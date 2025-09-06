Quảng Ninh lập Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng kéo dài

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng sẽ thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài…

Ngày 5/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này vừa có quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng vướng mắt kéo dài do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, làm Tổ trưởng. Ba Tổ phó Tổ công tác do ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gồm các ông Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyên Văn Công đảm nhiệm.

Thành viên Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng kéo dài gồm thủ trưởng các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch UBND các xã phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751.

Tổ công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh sai phạm mới.

Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo và điều hành các hoạt động chung của Tổ công tác. Tổ phó thay mặt Tổ trưởng điều hành, chủ trì chỉ đạo việc rà soát các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo lĩnh vực được phân công.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, hoàn thành công việc được giao theo tiến độ yêu cầu. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.