Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác cán bộ theo hướng mở, linh hoạt, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, trong đó thí điểm cơ chế đặc thù tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước.

Chiều 25/2, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan, cho ý kiến vào dự thảo Nghị định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự thảo Nghị định được Bộ Nội vụ chuẩn bị sớm và đã hai lần lấy ý kiến thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Bộ Chính trị chưa ban hành Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Do đó, việc rà soát, hoàn thiện dự thảo nhằm cập nhật đầy đủ tinh thần Nghị quyết 79, nhất là các yêu cầu về phân cấp, phân quyền và cách tiếp cận theo hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trong thực tiễn.

Nhấn mạnh công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhà nước, Phó Thủ tướng yêu cầu Nghị định phải được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, chuyển từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại, phù hợp mục tiêu đến năm 2030 có 100% doanh nghiệp nhà nước áp dụng nguyên tắc quản trị theo tiêu chuẩn OECD.

Quán triệt tinh thần “thần tốc đưa Nghị quyết 79 vào cuộc sống” theo 5 “điểm tựa” đã được Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, Phó Thủ tướng nêu rõ Nghị định phải vừa cụ thể hóa các quy định của Luật số 68/2025/QH15 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vừa bảo đảm sự thống nhất với các quy định của Đảng về công tác cán bộ.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, Nghị định cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời bảo đảm hài hòa thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý nghiên cứu trao quyền nhiều hơn cho Hội đồng thành viên trong công tác quy hoạch; thí điểm cơ chế đặc thù thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc tại một số doanh nghiệp nhà nước, với chính sách linh hoạt, chủ yếu quy định các nguyên tắc chung. Song song với đó là đổi mới công tác đánh giá, xếp loại hàng năm, tạo cơ chế khuyến khích đội ngũ quản trị doanh nghiệp dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thông tin về nội dung cơ bản của dự thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết dự thảo Nghị định có sự điều chỉnh so với Nghị định 159/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 69/2023/NĐ-CP). Theo đó, dự thảo không quy định Kế toán trưởng, Phó Tổng giám đốc và Phó Giám đốc là chức danh lãnh đạo quản lý, nhằm bảo đảm phù hợp với Luật số 68.

Dự thảo cũng chỉnh lý quy trình bổ nhiệm theo 4 bước, bổ sung điều kiện về thời gian giữ chức vụ đang đảm nhiệm hoặc tương đương ít nhất 1 năm, phù hợp với Quy định số 377-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời giao cơ quan đại diện chủ sở hữu quy định cụ thể thành phần tham dự các bước trong quy trình, phù hợp đặc thù từng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý được đổi mới theo hướng gắn với mục tiêu phát triển từng giai đoạn và từng năm của doanh nghiệp. Quy trình kỷ luật được đơn giản hóa trên nguyên tắc xử lý kỷ luật Đảng trước, kỷ luật chính quyền sau; các quy định về từ chức, miễn nhiệm và cho thôi đại diện phần vốn nhà nước cũng được chỉnh lý bảo đảm đồng bộ với Quy định 377.

Tại cuộc họp, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp thống nhất cần quy định mở hơn, linh hoạt hơn về điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình đối với việc thuê, tuyển dụng, bổ nhiệm Tổng giám đốc và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước.