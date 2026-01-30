Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thành nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 30/01/2026
Ngô Anh Văn
30/01/2026, 20:23
UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm những khó khăn vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 trong năm 2026 sớm phát huy hiệu quả đầu tư...
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 đang gặp vướng khó trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số địa phương, trong đó đoạn đi qua xã Măng Đen, phương án bồi thường đã phê duyệt với kinh phí hơn 21,5 tỷ đồng nhưng mới chi trả cho 92 hộ, còn 154 hộ chưa nhận tiền. Tại đoạn tại xã Măng Bút vẫn còn khoảng 8 km gặp vướng mắc tương tự. Đến nay, mặt bằng đã bàn giao triển khai thi công khoảng 44,35km, đạt 78,43% chiều dài toàn tuyến.
Ngoài những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, trong năm 2025, thời tiết mưa lớn kéo dài tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi đã làm nhiều vị trí xảy ra sạt trượt, xói lở, buộc phải xử lý kỹ thuật bổ sung, làm kéo dài thời gian thi công. Thêm vào đó, còn gặp khó khăn về nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công xây dựng cũng đã ảnh hướng đến tiến độ thực hiện dự án.
Để tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ Dự án, mới đây tại buổi làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu các xã có tuyến đường đi qua khẩn trương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công. Ông Sâm cũng yêu cầu các sở, ngành chức năng hỗ trợ, hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.
Về việc cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo xử lý cụ thể tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 08/01/2026. Trong đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và nhà thầu thi công chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch đảm bảo đầy đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công Dự án; đồng thời, lưu ý việc khai thác, sử dụng vật liệu phải tuân thủ đúng quy định; bảo đảm cung ứng đủ vật liệu, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện dự án.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị thi công khẩn trương rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết thực hiện dự án; tập trung đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, hợp lý; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị liên quan, nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình theo kế hoạch đề ra.
Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 676 có tổng chiều dài trên 56 km, với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng; khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 24, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối khu du lịch sinh thái Măng Đen (xã Măng Đen), xã Măng Bút với các xã miền núi khu vực phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi.
Mười startup từ các trường đại học Việt Nam vừa được vinh danh và nhận giải thưởng từ chương trình UniVentures của Singapore về khởi nghiệp giai đoạn sớm tại Việt Nam…
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 với doanh thu tăng 12 % so với cùng kỳ, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt gần 540 tỷ đồng.
Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Texhong Hồng Thiên Chúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn mở rộng đầu tư chiều sâu tại Việt Nam, đẩy mạnh khoa học công nghệ, sản xuất xanh và chuyển đổi số, đồng thời nghiên cứu tổ chức các show diễn thời trang tầm quốc tế trong giai đoạn tới, phù hợp
Sáng 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 27 địa phương, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương....
Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép nghiên cứu mở rộng cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ lên 6 làn xe và mở rộng tuyến nối Trung Lương – Mỹ Thuận từ nút giao Thân Cửu Nghĩa đến Quốc lộ 1A, nhằm đồng bộ năng lực khai thác trục cao tốc TP HCM – Đồng bằng sông Cửu Long...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: