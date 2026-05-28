Hà Nội gắn sản phẩm OCOP với phát triển văn hóa, du lịch

Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số…

Hà Nội từ lâu được mệnh danh là “cái nôi” của các làng nghề truyền thống. Trong bối cảnh thành phố chú trọng phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững, việc gắn quảng bá sản phẩm OCOP với văn hóa và du lịch được xem là một bước đi mang tính chiến lược. Cách làm này không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế - văn hóa mà còn “đánh thức” tiềm năng, tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch Thủ đô.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, Hà Nội đang chuyển mạnh từ tư duy “làm sản phẩm” sang “làm du lịch từ sản phẩm”. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của Kế hoạch số 161/KH-UBND về phát triển làng nghề giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thành phố định hướng xây dựng các điểm đến làng nghề đặc sắc, nơi du khách không chỉ tham quan mà còn có thể nghỉ dưỡng, mua sắm. Đồng thời với thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Thắng cho rằng tuy đã xuất hiện những mô hình hiệu quả như Làng gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng), Làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông)..., song nhìn chung mô hình kết hợp hài hòa giữa văn hóa, thương mại và du lịch vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Hạ tầng giao thông và dịch vụ phụ trợ tại một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách; các hoạt động trải nghiệm có nơi vẫn đơn điệu, thiếu chiều sâu... Để làng nghề không còn “đóng khung” trong không gian sản xuất chật hẹp, yêu cầu đặt ra là phải đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại chỗ.

Chủ tịch Hiệp hội Thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội Hà Thị Vinh cho rằng: “Trong giai đoạn tới, thành phố cần tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, mang đậm dấu ấn của từng vùng đất. Khi giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở công năng mà còn ở “câu chuyện văn hóa” kể cho du khách, làng nghề sẽ thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững”.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Nội hiện là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP lớn nhất cả nước. Đến nay, thành phố đã đánh giá, phân hạng được 3.463 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 21% tổng số sản phẩm OCOP trên toàn quốc.

Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP năm 2026 đã được Hà Nội ban hành với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành phố phấn đấu có thêm khoảng 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 20 sản phẩm tiềm năng 5 sao được đề xuất đánh giá, phân hạng cấp quốc gia. Không chỉ đặt mục tiêu gia tăng về số lượng, Hà Nội còn hướng tới chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu OCOP theo tiêu chuẩn cao hơn.

Đặc biệt, trong kế hoạch phát triển OCOP năm 2026, Hà Nội sẽ gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống Thủ đô, ưu tiên phát triển các sản phẩm mang đậm bản sắc địa phương, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ du lịch và quà tặng văn hóa. Bằng việc kết hợp giữa giá trị kinh tế và giá trị văn hóa, Hà Nội không chỉ tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm OCOP còn góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội tới du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hệ thống giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, phát triển thêm 8 - 10 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; triển khai 5 trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch. Hà Nội cũng đẩy mạnh hỗ trợ bán hàng trực tuyến, livestream quảng bá sản phẩm nhằm đưa sản phẩm OCOP Hà Nội đến gần hơn với khách du lịch.

Mới đây nhất, thực hiện Kế hoạch số 256/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về triển khai Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố đăng ký đưa các sản phẩm, dịch vụ du lịch lên gian hàng, đồng thời giới thiệu gian hàng tới khách du lịch bằng nhiều hình thức khác nhau.

Trong giai đoạn triển khai, thành phố sẽ phối hợp với Công ty TNHH Shopee - Sàn thương mại điện tử Shopee xây dựng và phát triển “Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội” trên nền tảng thương mại điện tử Shopee. Đây sẽ là không gian số nhằm giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu biểu của Hà Nội.

Giai đoạn 2026-2030, mục tiêu của chương trình là 100% sản phẩm OCOP và 50% cơ sở kinh doanh thuộc các lĩnh vực khác của thành phố sẽ tham gia gian hàng. Bên cạnh đó, chương trình sẽ kết nối với Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội để thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, đồng thời tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thành "Gian hàng sản phẩm Vùng Thủ đô".

Thông qua chương trình, các đơn vị tham gia có thể được hỗ trợ quảng bá sản phẩm, dịch vụ; tiếp cận khách hàng trên nền tảng số; nâng cao năng lực kinh doanh trực tuyến; đồng thời từng bước ứng dụng các giải pháp công nghệ số vào hoạt động kinh doanh. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm và dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số.

Đối tượng tham gia chương trình gồm các doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn TP. Hà Nội. Bao gồm các cơ sở lưu trú du lịch; doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế... Các khu, điểm đến du lịch gồm điểm tham quan, điểm trải nghiệm văn hóa, làng nghề, điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... cùng các mô hình phù hợp khác có nhu cầu tham gia.

Dự kiến Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” sẽ được ra mắt trước ngày 30/6/2026. Sở Du lịch Hà Nội cho biết việc triển khai chương trình không chỉ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch mà còn nâng cao hiệu quả quảng bá, kết nối và phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch Thủ đô trên môi trường số.