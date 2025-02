Quảng Ninh đưa 15 khu đất vào danh mục thực hiện đấu thầu dự án

Ngày 26/2, tại kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV đã thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đối với 15 khu đất đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 với tổng diện tích hơn 285ha, trong đó, có 4 khu đất thực hiện đấu thầu theo quy định tại điểm a, 11 khu đất đấu thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024.

15 KHU ĐẤT THỰC HIỆN ĐẤU THẦU DỰ ÁN

Trong 4 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126, huyện Đầm Hà có 1 dự án là dự án khu đô thị phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà (thị trấn Đầm Hà và xã Tân Lập) có diện tích 28,99ha. Khu đất này chưa được giải phóng mặt bằng, đã được phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm hà và nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2021-2025).

Thành phố Cẩm Phả có 1 dự án là Khu đô thị sinh thái kết hợp công viên chuyên đề tại phường Quang Hanh diện tích 20,25ha. Khu đất này chưa được giải phóng mặt bằng, đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 – Khu A (bao gồm các phường Quang Hanh, Cẩm Thạch) và đã được bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Tại thành phố Móng Cái có 2 dự án là khu phức hợp đô thị công viên cây xanh kết hợp thương mại dịch vụ (xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) diện tích 29,79ha và khu đô thị tại phường Hải Hoà (TP. Móng Cái) diện tích 31,53ha. Cả 2 khu đất này chưa giải phóng mặt bằng, đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, được bổ sung vào kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2025.

Đối với 11 khu đất được đưa vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024, huyện Hải Hà có 3 dự án gồm Trạm dừng nghỉ trên đường cáo tốc Vân Đồn – Móng Cái (xã Quảng Long) diện tích 9,84ha, dự án nhà ở xã hội huyện Hải Hà (thị trấn Quảng Hà) diện tích 12,97ha và dự án khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (thị trấn Quảng Hà) diện tích 23,3ha.

Thành phố Hạ Long có 6 dự án, trong đó có 3 dự án nhà ở xã hội, gồm dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía Tây Bắc đường Trần Thái Tông (phường Cao Xanh) diện tích 0,38ha; dự án nhà ở xã hội quỹ đất có ký hiệu OXH-01 thuộc dự án khu đô thị tại các phường phường Cao Thắng, Hà Khánh, Hà Lầm (phường Hà Khánh) diện tích 1,53ha; dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án khu dân cư thôn Chợ của Công ty TNHH Diễn Loan (xã Thống Nhất) diện tích 1,45ha.

Ngoài ra, TP. Hạ Long còn có 3 dự án khác là Trường mầm non tại lô đất NT thuộc khu dân cư đồi Ngân hàng tại phường Hồng Hải và phường Cao Thắng (phường Cao Thắng) diện tích 0,58ha, dự án đầu tư xây dựng dây truyền công nghệ phân loại tái chế rác tuần hoàn tạo nguyên liệu thứ cấp (xã Hoà Bình) diện tích 10,96ha và dự án đầu tư dây truyền công nghệ xử lý rác thải rắn xây dựng (xã Hoà Bình) diện tích 9,31ha.

Tại thành phố Cẩm Phả có 1 dự án thực hiện đấu thầu theo điểm b khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai 2024 là dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại khu 9 phường Mông Dương diện tích 11,76ha. Dự án còn lại là dự án đầu tư hạ tầng khu phi thuế quan tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn huyện Bình Liêu (xã Hoành Mô) diện tích 92,37ha.

RÚT LẠI 9 KHU ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN RÀ SOÁT

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đề xuất HĐND tỉnh này đưa 24 khu đất vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Tờ trình xin rút 9 khu đất khỏi danh mục thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Trong số 9 dự án xin rút, TP. Hạ Long có 4 dự án đều là quỹ đất nhà ở xã hội. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại phường Việt Hưng và Hoành Bồ diện tích 7,81ha xin rút để rà soát lại tên và tính chất của dự án đã xác định tại quy hoạch phân khu 6 của thành phố Hạ Long. Dự án nhà ở xã hội diện tích 1,25ha tại đồi thuỷ sản phường Bãi Cháy, xin rút để rà soát lại diện tích, tên dự án và sự phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ninh.

Còn lại 2 dự án tại TP. Hạ Long mà UBND tỉnh Quảng Ninh xin rút chưa đưa vào danh mục đấu thầu là quỹ đất nhà ở xã hội diện tích 4,4ha tại dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và quỹ đất nhà ở xã hội diện tích 1,86ha tại dự án Khu dân cư thôn Chợ (xã Thống Nhất) của Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hạ Long. Cả 2 dự án này xin rút để rà soát lại diện tích đất nhà ở xã hội trình đấu thầu theo quy hoạch chi tiết 1/500 và làm rõ tiến độ hoàn thành việc bàn giao quỹ đất cho nhà nước để triển khai thực hiện dự án.

Tại TP. Cẩm Phả có dự án Khu đô thị tổ hợp dịch vụ du lịch diện tích 132ha tại phường Quang Hanh (TP. Cẩm Phả) xin rút với lý do để kiểm tra, rà soát lại do tên dự án vẫn còn tính chất hỗn hợp “dịch vụ du lịch” chưa phù hợp theo quy định tại khoản 27 Điều 79 Luật Đất đai 2024. Tại Cẩm Phả còn có dự án khu xử lý và tái chế chất thải rắn xây dựng diện tích 10,2ha tại khu 1A phường Quang Hanh xin rút với lý do dự án không có trong quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030.

Tại huyện Hải Hà có dự án nhà ở xã hội (chung cư) phục vụ công nhân khu công nghiệp Cảng biển Hải Hả diện tích 8,63ha tại thị trấn Quảng Hà xin rút với lý do để kiểm tra rà soát lại diện tích thực hiện dự án, tên dự án và tính chất dự án thể hiện trong quy hoạch chi tiết 1/500.

Tại thành phố Đông Triều có dự án Trưởng tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông chất lượng cao Bình Minh diện tích 4,84ha (phường Kim Sơn) xin rút để rà soát đánh giá bổ sung nhu cầu đầu tư mới các dự án trường học trên địa bàn thành phố Đồng Triều.

Tại Móng Cái có dự án khu đô thị mới Ninh Dương diện tích 40,62ha (phường Ninh Dương) xin rút để rà soát lại chủ trương đầu tư dự án.