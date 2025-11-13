Quảng Ninh xây dựng hai tuyến đường bao biển hơn 5.400 tỷ

Hai tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ quanh vịnh Cửa Lục, tạo động lực phát triển đô thị cũng như cụ thể hóa quy hoạch vùng trung tâm tỉnh Quảng Ninh...

UBND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm với tổng vốn hơn 5.400 tỷ đồng, nhằm mở rộng không gian đô thị, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển các khu đô thị mới phía Bắc vịnh Cửa Lục.

Hai dự án bao gồm: Tuyến đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn (khu vực gần trụ P4 cầu Bãi Cháy, phường Hồng Gai) đi qua cầu Bình Minh đến cầu Bang (phường Cao Xanh); và Tuyến đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục, kết nối từ cầu Trới 2 qua cầu Tình Yêu đến Quốc lộ 279 (phường Hoành Bồ).

Cả hai công trình đều nằm trên địa bàn các phường Hồng Gai, Cao Xanh và Hoành Bồ, được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, triển khai trong giai đoạn 2025–2028.

Cụ thể, Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn đến cầu Bang dài hơn 7 km, cùng tốc độ thiết kế 60 km/h, tổng vốn 2.618 tỷ đồng; Dự án đường ven biển phía Tây Bắc vịnh Cửa Lục có chiều dài khoảng 8,3 km, tốc độ thiết kế 60 km/h, tổng mức đầu tư 2.860 tỷ đồng.

Hiện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực 1 đã ký hợp đồng tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư. Sau khi hoàn thành, hai tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ quanh vịnh Cửa Lục, nâng cao giá trị cảnh quan, tạo động lực phát triển đô thị, thu hút đầu tư và cụ thể hóa quy hoạch vùng trung tâm tỉnh Quảng Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Quảng Ninh đã hoàn thành tuyến đường bao biển từ phường Hồng Gai đến phường Cửa Ông dài gần 20 km, quy mô 6 làn xe, được đánh giá là một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam khi nối liền vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới – với vịnh Bái Tử Long.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh việc triển khai các tuyến đường bao biển mới là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời củng cố khu vực phòng thủ quốc phòng – an ninh của tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, sớm triển khai thi công, đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch.