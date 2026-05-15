Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới: Tận dụng dữ liệu và AI trong điều hành

Khánh Vy

15/05/2026, 22:33

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang bùng nổ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu đang định nghĩa lại hoàn toàn cách thức một tổ chức vận hành, ra quyết định và kiến tạo giá trị...

Diễn đàn Lãnh đạo Doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2026 (VYBS 2026) diễn ra chiều ngày 15/5.

Tại Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp trẻ Việt Nam 2026 (VYBS 2026) chiều ngày 15/5, các CEO đã khẳng định AI không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà đang trở thành “hạ tầng quản trị” mới, giúp doanh nghiệp bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ông Lê Phụng Thắng, Chủ tịch HĐQT Citicom Holding, cho biết doanh nghiệp đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình quản trị tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian và vận hành dựa trên các nhóm tự chủ. Theo đó, tại Citicom, AI đang được phổ cập toàn hệ thống qua các nền tảng như ChatGPT for Business hay Microsoft Copilot để trở thành lớp hỗ trợ ra quyết định theo thời gian thực.

“Mục tiêu tối thượng là chuyển từ quản trị dựa trên truyền đạt sang quản trị dựa trên dữ liệu, nơi mọi mục tiêu đều được lượng hóa rõ ràng ngay từ đầu”, ông Thắng cho biết.

XÂY DỰNG NỀN TẢNG DỮ LIỆU VỮNG CHẮC

Tuy vậy, một sai lầm phổ biến của nhiều doanh nghiệp là chạy theo các công cụ AI hào nhoáng mà quên mất rằng AI chỉ “thông minh” khi được nuôi dưỡng bằng một nguồn dữ liệu sạch, chuẩn hóa và tập trung. Dữ liệu chính là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp, thậm chí quan trọng hơn cả các phần mềm hay công cụ đắt tiền.

Ông Đoàn Việt Dũng, Chủ tịch Công ty CP Hesman Việt Nam, nhấn mạnh: “AI chỉ có ý nghĩa khi doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng dữ liệu vững chắc”. Theo ông, dữ liệu không chỉ cần đầy đủ mà còn phải đơn giản, dễ hiểu và gắn trực tiếp với mục tiêu kinh doanh. Nếu dữ liệu không được chuẩn hóa và thống nhất cách tiếp cận giữa các bộ phận, doanh nghiệp sẽ dễ rơi vào tình trạng “ốc đảo thông tin”, gây thiếu liên kết trong vận hành.

Bên cạnh đó, vai trò của văn hóa ra quyết định dựa trên số liệu là yếu tố then chốt. Thay vì đưa ra các mục tiêu mang tính định tính, doanh nghiệp cần đặt con số lên trước và gắn toàn bộ hoạt động với các chỉ số đo lường cụ thể. Trong môi trường biến động nhanh như thương mại điện tử, dữ liệu không chỉ để làm báo cáo cuối tháng mà phải phục vụ trực tiếp cho từng quyết định kinh doanh hàng ngày. Khi mỗi nhân viên đều có thể hiểu và sử dụng dữ liệu, tổ chức sẽ phản ứng linh hoạt và chính xác hơn trước mọi thách thức của thị trường.

QUẢN TRỊ DỰA TRÊN DỮ LIỆU THỰC

Đối với các doanh nghiệp sản xuất có quy mô lớn và chuỗi cung ứng phức tạp, bài toán quản trị càng trở nên khó khăn hơn. Khi phải quản lý hàng trăm nghìn linh kiện và hàng chục nhà máy, việc quản lý thủ công gần như là điều bất khả thi. Tại Sunhouse, giải pháp được đưa ra là xây dựng kiến trúc dữ liệu theo mô hình Data Lake (Hồ dữ liệu) – nơi tập hợp toàn bộ thông tin nội bộ và bên ngoài về một hệ thống thống nhất trước khi phân lớp để phân tích.

Với cách quản lý này, ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunhouse, đang đặt nhiều kỳ vọng vào việc dùng AI để thay đổi hoàn toàn cách lãnh đạo điều hành. “Lãnh đạo sau này chỉ cần truy vấn trực tiếp bằng AI về lợi nhuận của mã hàng, doanh số khách hàng hay công nợ, thay vì phải chờ đợi các báo cáo tổng hợp thủ công”, ông Phú nói.

Với hệ thống dữ liệu thời gian thực, ông Phú cho biết các CEO có thể nắm bắt ngay lợi nhuận thay đổi thế nào sau mỗi đơn hàng nhập vào, hoặc biết chính xác lợi nhuận dự kiến của toàn hệ thống ngay từ đầu tháng.

Không dừng lại ở cấp quản lý thượng tầng, AI và dữ liệu còn len lỏi xuống tận từng dây chuyền sản xuất thông qua hệ thống MES (Manufacturing Execution System). Tại Sunhouse, hành trình của mỗi sản phẩm và năng suất của từng người lao động được ghi nhận sát sao. Hệ thống tự động tính toán lương và hiệu suất cho từng vị trí: từ công nhân bốc xếp kho đến nhân viên PG bán hàng tại điểm bán.

“Một nhân viên bốc xếp ở kho bốc một khối được 5.000, 10.000 đồng là cuối tháng máy tự cộng vào tính tiền. Nếu tính tay thì không thể tính được”, ông Phú chia sẻ. Việc gắn chặt thu nhập với hiệu quả công việc thông qua công nghệ không chỉ giúp tăng tính minh bạch mà còn giải phóng sức lao động cho người quản lý. Theo ông Phú, khi có công nghệ mạnh, ông chủ mới có thể “nhàn”, nếu không sẽ phải “bò ra làm” mà vẫn không hết việc.

Dù AI mở ra cơ hội khổng lồ, nhưng lộ trình ứng dụng cần được tính toán dựa trên nội lực của từng đơn vị, đặc biệt là khối doanh nghiệp SME vốn chiếm tới 97% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam. Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư U&I (Unigroup), đưa ra góc nhìn về sự cân bằng.

“Chúng ta cần thấu hiểu đúng bản thân mình và doanh nghiệp mình để lựa chọn con đường chuyển đổi số phù hợp. Không nhất thiết phải làm những điều quá vĩ mô, mà cần bắt đầu từ việc chuẩn hóa những gì mình đang có”, ông Tín nêu quan điểm.

Cùng với Diễn đàn Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam (VYBS 2026), Phiên trọng thể Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HanoiBA) lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 cũng đã diễn ra với chủ đề “Transformation: Kiến tạo chuyển đổi - Vươn tầm đột phá”.

Đại hội thu hút 800 đại biểu tham dự, bao gồm đại diện các đơn vị trực thuộc, hội viên tiêu biểu, cùng sự góp mặt của các khách mời cấp cao từ Trung ương, thành phố Hà Nội và các đối tác trong, ngoài nước.

Với thông điệp tập trung vào sự chuyển đổi, Đại hội IX không chỉ là cột mốc đánh dấu nhiệm kỳ mới mà còn định hướng chiến lược cho các doanh nghiệp trẻ bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng. Mục tiêu cốt lõi của HanoiBA là đồng hành sát sao cùng cộng đồng doanh nhân chuyển đổi mô hình vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra các giá trị thực chất để thích ứng và bứt phá thị trường.

Quảng Trị: Kinh tế tập thể đối mặt "điểm nghẽn" quản trị và chuyển đổi số

Thúc đẩy quản trị công ty trong "kỷ nguyên" nâng hạng

Đổi mới sáng tạo và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng trước biến động địa chính trị

Ngày 15/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tổ chức lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 khu vực miền Trung tại Đà Nẵng, tiếp tục mở rộng chuỗi roadshow toàn quốc nhằm lan tỏa giáo dục STEM và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh phổ thông...

Trong hành trình phát triển kinh tế Việt Nam, năng lực điều hành địa phương không chỉ tạo ra môi trường đầu tư mà còn quyết định tốc độ tăng trưởng của cả một nền kinh tế.

Sau 4 thập kỷ thực hiện công cuộc Đổi Mới đất nước và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam hôm nay đã vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, đứng thứ 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và ngày càng khẳng định vị thế quan trọng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Ngày 15/5/2026, tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên - thành viên thứ 46 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.

Không còn là ngành dịch vụ vận hành nhỏ lẻ, thị trường giặt là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi xu hướng tự động hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn đầu tư...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

