Quảng Ninh đẩy mạnh du lịch tàu biển, hút khách cao cấp

Sáng 23/9, tàu biển Star Voyager đã đưa hơn 1.300 du khách từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến tham quan Quảng Ninh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Star Voyager sẽ còn 2 lần đưa khách đến Hạ Long…

Du khách từ tàu Star Voyager đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, sau đó lên bờ trải nghiệm dùng bữa tại tàu nhà hàng trên Vịnh Hạ Long, tham quan Bảo tàng tỉnh, Chợ Hạ Long I, các điểm du lịch tâm linh, cáp treo Nữ hoàng... Tàu rời Quảng Ninh ngay chiều 23/9, tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Ninh đã đón khoảng 25 chuyến tàu biển, trong đó có một số tàu đã quay lại nhiều lần với lượng khách hơn 1.000 người/chuyến. Điều này khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến, mở cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển quanh năm, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực.

TĂNG TRẢI NGHIỆM CAO CẤP CHO DÒNG KHÁCH QUỐC TẾ

Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 35 chuyến tàu biển nữa đến Quảng Ninh. Đây là những tàu biển hạng sang, đã đến Hạ Long từ nhiều năm qua như tàu: Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper… Những tàu biển này chuyên phục vụ các hải trình du lịch châu Á và Nam Thái Bình Dương, xuất phát từ nhiều quốc gia.

Du khách từ tàu Star Voyager đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Với mục tiêu mở rộng thị trường dòng khách quốc tế chất lượng cao, đặc biệt là khách du lịch tàu biển, ngành du lịch Quảng Ninh đã tăng cường xúc tiến, quảng bá tại nhiều sự kiện. Các doanh nghiệp lữ hành tại địa phương cũng chủ động tiếp cận dòng khách quốc tế chi trả cao.

Điển hình là câu lạc bộ Du thuyền Việt (Vietyacht Club) đã đầu tư 20 du thuyền cá nhân trị giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD, tập trung phát triển các dịch vụ trải nghiệm cao cấp trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Doanh nghiệp cho biết, 65% thị phần trong năm nay đến từ khách quốc tế.

Mùa cao điểm cuối năm 2025, Quảng Ninh cũng ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại. Trong đó, tuyến Bắc Hải - Hạ Long, dừng hoạt động từ khoảng năm 2008, nay đã tái khởi động, dự kiến vận hành 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 11/2025. Ngoài các hành trình tham quan vịnh, city tour, các bên đang nghiên cứu mở rộng tuyến Hạ Long - Hà Nội - Ninh Bình, để tăng lựa chọn cho du khách.

Đằng sau sự phát triển du lịch tàu biển là nỗ lực quảng bá, nâng cấp dịch vụ và mở rộng thị trường. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đáp ứng tốt hạ tầng chuyên biệt, trở thành điểm đến của nhiều hãng tàu lớn như Mein Schiff, Celebrity, Westerdam… Sản phẩm du lịch cũng được làm mới, từ trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đến ẩm thực bản địa, phục vụ khách cao cấp và kéo dài lưu trú.

Mùa cao điểm cuối năm 2025, Quảng Ninh cũng ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại.

Tuy vậy, du lịch tàu biển vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quản lý an toàn và dịch vụ chưa đồng đều, thủ tục xuất nhập cảnh đôi lúc còn rườm rà, nhu cầu khách quốc tế đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao hơn, phối hợp xuyên biên giới còn vướng thủ tục, ngôn ngữ, quy định. Ngoài ra, cần thiết kế, làm mới hoặc nối dài các hành trình, tour tuyến mới... để thu hút, giữ chân du khách lâu hơn.

Vì thế, Quảng Ninh đang nỗ lực khắc phục những bất cập, tăng tốc triển khai kế hoạch thu hút khách quốc tế qua du lịch tàu biển, biên giới, hướng tới mục tiêu năm 2025: Đón 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế, đồng thời mở rộng thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA NHÓM KHÁCH TRIỆU PHÚ

Mới đây, ngành du lịch Quảng Ninh cũng đã đón và chúc mừng đoàn khách triệu phú Mỹ đến tham quan, trải nghiệm. Đoàn khách gồm 4 người mang quốc tịch Mỹ, thuộc 2 gia đình Weil và Concordia, trong đó có một triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Nhóm du khách đã di chuyển bằng thủy phi cơ từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Hai gia đình triệu phú người Mỹ đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp độc đáo, hùng vĩ của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long khi ngắm nhìn từ thủy phi cơ. Đây cũng là đoàn khách triệu phú thứ hai đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thủy phi cơ của đoàn khách triệu phú Mỹ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trước đó, vào đầu năm 2025, hai triệu phú trong lĩnh vực tài chính Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng đã đến Quảng Ninh tham quan Vịnh Hạ Long. Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, 2 triệu phú trải nghiệm, khám phá Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long theo tuyến hành trình mới tại khu vực thuộc vùng lõi di sản như Cống Đỏ, Trà Sản, làng chài Vung Viêng, khu vực Tiên Ông và nghỉ đêm trên vịnh tại khu vực riêng.

Dự kiến, tháng 12/2025, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón thêm một đoàn du khách là các triệu phú trên thế giới. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ đón ba chuyến bay charter từ Hàn Quốc và sáu chuyến từ Thẩm Quyến (Trung Quốc) đến Quảng Ninh.

Địa phương hiện đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hướng theo sở thích của dòng khách cao cấp như đưa vào khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ, Trinh Nữ trên Vịnh Hạ Long. Xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang. Tổ chức các trải nghiệm độc quyền như nghỉ dưỡng, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô và các hoạt động trên bãi biển…

Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đêm du thuyền trên Vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ… đều được đầu tư quy mô, chuyên nghiệp. Cùng với đó là hệ thống cơ sở lưu trú - khu nghỉ dưỡng 5 sao như: Intercontinental Hạ Long Bay, Vinpearl Hạ Long Bay Resort, Quần thể khu du lịch sinh thái FLC Hạ Long, Legacy Yên Tử…; đội tàu du lịch, du thuyền 4-5 sao…

Quảng Ninh xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang.

Thời gian tới, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư uy tín phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới, hướng đến dòng nghỉ dưỡng cho phân khúc khách hạng sang. Đồng thời, tăng nguồn cung khách sạn cao cấp và tìm kiếm mối quan hệ đối tác với những khách sạn có thương hiệu quốc tế.