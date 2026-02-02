PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, ngành sản xuất Việt Nam khởi đầu vững chắc

Chỉ số PMI tháng 1/2026 đạt 52,5 điểm, khẳng định sức khỏe ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng tháng thứ bảy liên tiếp. Đáng chú ý, sự bứt phá của sản lượng, đơn hàng và số lượng việc làm cao nhất 19 tháng cho thấy khởi đầu vững chắc của năm mới, dù áp lực chi phí đầu vào và giá bán vẫn ở mức cao…

Sáng 2/2/2026, S&P Global công bố báo cáo Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam. Trong đó có 3 điểm nhấn nổi bật: Sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng nhanh hơn; niềm tin kinh doanh đạt mức cao nhất trong 22 tháng và giá cả đầu ra tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2022.

SẢN XUẤT KHỞI SẮC, VIỆC LÀM TĂNG MẠNH

Báo cáo của S&P Global ghi nhận: việc tăng sản lượng nhanh hơn đi cùng với đà tăng trưởng đơn đặt hàng mới được duy trì ổn định đã khiến các công ty ngày càng lạc quan hơn về triển vọng sản lượng trong năm tới. Nhu cầu sản xuất tăng cao cũng trở thành động lực thúc đẩy việc làm và hoạt động mua hàng tiếp tục gia tăng.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn ở mức tương đối cao, với giá bán hàng tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2022.

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam trong tháng 1/2026 đạt kết quả 52,5 điểm, giảm nhẹ so với mức 53,0 điểm của tháng 12/2025 nhưng vẫn nằm trên ngưỡng 50 điểm. Kết quả này cho thấy sự cải thiện rõ ràng hàng tháng về điều kiện kinh doanh vào đầu năm 2026, đồng thời đánh dấu chuỗi bảy tháng liên tiếp sức khỏe của lĩnh vực sản xuất được củng cố.

Theo báo cáo của S&P Global, mặc dù chỉ số PMI tổng thể cho thấy tăng trưởng có phần suy giảm, bất chấp sự gia tăng mạnh mẽ của sản lượng trong tháng 1/2026, người tham gia khảo sát cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do số lượng đơn đặt hàng mới tăng nhanh hơn tháng 12/2025 trong bối cảnh nhu cầu khách hàng được cải thiện.

Tổng số lượng đơn đặt hàng mới được hỗ trợ bởi tình trạng tăng trở lại của các đơn đặt hàng xuất khẩu. Đây là lần giảm thứ ba trong bốn tháng qua của đơn hàng xuất khẩu nhưng mức giảm nhìn chung không đáng kể, trong đó các thành viên khảo sát cho biết đã nhận được nhiều đơn hàng mới từ các nền kinh tế châu Á khác như Ấn Độ.

Sự gia tăng sản lượng đáng kể trong tháng 1 còn có sự hỗ trợ từ việc duy trì ổn định số lượng việc làm. Việc làm đã tăng tháng thứ tư liên tiếp và đạt tốc độ tạo việc làm nhanh nhất kể từ tháng 6/2024, mặc dù một số công ty cho biết vẫn còn tình trạng tuyển dụng công nhân theo hợp đồng tạm thời.

Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh hoạt động mua hàng để đáp ứng nhu cầu sản lượng cao hơn, kéo dài chuỗi thời gian tăng trưởng hiện tại lên bảy tháng.

LẠC QUAN VỀ TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG TRONG NĂM 2026

Tuy nhiên, lượng tồn kho đầu vào đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, do các mặt hàng mua vào được sử dụng ngay để hỗ trợ tăng trưởng sản lượng.

Lượng hàng tồn kho thành phẩm cũng giảm với tốc độ nhanh nhất trong bốn tháng qua. Người trả lời khảo sát cho biết sản phẩm được giao đến khách hàng nhanh chóng.

Việc đẩy mạnh giao hàng và sản xuất đã giúp các nhà sản xuất duy trì khối lượng công việc ổn định trong tháng 1/2026, khiến lượng công việc tồn đọng giảm nhẹ tháng thứ hai liên tiếp.

Về phía cung ứng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục kéo dài, mặc dù ở mức độ ít đáng kể nhất trong tám tháng qua. Các thành viên nhóm khảo sát cho rằng sự chậm trễ trong giao hàng là do nhu cầu đầu vào tăng cao và tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu.

Những yếu tố này cũng dẫn đến chi phí đầu vào cao hơn, và chi phí này tiếp tục tăng mạnh vào đầu năm 2026. Tốc độ lạm phát chỉ giảm nhẹ so với mức cao nhất trong ba năm rưỡi được ghi nhận vào tháng 12. Do đó, các công ty tiếp tục tăng nhanh giá bán hàng. Hơn nữa, tốc độ tăng giá đã nhanh hơn và trở thành mức nhanh nhất kể từ tháng 4/2022.

Báo cáo của S&P Global ghi nhận: tâm lý lạc quan về triển vọng sản lượng trong 12 tháng tới tiếp tục mạnh lên vào đầu năm 2026, cải thiện tháng thứ tư liên tiếp thành mức cao nhất kể từ tháng 3/2024. Đúng 55% số người trả lời khảo sát dự đoán sản lượng sẽ tăng trong năm tới, và các công ty kỳ vọng số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong bối cảnh điều kiện thị trường được cải thiện.

"Ngành sản xuất của Việt Nam đã có một khởi đầu vững chắc cho năm nay, khi các doanh nghiệp tăng cường sản lượng để đáp ứng lượng đơn đặt hàng mới tăng và như một phần nỗ lực đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Tiếp nối động lực tăng trưởng được tích lũy cho tới cuối năm 2025, ngành sản xuất có triển vọng tốt cho một năm 2026 thành công", ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence, nhận định.

Tuy nhiên, có một lực cản tiềm tàng đối với các công ty là áp lực lạm phát mạnh lên. Tình trạng khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu tiếp tục làm tăng mạnh giá cả trong tháng 1/2026 và các công ty phản ứng bằng cách tăng giá bán ở mức độ mạnh hơn. Cho đến nay, nhu cầu vẫn chưa thay đổi trước những áp lực này, nhưng chúng ta sẽ cần để ý đến bất kỳ dấu hiệu yếu đi nào của số lượng đơn đặt hàng mới trong những tháng tới.