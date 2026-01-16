Quảng Ngãi: Bước chuyển mình chiến lược sau sáp nhập để phát triển bứt phá

Sau khi sáp nhập với tỉnh KonTum, để tạo ra sự bứt phá mới, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch và xác định rõ 06 vùng trọng điểm và 05 hành lang kinh tế chiến lược, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và toàn diện...

Quảng Ngãi, một tỉnh nằm ở miền Trung Việt Nam, đang đứng trước ngưỡng cửa của một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn. Sau khi sáp nhập với tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành triển khai điều chỉnh quy hoạch và xác định rõ ràng 06 vùng trọng điểm và 05 hành lang kinh tế chiến lược, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và toàn diện. Đây không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một sự cần thiết để Quảng Ngãi có thể bứt phá và trở thành một cực tăng trưởng mạnh mẽ trong khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các tỉnh thành, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi về mặt hành chính mà còn là một chiến lược phát triển dài hạn.

Theo ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, việc điều chỉnh này nhằm cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược đưa tỉnh trở thành một cực tăng trưởng mạnh. Đơn vị tư vấn đã tiến hành rà soát, kế thừa, cập nhật và điều chỉnh có chọn lọc nội dung quy hoạch cũ của Quảng Ngãi và Kon Tum, với mục tiêu tạo lập một lãnh thổ cân bằng, đa cực, lấy con người làm trung tâm, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo tồn văn hóa và phát triển bền vững.

Quy hoạch mới của Quảng Ngãi được cô đọng trong một khung định hướng tổng thể với nhiều điểm nhấn quan trọng. Đầu tiên là "1 trái tim xanh" - hệ sinh thái trung tâm, đóng vai trò như một lá phổi xanh của tỉnh, đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Tiếp theo là "2 khu kinh tế động lực", nơi tập trung các ngành công nghiệp mũi nhọn, tạo ra động lực phát triển cho toàn tỉnh. "3 trụ cột phát triển bền vững" bao gồm công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, "4 chỉ dẫn toàn cầu" như Lý Sơn, Sa Huỳnh, Măng Đen, Ngọc Linh được xác định là những điểm đến du lịch và văn hóa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Quảng Ngãi trên bản đồ du lịch quốc tế.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của quy hoạch mới là "5 hành lang kinh tế", được thiết kế để kết nối các vùng kinh tế trọng điểm, tạo ra sự liên kết chặt chẽ giữa các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh lân cận. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Cuối cùng, "6 không gian phát triển" được xác định rõ ràng, đảm bảo sự phát triển đồng đều và bền vững cho toàn tỉnh.

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn là một sự cần thiết để tỉnh có thể bứt phá trong thời gian tới. Với tầm nhìn dài hạn và tư duy đổi mới, Quảng Ngãi đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tạo ra một môi trường sống và làm việc lý tưởng cho người dân, đồng thời thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Đây là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự quyết tâm và nỗ lực của tỉnh trong việc xây dựng một tương lai tươi sáng và bền vững.