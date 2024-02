Quần thể di tích cố đô Huế mở cửa phục vụ miễn phí trong 3 ngày Tết

Các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan trong 3 ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 Tết Giáp Thìn.

Đại Nội Huế là điểm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các trò chơi dân gian khác tại Quảng trường Ngọ Môn để thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết Âm lịch đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm. Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đặc sắc tại các di tích để phục vụ người dân và du khách.

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, các hoạt động trong Hoàng cung Huế vào ngày mùng 1 đến mùng 3 Tết phục vụ du khách dù là miễn phí, nhưng chất lượng hoạt động của chúng tôi phải tăng lên nhằm tạo cho du khách đến trải nghiệm, có thể vui chơi, thấy được hình ảnh của Tết xưa.

Quần thể di tích Cố đô được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới ngày 11/12/1993. Ngày 7/11/2003, Âm nhạc cung đình Huế là Nhã nhạc (triều Nguyễn) cũng được UNESCO ghi tên vào danh mục Các Kiệt tác di sản phi vật thể của nhân loại.

Trong gần 400 năm (1558-1945), Huế từng là Thủ phủ của 9 đời chúa Nguyễn ở Đàng Trong, là Kinh đô của triều đại Tây Sơn, rồi đến Kinh đô của quốc gia thống nhất dưới 13 triều vua Nguyễn. Cố đô Huế ngày nay vẫn còn lưu giữ trong lòng những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể chứa đựng nhiều giá trị biểu trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, Huế trở thành một thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng của cả nước. Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trước khi đại dịch xuất hiện, trung bình mỗi năm, có hơn 3,5 triệu lượt khách đến tham quan tại các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Trong tháng 1/2024, Thừa Thiên Huế đón gần 308.000 lượt khách, tăng gần 25,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 152.000 lượt khách, tăng hơn 98,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 595 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Top 10 thị trường khách hàng đầu đến Huế trong giai đoạn vừa qua là: Đài Loan, Malaysia, Mỹ, Thái Lan, Pháp, Úc, Đức, Anh, Hàn Quốc, Singapore. Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu đón khoảng 3,5 - 4 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 7.000 - 8.000 tỷ đồng.