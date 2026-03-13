UAE nỗ lực giữ ổn định thị trường du lịch trong chiến sự
Tường Bách
13/03/2026, 10:14
Các khách sạn trên khắp UAE cho biết họ đang ưu tiên sự an toàn của khách hàng, giá cả ổn định và đặt phòng linh hoạt khi các gián đoạn du lịch ảnh hưởng đến hành khách trên toàn khu vực…
Ông Tim Cordon, Giám đốc điều hành khu vực Trung Đông, Châu
Phi và Đông Nam Á Thái Bình Dương của Tập đoàn Khách sạn Radisson, cho biết: “Về
bản chất, chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc con người. Đó là điều
chúng tôi làm đầu tiên và quan trọng nhất, và đó chính xác là điều chúng tôi
đang tiếp tục làm hiện nay”.
Ông Cordon cho biết Tập đoàn khách sạn Radisson đã giữ
nguyên giá phòng hiện tại để tránh việc tăng giá đột ngột. “Ngay từ đầu, chúng
tôi đã quyết định giữ nguyên giá phòng hiện tại để đảm bảo tính nhất quán và
ngăn chặn mọi hình thức trục lợi. Phương châm của chúng tôi rất rõ ràng: chào
đón tất cả khách hàng, mang đến sự an tâm và duy trì mức giá hợp lý, có trách
nhiệm”.
Trong khi đó, theo Business Insider, nhiều khách sạn khác ở
Dubai quyết định đưa ra những gói nghỉ dưỡng hấp dẫn để thu hút khách địa
phương và bù đắp sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế. Chuỗi khách sạn
Jumeirah, đơn vị điều hành khách sạn 5 sao Jumeirah Beach Hotel và biểu tượng
Burj Al Arab, đã quảng bá các ưu đãi đặc biệt trên Instagram Stories tuần này.
Cư dân UAE có thể được giảm giá tới 30% cho các kỳ nghỉ,
cùng với các ưu đãi như liệu trình spa "mua 1 tặng 1". Nếu không có
giảm giá, giá phòng rẻ nhất cho hai người tại Burj Al Arab là 905 USD/đêm trong
tháng này, và tăng lên 1.514 USD vào tháng Tư.
Một khách sạn 5 sao khác, Shangri-La Abu Dhabi, đang cung cấp
chương trình giảm giá kỳ nghỉ tại chỗ cộng thêm ưu đãi 15% cho dịch vụ ăn uống.
Khu nghỉ dưỡng Address Beach Resort ở JBR đang giảm giá tới 30% cho khách địa
phương từ ngày 5/3 đến ngày 30/4. Giá phòng tiêu chuẩn cho hai người bắt đầu từ
320 USD mỗi đêm trong tháng Ba, và tăng lên 571 USD vào giữa tháng Tư.
Khách sạn 4 sao Roda Beach Resort cho biết đã nhận được “nhiều
yêu cầu gia hạn” và nhu cầu về “kỳ nghỉ ngắn ngày với giá thấp hơn” ngay sau
khi đăng tải ưu đãi. Hiện tại, các phòng có giá từ 108 USD mỗi đêm cho ba tuần
tiếp theo.
Các gói nghỉ dưỡng tại chỗ rõ ràng rất hấp dẫn đối với người dân địa
phương. Một trang web mới, Hotel Drops Dubai, theo dõi giá cả tại hàng chục
khách sạn 4 và 5 sao, cho thấy một số khách sạn đang giảm giá tới 60%, bao gồm
Al Khoory Atrium Hotel và JW Marriott Marquis Hotel Dubai.
Cư dân nước ngoài tại UAE cũng đang tận dụng thời điểm này để
tiếp cận các dịch vụ cao cấp với chi phí thấp. Poppy Johnson, một giám đốc sáng
tạo người Anh gốc UAE, đã đặt phòng hai đêm tại khách sạn Grand Hyatt bằng
chương trình ưu đãi dành cho cư dân vùng Vịnh (GCC Residents Offer). Bà được giảm
giá tới 20% cho phòng nghỉ, ăn uống và dịch vụ spa, cùng với bữa sáng miễn phí
và vé vào công viên nước.
Để hỗ trợ ngành lưu trú, cơ quan quản lý giáo dục tại UAE đã
điều chỉnh kỳ nghỉ xuân của các trường phổ thông và đại học sớm hơn một tuần. Động
thái nhằm kích thích nhu cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện cho các gia đình
nghỉ dưỡng ngắn ngày không cần di chuyển bằng đường hàng không.
Theo các chuyên gia, việc các khách sạn chấp nhận cắt giảm
biên lợi nhuận để duy trì dòng tiền là bước đi tất yếu. Trong bối cảnh nguồn
khách quốc tế chưa có dấu hiệu phục hồi sớm, việc lấp đầy công suất bằng khách
nội địa thông qua các chương trình staycation là giải pháp ngắn hạn để bảo đảm
vận hành cho hệ thống nhân sự và hạ tầng lưu trú xa xỉ tại Dubai.
Theo ước tính của Hội đồng Lữ hành và Du lịch Thế giới
(WTTC), xung đột Trung Đông trở thành nguyên nhân chính khiến ngành du lịch
trong khu vực thiệt hại gần 600 triệu USD mỗi ngày. Trước khi xảy ra xung đột,
ước tính chi tiêu của khách quốc tế tại Trung Đông năm nay dự kiến đạt hơn 205
tỷ USD.
Các trung tâm hàng không lớn trong khu vực như Abu Dhabi,
Dubai, Doha và Bahrain thường xử lý khoảng 526.000 hành khách mỗi ngày nhưng
con số này đã giảm mạnh khi nhiều không phận bị đóng cửa. Tính riêng sân bay quốc
tế Dubai của UAE, nơi kết nối 291 điểm đến toàn cầu, trong tháng 2, đã phục vụ
gần 5 triệu chỗ ngồi. Trong tuần đầu tiên xảy ra xung đột, số chuyến bay theo lịch
trình giảm 85%. Tính đến 11/3, hơn 21.000 chuyến bay theo lịch trình đến và đi
trong khu vực đã bị hủy.
Hiện nay, nhiều hãng hàng không vận hành số chuyến bay hạn
chế, thấp hơn nhiều so với lịch bay thông thường. Phân tích của Flightradar24 cho
thấy ngày 24/2, số chuyến bay khai thác của các hãng Emirates, Etihad Airways
và Qatar Airways lần lượt là 527 - 325 - 563 chuyến.
Tuy nhiên đến ngày 10/3,
con số này giảm xuống chỉ còn 309 - 56 - 66 chuyến. Dữ liệu ngày 10/3 cho thấy
Qatar Airways khai thác nhiều chuyến bay nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu, trong
khi flydubai đã khôi phục gần 50% công suất. Các hãng khác vẫn vận hành ít chuyến
bay hơn so với bình thường.
Alex Pio, một chuyên gia du lịch cấp cao và cố vấn cho Nhóm
Ngân hàng Thế giới, nhận định nếu chiến sự không kéo dài quá lâu, Dubai có thể
phục hồi khá nhanh chóng. "Dubai có vị trí địa lý cực kỳ thuận lợi để trở
thành một trung tâm trung chuyển," ông Pio nói. "Sau mỗi giai đoạn
gián đoạn, Dubai đều có khả năng phục hồi, một phần là nhờ vào lượng khách du lịch
đa dạng đến từ nhiều nguồn khác nhau. Điểm đến này cũng có rất nhiều vốn để đầu
tư khi cần quản lý khủng hoảng".
Ví dụ gần đây nhất về quản lý khủng hoảng của UAE là cam kết
chi trả chi phí chỗ ở cho du khách bị mắc kẹt do sân bay đóng cửa. Theo bà Hala
Matar Choufany, chủ tịch khu vực Trung Đông, Châu Phi và Nam Á của công ty tư vấn
khách sạn toàn cầu HVS, động thái này là một khoản đầu tư dài hạn thông minh,
giúp củng cố "uy tín, khả năng phục hồi và sức mạnh thương hiệu lâu dài,
điều cuối cùng đóng vai trò then chốt trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi
khi điều kiện thị trường ổn định".
Chuyên gia này cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng phản ứng của
Dubai cuối cùng sẽ giúp thành phố vượt qua cơn bão. "Trong ngắn hạn sẽ
có một số khó khăn - các đặt chỗ bị hủy, các chuyến bay bị chuyển hướng," bà
Choufany nói. "Nhưng Dubai có rất nhiều vốn và năng lực, vì vậy tôi nghĩ họ
sẽ làm những điều đúng đắn để nhanh chóng phục hồi".
