Thứ Hai, 08/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Quảng Ninh lập Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng kéo dài

Mai Hoàng

06/09/2025, 08:27

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng sẽ thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài…

VnEconomy

Ngày 5/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết tỉnh này vừa có quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn động kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng vướng mắt kéo dài do ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, làm Tổ trưởng. Ba Tổ phó Tổ công tác do ba Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh gồm các ông Vũ Văn Diện, Lê Văn Ánh, Nguyên Văn Công đảm nhiệm.

Thành viên Tổ công tác xử lý dự án tồn đọng kéo dài gồm thủ trưởng các sở Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tỉnh Quảng Ninh và Chủ tịch UBND các xã phường, đặc khu thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 751.

Tổ công tác chịu trách nhiệm xử lý dứt điểm các vướng mắc đã đảm bảo cơ sở pháp lý để giải quyết theo thẩm quyền, không để phát sinh sai phạm mới.

Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo và điều hành các hoạt động chung của Tổ công tác. Tổ phó thay mặt Tổ trưởng điều hành, chủ trì chỉ đạo việc rà soát các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo lĩnh vực được phân công.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, hoàn thành công việc được giao theo tiến độ yêu cầu. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quảng Ninh kiên quyết rà soát, xử lý dự án chậm tiến độ

16:39, 22/07/2022

Quảng Ninh kiên quyết rà soát, xử lý dự án chậm tiến độ

Quảng Ninh thí điểm 5 dự án nhà ở thương mại không phải thu hồi đất

10:33, 24/07/2025

Quảng Ninh thí điểm 5 dự án nhà ở thương mại không phải thu hồi đất

Quảng Ninh đưa 15 khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu dự án

15:44, 27/02/2025

Quảng Ninh đưa 15 khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu dự án

Từ khóa:

dự án tồn đọng quảng ninh tháo gỡ khó khăn Tổ công tác

Đọc thêm

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Hải Phòng nhiều dự án trên 1.000 tỷ đồng giải ngân chậm tiến độ

Trong 142 dự án đang thi công chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, có 8 dự án tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam trong tháng 8 và 8 tháng cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong đó, tổng số vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 8 tháng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với 26,14 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm ngoái; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 8,9%...

Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản

Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản

Cam Ranh (Khánh Hoà) với sự xuất hiện của mô hình đô thị biển liền kề sân bay, đang thu hút mạnh nguồn vốn từ các nhà đầu tư bất động sản. Theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà còn là gợi mở cho chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia: có thể tạo dựng những cực tăng trưởng mới từ biển và từ sân bay, để Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu

Kiến trúc thô mộc “kết nối” hài hòa với khí hậu

Những công trình kiến trúc làm từ vật liệu các vật liệu thô mộc không chỉ thân thiện, giảm thiểu tác động tới môi trường mà còn mang đến một vẻ đẹp riêng, gần gũi và đầy sự giao hòa với nắng gió, cây xanh...

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà cho công chức, người lao động bị ảnh hưởng sau sáp nhập

Hội đồng nhân dân TP.HCM vừa công bố Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn Thành phố bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao

Tiêu điểm

2

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời với sản phẩm ván sợi gỗ Thái Lan và Trung Quốc

Thị trường

3

Gần 600.000 video clip ngắn, 1 tỷ view về sự kiện A80

Tiêu & Dùng

4

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đài Truyền hình Việt Nam nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu

Tiêu điểm

5

Xu thế dòng tiền: Hành động thế nào sau “cú đánh úp” trên đỉnh 1700?

Chứng khoán

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: