Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026 sớm phát huy hiệu quả đầu tư...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 đang gặp vướng khó trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, trong đó đoạn đi qua xã Măng Đen, phương án bồi thường đã phê duyệt với kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng nhưng mới chi trả cho 92 hộ, còn 154 hộ chưa nhận tiền. Tại đoạn tại xã Măng Bút vẫn còn khoảng 8 km gặp vướng mắc tương tự. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao triển khai thi công khoảng 44,35km, đạt 78,43% chiều dài toàn tuyến.

Ngoài những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong năm 2025, thời tiết mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đã làm nhiều vị trí xảy ra sạt trượt, xói lở, buộc phải xử lý kỹ thuật bổ sung, làm kéo dài thời gian thi công. Thêm vào đó, còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công xây dựng cũng đã ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án.

Để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ Dự án, mới đây tại buổi làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các xã có tuyến đường đi qua khẩn trương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Ông Sâm cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Tập trung thiết bị thi công tỉnh lộ 676, tỉnh Quảng Ngãi.

Về việc cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo xử lý cụ thể tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 08/01/2026. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà thầu thi công chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo đầy đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án; đồng thời, lưu ý việc khai thác, sử dụng vật liệu phải tuân thủ đúng quy định; bảo đảm cung ứng đủ vật liệu, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện dự án.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án; tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 có tổng chiều dài trên 56 km, với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng; khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 24, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen), xã Măng Bút với các xã miền núi khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi.