Vietbank có Quyền Tổng Giám đốc mới

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển của Hội đồng Quản trị, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc, kể từ ngày 29/9/2026...

Ông Dương Nhất Nguyên, Chủ tịch HĐQT Vietbank trao quyết định bổ nhiệm cho ông Chester Gorski - Ảnh: VBB.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, HOSE: VBB) vừa có thông báo về việc quyết định bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/09/2026. Trước đó, ông Chester Gorski giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Theo Vietbank, việc bổ nhiệm nằm trong kế hoạch tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo cấp cao của ngân hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới và từng bước hiện thực hóa các định hướng chiến lược của HĐQT.

Ông Gorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam.

Tại Techcombank, ông Chester Gorski từng giữ vị trí Giám đốc Điều hành - Giám đốc Công nghệ và Vận hành (Chief Technology and Operations Officer - CTOO), phụ trách các lĩnh vực công nghệ và vận hành của ngân hàng. Sau đó, ông đảm nhiệm vai trò Cố vấn Cấp cao - Giám đốc Chuyển đổi, tham gia các chương trình chuyển đổi quan trọng của ngân hàng.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Gorski có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành cấp cao tại Mỹ, từng giữ các vai trò liên quan đến vận hành tài chính, tối ưu hóa vận hành, chiến lược và công nghệ tại Anthem, Wells Fargo, Aon Corporation và Sallie Mae; đồng thời có kinh nghiệm tư vấn quản trị tại McKinsey & Company, A.T. Kearney và Price Waterhouse.

Nền tảng kinh nghiệm đa dạng này, đặc biệt là việc từng trực tiếp đảm nhiệm các vai trò CTO/CTOO và COO, được kỳ vọng bổ sung cho Ban Điều hành Vietbank năng lực chuyên sâu trong việc kết nối chiến lược kinh doanh với công nghệ và vận hành.

Ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank kể từ ngày 29/09/2026 - Ảnh: VBB. Ông Chester Gorski tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA), với các chuyên ngành Kinh tế học, Marketing và Chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ). Ông đồng thời có bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Vietbank cho biết trong giai đoạn tới ngân hàng xác định chuyển đổi và chuyển đổi số là một trong những nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và cải tiến quy trình, hướng tới đơn giản hóa hành trình khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tăng tốc độ phục vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng trên các kênh số cũng như tại điểm giao dịch.

Song song với đó, tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng phối hợp giữa kinh doanh, công nghệ và vận hành, xây dựng nền tảng quản trị phù hợp với quy mô phát triển và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Theo Vietbank, việc bổ nhiệm ông Gorski, một người nước ngoài, giữ vị trí Quyền Tổng Giám đốc thể hiện định hướng tăng cường hội nhập, tiếp cận các chuẩn mực quản trị điều hành quốc tế và thu hút nhân sự chất lượng cao của Vietbank.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, vận hành và chuyển đổi, ông Gorski được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực triển khai chiến lược, đồng hành cùng ngân hàng thực hiện các mục tiêu phát triển theo định hướng của HĐQT.