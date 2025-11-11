Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" 1 tỷ đồng

Ngày 11/11, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã trao số tiền ủng hộ 1 tỷ đồng tới Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương...

Trao số tiền ủng hộ tới Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương, Thượng tướng Trương Thiên Tô chia sẻ, với mong muốn góp thêm nguồn lực cùng với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, với sự chung tay của toàn quân, Bộ Quốc phòng đã huy động được hơn 2.000 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trong năm 2025, Quân đội đã hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa được hơn 18.000 căn nhà; hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn quân cũng đã huy động nguồn lực với số tiền trên 10 tỷ đồng giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão số 10, 11 và hoàn lưu sau bão gây ra; chung tay ủng hộ nhân dân Cuba hơn 33 tỷ đồng…

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân còn ủng hộ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, giúp nhân dân trong vùng bị thiệt hại. Điều đó thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm rất cao của Quân đội với nhân dân.

Theo Thượng tướng Trương Thiên Tô, những năm qua, toàn quân đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ nhân dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Thượng tướng Trương Thiên Tô mong muốn, số tiền ủng hộ sẽ góp thêm nguồn lực để Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, giúp mỗi gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã luôn đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, khi đất nước gặp khó khăn bởi thiên tai, bão lũ, hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang không quản ngại vất vả, hiểm nguy, hết mình giúp đỡ nhân dân đã để lại những ấn tượng xúc động.

Ông Nguyễn Phi Long cam kết, toàn bộ số tiền tiếp nhận từ Bộ Quốc phòng sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự chung tay ủng hộ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cũng như sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đoàn thể và người dân để người nghèo có thêm nguồn lực ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trước đó, thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình vận động hỗ trợ ủng hộ xây trường học cho các xã biên giới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ký ban hành hướng dẫn tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2025. Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11/2025.

Nội dung hướng dẫn nêu rõ cần tổ chức triển khai các chương trình, sự kiện, hoạt động phù hợp điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương nhằm kêu gọi, vận động các nguồn lực giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng nghèo, ưu tiên các địa bàn bị thiệt hại do bão lũ gây ra, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân, Tổng công ty, các doanh nghiệp, doanh nhân,... thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội bằng hình thức trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, vận động và hỗ trợ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đảm bảo đúng quy định…