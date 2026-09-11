Quản lý quỹ Bản Việt muốn bán hết 580.500 cổ phiếu VCI

CTCP QLQ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI-HOSE).

Sơ đồ giá cổ phiếu VCI trên TradingView.

Theo đó, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch HĐQT, vừa đăng ký bán hết 580.500 cổ phiếu VCI, chiếm 0,05% nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ ngày 15/9 đến ngày 9/10/2026.

Bà Nguyễn Thanh Phượng hiện cũng là Chủ tịch HĐQT VCI, đồng thời trực tiếp nắm giữ 30,8 triệu cổ phiếu VCI, chiếm 2,67% vốn tại VCI.

Ở chiều ngược lại, ông Tô Hải - thành viên HĐQT VCI cho biết đã mua 31,05 triệu cổ phiếu VCI như đã đăng ký, theo phương thức thỏa thuận từ ngày 4/8 đến 24/8/2026. Sau giao dịch, ông Tô Hải đã nâng sở hữu từ 174,3 triệu cổ phiếu, chiếm 15,13% lên hơn 205,5 triệu cổ phiếu, chiếm 17,84% và tiếp tục là cổ đông lớn nhất tại VCI.

Về kết quả kinh doanh, VCI ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, giảm 33% so với quý 1/2026 (404 tỷ đồng) nhưng tăng 28% so với quý 2/2025 (211 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt 675 tỷ đồng, tăng 19% so với 6 tháng năm 2025 (567 tỷ đồng) và hoàn thành 29% kế hoạch năm 2026 của VCI là 2.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VCI cũng ghi nhận tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE trượt 12 tháng gần nhất đạt 9,8% trong 6 tháng đầu năm 2026. Nếu loại trừ chênh lệch từ đánh giá lại tài sản được ghi nhận trong vốn chủ sở hữu (đạt 1.443 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026), ROE trượt 12 tháng gần nhất của VCI đạt 11,0%.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng vốn chủ sở hữu của VCI đạt 17.138 tỷ đồng - giảm 5% so với cuối tháng 12/2025 (18.010 tỷ đồng).

Trước đó, vào tháng 4/2026, VCI đã hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20:7 (tương đương 297,5 triệu cổ phiếu mới được phát hành). Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VCI tính đến cuối tháng 6/2026 là 1.147,6 triệu cổ phiếu.

Tiếp đến tháng 6/2026, VCI đã hoàn tất phát hành 4,6 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình ESOP năm 2026 (tương đương 0,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành ESOP). Số cổ phiếu mới có hiệu lực trong tháng 7/2026 và do đó chưa được tính vào tổng số 1.147,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành của VCI tại thời điểm cuối tháng 6/2026. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VCI sau đợt phát hành ESOP hiện là 1.152,2 triệu cổ phiếu.

Cũng trong tháng 6/2026, VCI đã ký kết hợp đồng vay hợp vốn tín chấp trị giá 170 triệu USD (tương đương 4.471 tỷ đồng) với quyền chọn gia tăng hạn mức lên tới 370 triệu USD (tương đương 9.731 tỷ đồng) - khoản tài trợ lớn nhất của VCI từ trước đến nay. Khoản vay được thu xếp và/hoặc cam kết bởi các ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở: Maybank Securities Pte. Ltd., Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Co., Ltd. (Chi nhánh Singapore), Cathay United Bank Co., Ltd., First Commercial Bank (Chi nhánh Offshore Banking), Hua Nan Commercial Bank (Chi nhánh Offshore Banking), KGI Bank Co., Ltd. and Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.