Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Quảng Ninh đẩy mạnh du lịch tàu biển, hút khách cao cấp

Tường Bách

24/09/2025, 10:32

Sáng 23/9, tàu biển Star Voyager đã đưa hơn 1.300 du khách từ Hồng Kông (Trung Quốc) đến tham quan Quảng Ninh. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Star Voyager sẽ còn 2 lần đưa khách đến Hạ Long…

Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực.
Quảng Ninh đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực.

Du khách từ tàu Star Voyager đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, sau đó lên bờ trải nghiệm dùng bữa tại tàu nhà hàng trên Vịnh Hạ Long, tham quan Bảo tàng tỉnh, Chợ Hạ Long I, các điểm du lịch tâm linh, cáp treo Nữ hoàng... Tàu rời Quảng Ninh ngay chiều 23/9, tiếp tục hành trình đến Đà Nẵng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Quảng Ninh đã đón khoảng 25 chuyến tàu biển, trong đó có một số tàu đã quay lại nhiều lần với lượng khách hơn 1.000 người/chuyến. Điều này khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến, mở cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển quanh năm, từng bước đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và khu vực. 

TĂNG TRẢI NGHIỆM CAO CẤP CHO DÒNG KHÁCH QUỐC TẾ 

Từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 35 chuyến tàu biển nữa đến Quảng Ninh. Đây là những tàu biển hạng sang, đã đến Hạ Long từ nhiều năm qua như tàu: Viking Orion, Silver Muse, Celebrity Solstice, Silver Whisper… Những tàu biển này chuyên phục vụ các hải trình du lịch châu Á và Nam Thái Bình Dương, xuất phát từ nhiều quốc gia. 

Du khách từ tàu Star Voyager đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.
Du khách từ tàu Star Voyager đã cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Với mục tiêu mở rộng thị trường dòng khách quốc tế chất lượng cao, đặc biệt là khách du lịch tàu biển, ngành du lịch Quảng Ninh đã tăng cường xúc tiến, quảng bá tại nhiều sự kiện. Các doanh nghiệp lữ hành tại địa phương cũng chủ động tiếp cận dòng khách quốc tế chi trả cao.

Điển hình là câu lạc bộ Du thuyền Việt (Vietyacht Club) đã đầu tư 20 du thuyền cá nhân trị giá hàng trăm nghìn đến hàng triệu USD, tập trung phát triển các dịch vụ trải nghiệm cao cấp trên Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long. Doanh nghiệp cho biết, 65% thị phần trong năm nay đến từ khách quốc tế.

Mùa cao điểm cuối năm 2025, Quảng Ninh cũng ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại. Trong đó, tuyến Bắc Hải - Hạ Long, dừng hoạt động từ khoảng năm 2008, nay đã tái khởi động, dự kiến vận hành 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 11/2025. Ngoài các hành trình tham quan vịnh, city tour, các bên đang nghiên cứu mở rộng tuyến Hạ Long - Hà Nội - Ninh Bình, để tăng lựa chọn cho du khách.

Đằng sau sự phát triển du lịch tàu biển là nỗ lực quảng bá, nâng cấp dịch vụ và mở rộng thị trường. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đáp ứng tốt hạ tầng chuyên biệt, trở thành điểm đến của nhiều hãng tàu lớn như Mein Schiff, Celebrity, Westerdam… Sản phẩm du lịch cũng được làm mới, từ trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đến ẩm thực bản địa, phục vụ khách cao cấp và kéo dài lưu trú.

Mùa cao điểm cuối năm 2025, Quảng Ninh cũng ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại.
Mùa cao điểm cuối năm 2025, Quảng Ninh cũng ghi nhận hàng loạt hãng tàu lớn trở lại.

Tuy vậy, du lịch tàu biển vẫn đối mặt với nhiều thách thức như quản lý an toàn và dịch vụ chưa đồng đều, thủ tục xuất nhập cảnh đôi lúc còn rườm rà, nhu cầu khách quốc tế đòi hỏi dịch vụ chất lượng cao hơn, phối hợp xuyên biên giới còn vướng thủ tục, ngôn ngữ, quy định. Ngoài ra, cần thiết kế, làm mới hoặc nối dài các hành trình, tour tuyến mới... để thu hút, giữ chân du khách lâu hơn.

Vì thế, Quảng Ninh đang nỗ lực khắc phục những bất cập, tăng tốc triển khai kế hoạch thu hút khách quốc tế qua du lịch tàu biển, biên giới, hướng tới mục tiêu năm 2025: Đón 20 triệu lượt khách, trong đó 4,5 triệu khách quốc tế, đồng thời mở rộng thị trường, nâng chất lượng dịch vụ và đa dạng sản phẩm.

ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN CỦA NHÓM KHÁCH TRIỆU PHÚ

Mới đây, ngành du lịch Quảng Ninh cũng đã đón và chúc mừng đoàn khách triệu phú Mỹ đến tham quan, trải nghiệm. Đoàn khách gồm 4 người mang quốc tịch Mỹ, thuộc 2 gia đình Weil và Concordia, trong đó có một triệu phú nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính. Nhóm du khách đã di chuyển bằng thủy phi cơ từ Hà Nội đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Hai gia đình triệu phú người Mỹ đã bày tỏ ấn tượng sâu sắc về vẻ đẹp độc đáo, hùng vĩ của Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long khi ngắm nhìn từ thủy phi cơ. Đây cũng là đoàn khách triệu phú thứ hai đến Quảng Ninh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Thủy phi cơ của đoàn khách triệu phú Mỹ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.
Thủy phi cơ của đoàn khách triệu phú Mỹ hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Trước đó, vào đầu năm 2025, hai triệu phú trong lĩnh vực tài chính Mỹ Jeff Grinspoon và Jon Thomas Foley cũng đã đến Quảng Ninh tham quan Vịnh Hạ Long. Trong hành trình 3 ngày 2 đêm, 2 triệu phú trải nghiệm, khám phá Vịnh Bái Tử Long, Vịnh Hạ Long theo tuyến hành trình mới tại khu vực thuộc vùng lõi di sản như Cống Đỏ, Trà Sản, làng chài Vung Viêng, khu vực Tiên Ông và nghỉ đêm trên vịnh tại khu vực riêng.

Dự kiến, tháng 12/2025, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đón thêm một đoàn du khách là các triệu phú trên thế giới. Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ đón ba chuyến bay charter từ Hàn Quốc và sáu chuyến từ Thẩm Quyến (Trung Quốc) đến Quảng Ninh.

Địa phương hiện đã chủ động chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất hướng theo sở thích của dòng khách cao cấp như đưa vào khai thác 3 bãi tắm Soi Sim, Hang Cỏ, Trinh Nữ trên Vịnh Hạ Long. Xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang. Tổ chức các trải nghiệm độc quyền như nghỉ dưỡng, chèo thuyền kayak, lặn ngắm san hô và các hoạt động trên bãi biển… 

Show diễn thực cảnh “Đi tìm dấu ngọc” tại hang Vũng Đục; phố đêm du thuyền trên Vịnh Hạ Long; các hành trình tham quan Vịnh Bái Tử Long, các tour khám phá đảo hoang sơ… đều được đầu tư quy mô, chuyên nghiệp. Cùng với đó là hệ thống cơ sở lưu trú - khu nghỉ dưỡng 5 sao như: Intercontinental Hạ Long Bay, Vinpearl Hạ Long Bay Resort, Quần thể khu du lịch sinh thái FLC Hạ Long, Legacy Yên Tử…; đội tàu du lịch, du thuyền 4-5 sao…

Quảng Ninh xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang.
Quảng Ninh xác định 7 khu vực đảo hoang sơ và bãi tắm dành cho phân khúc khách tỷ phú, siêu sang.

Thời gian tới, ngành du lịch Quảng Ninh tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư uy tín phát triển thêm những sản phẩm du lịch mới, hướng đến dòng nghỉ dưỡng cho phân khúc khách hạng sang. Đồng thời, tăng nguồn cung khách sạn cao cấp và tìm kiếm mối quan hệ đối tác với những khách sạn có thương hiệu quốc tế.

Du lịch TP.HCM “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm

09:55, 23/09/2025

Du lịch TP.HCM “chạy nước rút” 3 tháng cuối năm

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

15:00, 18/09/2025

Rộng mở cơ hội khai thác từ thị trường du khách Ấn Độ

Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông

09:39, 16/09/2025

Các địa phương lên kế hoạch cho mùa du lịch Thu - Đông

Từ khóa:

du lịch quảng ninh tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Dù nhiều khu vực khác trên thế giới cũng chịu tác động nặng nề từ quá tải du lịch, nhưng châu Âu dường như đang chứng kiến các phong trào phản đối khách du lịch sôi động nhất…

Trải nghiệm lưu trú mới bên Hồ Tây

Trải nghiệm lưu trú mới bên Hồ Tây

Ngày 22/09/2025, Pan Pacific Hotels Group chính thức khai trương Parkroyal Serviced Suites Hanoi, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của thương hiệu Parkroyal Serviced Suites tại Việt Nam…

Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025

Chuỗi sự kiện đặc sắc trong Năm Du lịch quốc gia Huế 2025

Những tháng cuối năm 2025, Huế sẽ trở thành tâm điểm của du lịch Việt Nam với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và thể thao...

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Hà Tĩnh khởi công Khu du lịch sinh thái biển hơn 92ha

Với diện tích hơn 92 ha và tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, Khu du lịch sinh thái biển Xuân Hội chính thức được khởi công tại xã Đan Hải, mở ra kỳ vọng đưa Hà Tĩnh trở thành trung tâm du lịch biển mới ở Bắc Trung Bộ.

Quảng Trị, Nghệ An quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư

Quảng Trị, Nghệ An quảng bá tiềm năng du lịch và đầu tư

Ngày 21/9/2025, tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị và Nghệ An đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế và du lịch tại Diễn đàn xúc tiến du lịch và đầu tư Việt Nam – Trung Quốc...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Kinh tế số

2

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Du lịch

3

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Bất động sản

4

VIB ra mắt Privilege Banking - Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Tài chính

5

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy