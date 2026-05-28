Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch
Tường Bách
28/05/2026, 07:10
Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…
Hà Nội từ lâu được mệnh danh là “cái nôi” của các làng nghề
truyền thống. Trong bối cảnh thành phố chú trọng phát triển kinh tế nông thôn
theo hướng bền vững, việc gắn quảng bá sản phẩm OCOP với văn hóa và du lịch được
xem là một bước đi mang tính chiến lược. Cách làm này không chỉ góp phần nâng
cao giá trị kinh tế - văn hóa mà còn “đánh thức” tiềm năng, tạo thêm sức hấp dẫn
cho du lịch Thủ đô.
Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà
Nội đang chuyển mạnh từ tư duy “làm sản phẩm” sang “làm du lịch từ sản phẩm”.
Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 161/KH-UBND về phát
triển làng nghề giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, thành phố
định hướng xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham
quan mà còn có thể nghỉ dưỡng, mua sắm. Đồng thời với thúc đẩy chuyển đổi số trong
sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Thắng cho rằng tuy
đã xuất hiện những mô hình hiệu quả như Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng), Làng
lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông)..., song nhìn chung mô hình kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thương mại và du lịch vẫn
còn nhiều dư địa để phát triển.
Hạ tầng giao thông và dịch vụ phụ trợ tại một số
địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của du
khách; các hoạt động trải nghiệm có nơi vẫn đơn điệu, thiếu chiều sâu... Để làng nghề không còn “đóng khung” trong không gian sản xuất
chật hẹp, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đồng thời chú trọng
đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ.
Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và
làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh cho rằng: “Trong giai đoạn tới, thành phố cần tập
trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm dấu ấn của từng vùng đất.
Khi giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở công năng mà còn ở “câu chuyện văn hóa” kể
cho du khách, làng nghề sẽ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững”.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội hiện
là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước. Đến nay, thành phố đã
đánh giá, phân hạng được 3.463 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 21% tổng số sản phẩm
OCOP trên toàn quốc.
Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2026 đã được Hà Nội
ban hành với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành phố phấn đấu
có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 20 sản phẩm tiềm
năng 5 sao được đề xuất đánh giá, phân hạng cấp quốc gia. Không chỉ đặt mục
tiêu gia tăng về số lượng, Hà Nội còn hướng tới chú trọng nâng cao năng lực cạnh
tranh, xây dựng thương hiệu OCOP theo tiêu chuẩn cao hơn.
Đặc biệt, trong kế hoạch phát triển OCOP năm 2026, Hà Nội sẽ
gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thủ
đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng
nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Bằng việc kết
hợp giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn
riêng cho sản phẩm OCOP còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách
trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống giới thiệu,
quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, phát triển thêm 8 - 10 điểm giới thiệu và bán sản
phẩm OCOP; triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và
bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hà Nội cũng đẩy mạnh hỗ trợ bán hàng trực tuyến, livestream
quảng bá sản phẩm nhằm đưa sản phẩm OCOP Hà Nội đến gần hơn với khách du lịch.
Mới đây nhất, thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND của UBND TP.
Hà Nội về triển khai Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”,
Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
trên địa bàn thành phố đăng ký đưa các sản
phẩm, dịch vụ du lịch lên gian hàng, đồng thời giới
thiệu gian hàng tới khách du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trong giai đoạn triển khai, thành phố sẽ phối hợp với Công
ty TNHH Shopee - Sàn thương mại điện tử Shopee xây dựng và phát triển “Gian
hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Đây sẽ là
không gian số nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm, hàng
hóa, dịch vụ tiêu biểu của Hà Nội.
Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu của chương trình là 100% sản phẩm OCOP và 50% cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của thành phố sẽ tham gia gian hàng. Bên cạnh đó, chương trình sẽ kết nối với Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội để thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đồng thời tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thành "Gian hàng sản phẩm Vùng Thủ đô".
Thông qua chương trình, các đơn vị tham gia có thể được hỗ
trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ; tiếp cận khách hàng trên nền tảng số; nâng cao
năng lực kinh doanh trực tuyến; đồng thời từng bước ứng dụng các giải pháp công
nghệ số vào hoạt động kinh doanh. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm
và dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số.
Đối tượng tham gia chương trình gồm các doanh nghiệp, cơ sở,
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn TP. Hà Nội. Bao gồm các cơ sở
lưu trú du lịch; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc
tế... Các khu, điểm đến du lịch gồm điểm tham quan,
điểm trải nghiệm văn hóa, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... cùng các mô hình phù hợp khác có nhu cầu tham gia.
Dự kiến Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ
đô” sẽ được ra mắt trước ngày 30/6/2026. Sở Du lịch Hà Nội cho biết việc triển
khai chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch
mà còn nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển các sản phẩm, dịch vụ
du lịch Thủ đô trên môi trường số.
Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, sau 5 tháng đầu năm 2026, ước tính Thủ đô đón khoảng 14,98 triệu lượt khách, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.
Ngành lưu trú tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực. Công suất sử dụng phòng trung bình trong 5 tháng đầu năm đạt khoảng 65,7%, tăng 2,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Khánh Hòa hướng tới trở thành điểm đến du lịch biển hàng đầu châu Á
Thời tiết cực đoan trở thành "yếu tố quyết định" chuyến đi hè 2026

Châu Âu đang đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt trong tuần này. Các nhà khí tượng cảnh báo nhiệt độ tại nhiều nơi đang cao hơn từ 12 -16 độ C so với mức trung bình nhiều năm, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến thời tiết cực đoan gia tăng...
Thanh Hoá "đánh thức" sức sáng tạo cho du lịch Hàm Rồng

Sở hữu quần thể di tích lịch sử, cảnh quan sông núi cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Hàm Rồng đang nỗ lực khơi dậy sức sáng tạo cộng đồng để tạo thêm động lực mới cho phát triển du lịch địa phương...
Sở hữu quần thể di tích lịch sử, cảnh quan sông núi cùng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, Hàm Rồng đang nỗ lực khơi dậy sức sáng tạo cộng đồng để tạo thêm động lực mới cho phát triển du lịch địa phương...
Du lịch TP.HCM duy trì ổn định nhóm du khách đô thị và ngắn ngày

Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 5/2026 của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn ngành đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm…
Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch tháng 5/2026 của thành phố ước đạt khoảng 21.000 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn ngành đạt khoảng 193.000 tỷ đồng, tương đương 58,5% kế hoạch năm…
