Quảng Bình cấm biển, chuẩn bị lương thực ứng phó với mưa bão dài ngày

Theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình, sẽ tổ chức cấm biển bắt đầu từ 0h ngày 19/9 cho đến khi biển an toàn, không còn cảnh báo rủi ro thiên tai theo dự báo, cảnh báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Để chuẩn bị ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lớn, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình, UBND các huyện, thành phố, thị xã ven biển tập trung rà soát, kiểm đếm tàu hàng, tàu cá đang hoạt động trên biển, đặc biệt lưu ý các loại thuyền nan, thuyền nhỏ. Bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để không đi vào hoặc thoát ra khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Nhiều ngư dân quyết định đưa tàu lên bờ để tránh bão số 4. Ảnh Hoàng Nam

UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương kiểm tra các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nhà yếu trước gió bão; triển khai các phương án ứng phó với bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt lưu ý các vị trí có nguy cơ sạt lở cao như đồi Phòng không xã Đức Hóa, sạt lở thôn 5 thị trấn Quy Đạt, thôn Rục xã Hồng Hóa…; dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm đề phòng bị chia cắt dài ngày; nắm chắc thông tin người dân đi rừng và thông báo, kêu gọi trở về an toàn trước khi mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, các bến đò, chủ động tạm dừng hoạt động đối với các cầu phao, đò ngang khi có mưa lũ lớn…

Đảm bảo an toàn hệ thống giao thông, thủy lợi đê điều, nhất là các hồ chứa nhỏ, xung yếu. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ để thực hiện ứng phó khi cần thiết. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình đang thi công, đặc biệt là Cao tốc Bắc Nam, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, kè biển Quảng Phúc; kè biển Nhật Lệ - Quang Phú, Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 2... chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho công trình và người lao động.

Hiện tại, các cơ quan, đơn vị Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp thông báo, kêu gọi hơn 7.200 phương tiện với hơn 18.600 lao động vào bờ tránh trú, neo đậu tại bến.

Tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình đa số đã về các âu tàu trước khi áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Ảnh: L.T.

Ứng phó với tình hình áp thấp nhiệt đới, nguy cơ mưa lũ trên diện rộng, ngoài lực lượng nòng cốt là quân đội, biên phòng và công an, tỉnh Quảng Bình thành lập đội xung kích phòng chống thiên tai với hơn 12.000 người tại 151 xã, phường thị trấn.

Các lực lượng này có nhiệm vụ sơ tán người, phương tiện, tài sản, cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội theo sự điều động của người có thẩm quyền. Ngoài ra, Ban chỉ huy các cấp còn huy động lực lượng thanh niên, phụ nữ, Chữ thập đỏ, tình nguyện viên, lực lượng dự bị để tham gia hỗ trợ dưới sự chỉ huy của Lãnh đạo Ban chỉ huy địa phương. Khi thiên tai vượt quá năng lực ứng phó, UBND tỉnh Quảng Bình chủ động đề xuất trợ giúp của lực lượng, phương tiện các đơn vị của Quân khu IV.