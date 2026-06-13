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Bắc Ninh: Thị trường bất động sản ghi nhận diễn biến mới

Thanh Xuân

13/06/2026, 17:25

Trong bối cảnh xuất hiện các yếu tố tích cực như dòng vốn đầu tư, hạ tầng và xu hướng phát triển đô thị, bất động sản Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận một số chuyển động…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thị trường bất động sản Bắc Ninh đang được hỗ trợ bởi nhiều động lực tăng trưởng. Trong đó, nổi bật là dòng vốn FDI. Năm 2024, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, đạt tổng vốn đăng ký khoảng 5,12 tỷ USD, chiếm hơn 13% tổng vốn FDI toàn quốc. Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm 2026, địa phương này tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu, khi dòng vốn tập trung mạnh vào lĩnh vực: điện tử, bán dẫn, công nghiệp phụ trợ, sản xuất thông minh, logistics công nghệ cao..

Song song với đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, kết hợp xu hướng dịch chuyển dân cư từ Hà Nội sang các địa phương lân cận, cũng tạo thêm nhu cầu về nhà ở và dịch vụ đô thị, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Cùng với những tín hiệu tích cực, hoạt động giới thiệu sản phẩm bất động sản tại đây được đẩy mạnh. Ngày 13/6, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam đã tổ chức khai trương sản phẩm nhà mẫu đầu tiên của dự án Hồng Hạc City tại Bắc Ninh.

Phát biểu sự kiện, ông Bùi Duy Toàn, Giám đốc Khối kinh doanh & tiếp thị Phú Mỹ Hưng, cho biết nhà mẫu là dòng sản phẩm nhà phố thương mại liền kề (Shophouse) thuộc phân khu Hồng Phát (phân khu F1-1).

Công trình gồm 5 tầng, với tổng diện tích sàn từ 382–430 m2,  trên khuôn viên đất 6 x 20m. Phong cách thiết kế sản phẩm lấy cảm hứng từ kiến trúc Á Đông kết hợp với phong cách Đông Dương (Indochine).

Ở góc độ phát triển dự án, ông Yosuke Mitsui, Trưởng bộ phận Kinh doanh và tiếp thị, khu vực miền Nam, Nomura Real Estate Việt Nam, đánh giá đây là bước tiến mới trong quá trình hiện thực hóa đại đô thị quy mô 197,76ha ở cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội, tuy nhiên mới chỉ là sự khởi đầu. Doanh nghiệp sẽ không ngừng mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ và thú vị, nhằm gia tăng giá trị và sự tin tưởng cho khách hàng.

Chia sẻ trong khuôn khổ buổi lễ, ông Đỗ Lê Minh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng VIB Bắc Ninh, nhấn mạnh hiện nay, ngân hàng đã xây dựng chính sách tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng mua nhà tại dự án. Khách hàng sẽ được chủ đầu tư hỗ trợ lãi vay đến thời điểm nhận nhà, đồng thời ân hạn trả gốc trong 2 năm, nhằm tạo thuận lợi hơn đối với việc tiếp cận và sở hữu sản phẩm.

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Từ khóa:

Bắc Ninh bất động sản nhà mẫu

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