PMI tháng 3 giảm xuống 51,2 điểm, áp lực chi phí khiến tăng trưởng chậm lại
Huyền Vy
01/04/2026, 08:24
PMI tháng 3/2026 giảm xuống 51,2 điểm khi đà tăng sản lượng và đơn hàng chậm lại do áp lực chi phí. Tình trạng này khiến việc làm sụt giảm, giao hàng chậm trễ và niềm tin kinh doanh rơi xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua.
Sáng 1/4/2026, S&P Global công bố chỉ số Chỉ số Nhà quản
trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tháng 3/2026. Trong đó có 3 điểm nhấn
nổi bật, chi phí đầu vào tăng mạnh khiến giá cả đầu ra tăng với tốc độ nhanh nhất
kể từ tháng 4/2011; tốc độ tăng sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới chậm lại
đáng kể; thời gian giao hàng bị kéo dài với mức độ lớn nhất trong bốn năm.
Báo cáo của S&P Global cho biết cuộc xung đột tại Trung
Đông đang tạo ra những tác động dây chuyền mạnh mẽ lên ngành sản xuất của Việt
Nam, khiến chi phí đầu vào leo thang và đẩy giá bán hàng tăng với tốc độ nhanh
nhất kể từ tháng 4/2011.
Áp lực lạm phát tăng cao đã trực tiếp làm hạn chế nhu
cầu thị trường, dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong tốc độ tăng trưởng sản lượng
cũng như số lượng đơn đặt hàng mới. Bên cạnh đó, tình trạng gián đoạn chuỗi
cung ứng cũng trở nên trầm trọng khi thời gian giao hàng bị kéo dài ở mức độ lớn
nhất trong vòng bốn năm qua.
Theo báo cáo, chỉ số PMI ngành sản xuất
Việt Nam vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm trong
tháng 3, đánh dấu tháng thứ chín cải thiện điều kiện kinh doanh liên tiếp,
nhưng đà tăng trưởng đã chậm lại rõ rệt. Cụ thể, chỉ số PMI đã giảm từ mức 54,3
điểm của tháng 2 xuống còn 51,2 điểm trong tháng 3, cho thấy mức cải thiện thấp
nhất ghi nhận được kể từ tháng 9 năm ngoái.
Đặc điểm nổi bật nhất trong kỳ khảo sát lần này là ảnh hưởng
tiêu cực của chiến tranh tại Trung Đông đối với lạm phát. Sự leo thang của giá
dầu thế giới đã kéo theo cước phí, chi phí nhiên liệu và vận tải tăng vọt. Kết
quả là gần một nửa số doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết chi phí đầu vào của
họ đã tăng mạnh trong tháng 3 với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2022.
Để đối
phó với gánh nặng này, các nhà sản xuất buộc phải chuyển chi phí sang phía
khách hàng, khiến giá cả đầu ra tăng với tốc độ mạnh nhất trong gần 15 năm và
là một trong những mức tăng cao nhất kể từ khi chuỗi khảo sát bắt đầu vào năm
2011.
Việc giá cả tăng cao đã bắt đầu gây xói mòn nhu cầu của người
tiêu dùng. Mặc dù tổng số lượng đơn đặt hàng mới vẫn duy trì đà tăng nhờ tâm lý
một số khách hàng tranh thủ mua trước khi giá tiếp tục leo thang, nhưng tốc độ
tăng trưởng chung đã giảm xuống mức yếu nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Đặc biệt,
nhu cầu từ thị trường quốc tế có dấu hiệu suy giảm đáng kể khi số lượng đơn đặt
hàng xuất khẩu mới quay đầu giảm sau khi giữ mức ổn định trong tháng trước.
Tương ứng với diễn biến của các đơn hàng, sản lượng sản xuất
trong tháng 3 cũng ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn nhất trong vòng 11 tháng
trở lại đây. Dù đây là tháng thứ 11 liên tiếp sản lượng gia tăng, nhưng mức độ
cải thiện được đánh giá là ít đáng kể nhất kể từ tháng 6/2025. Triển vọng kinh
doanh kém sắc sảo cũng khiến niềm tin của các doanh nghiệp rơi xuống mức thấp
nhất trong vòng sáu tháng qua do những lo ngại về biến động giá cả và nguồn
cung nguyên vật liệu trên thị trường quốc tế.
Căng thẳng địa chính trị không chỉ tác động đến giá cả mà
còn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp sản
xuất đang phải đối mặt với tình trạng chậm trễ giao hàng từ phía nhà cung cấp ở
mức nghiêm trọng nhất trong bốn năm qua, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng cao
gây cản trở hoạt động vận tải. Trước áp lực chi phí và đơn hàng mới chậm lại,
các nhà sản xuất đã trở nên thận trọng hơn khi quyết định cắt giảm hoạt động
mua hàng đầu vào, chấm dứt chuỗi tăng trưởng kéo dài tám tháng trước đó.
Thị trường lao động trong ngành sản xuất cũng chứng kiến sự
sụt giảm nhân sự lần đầu tiên trong vòng nửa năm. Các doanh nghiệp cho biết họ
gặp khó khăn trong việc thay thế những nhân viên nghỉ việc cũng như cắt giảm số
lượng công nhân hợp đồng tạm thời. Hệ quả của việc thiếu hụt nhân lực là lượng
công việc tồn đọng đã tăng lần đầu tiên trong bốn tháng. Để đáp ứng các đơn
hàng hiện có, nhiều nhà sản xuất đã phải huy động đến hàng tồn kho thành phẩm,
dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong kho dự trữ sau sản xuất.
Bình luận về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc
Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, cho biết chỉ
số PMI ngành sản xuất Việt Nam của S&P Global nêu bật những ảnh hưởng ban đầu
của chiến tranh ở Trung Đông đối với các công ty ngành sản xuất.
Khi quốc gia đang phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ khu vực chịu
ảnh hưởng, tác động lên giá cả và chuỗi cung ứng ở mức độ nào đó đã phải được
tính đến. Tốc độ tăng chi phí đầu vào đã nhanh hơn, và theo đó là giá bán hàng
tăng - với tốc độ tăng là nhanh nhất trong gần 15 năm, cho thấy những ảnh hưởng
ngay lập tức và đáng kể mà các công ty đang phải gánh chịu.
Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới vẫn nằm trên vùng
tăng trưởng trong tháng 3, nhưng tốc độ tăng đã giảm hẳn so với tháng 2 và ít
nhất một phần tăng trưởng đến từ việc khách hàng đã cố gắng đặt đơn hàng trước
khi hàng hóa tăng giá.
Do đó, triển vọng trong ngắn hạn có vẻ ảm đạm, trừ khi có được
một giải pháp nhanh chóng cho cuộc chiến tranh và sự gián đoạn qua eo biển
Hormuz.
