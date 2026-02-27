Huế sàng lọc dự án theo tiêu chí công nghệ sạch và phát triển xanh
Nguyễn Thuấn
27/02/2026, 09:36
Định hướng đến năm 2030, Huế sẽ ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời loại bỏ những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững...
Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Huế xác định lựa chọn dự án đầu tư dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như công nghệ, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội. Thành phố không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng, trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất – kinh doanh.
ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN, NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Các dự án có tác động tích cực đến môi trường, góp phần giảm
phát thải khí nhà kính và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên được khuyến khích
triển khai. Trong đó, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển đô thị xanh, quản lý chất
thải, du lịch sinh thái ven biển gắn với bảo tồn cảnh quan là những hướng đi được
ưu tiên. Ngược lại, những dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ không
được xem xét tiếp nhận.
Cùng với phát triển công nghiệp và dịch vụ xanh, Huế hướng tới
hình thành các chuỗi giá trị xanh thông qua tái chế, tái sử dụng nguyên liệu và
quản lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh hiệu quả kinh tế,
các dự án phải bảo đảm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động
và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Huế định hướng phát triển
theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao nhằm thích ứng với biến
đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban
hành để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp
hữu cơ và chuyển đổi số trong sản xuất.
Cụ thể, với các cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ứng dụng
công nghệ cao có thể được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng. Các trang trại chăn
nuôi quy mô lớn hoặc cơ sở sản xuất giống vật nuôi được hỗ trợ từ 500 triệu đến
1,5 tỷ đồng.
Những mô hình chăn nuôi hữu cơ, cơ sở giết mổ gia cầm công nghệ
cao, thân thiện môi trường cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đáng kể. Đối với
các dự án ứng dụng công nghệ tuần hoàn hoặc chuyển đổi số, mức hỗ trợ có thể được
tăng thêm.
Thành phố cũng đồng thời khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và VietGAP, nhằm hình
thành chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến thị trường.
Hiện nay, thành phố Huế có khoảng 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực doanh nghiệp này đóng góp gần 40% vào tổng thu ngân sách địa phương và tạo ra việc làm cho khoảng 120.000 lao động.
Doanh nghiệp được coi là trung tâm của quá trình phát triển, vì vậy nhiều giải pháp đồng hành đã được triển khai, bao gồm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tăng cường đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư.
TĂNG CƯỜNG ƯU ĐÃI, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực kinh tế
xanh, Huế đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tập trung vào ưu đãi đầu
tư, phát triển nông nghiệp và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục,
y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
Nhiều dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc đặt tại địa
bàn ưu đãi được xem xét miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê. Thành phố
cũng tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng, giao thông, giải phóng mặt bằng và chuẩn
bị quỹ đất sạch để sẵn sàng kêu gọi đầu tư.
Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, quy
trình xử lý hồ sơ được minh bạch hóa, thông tin được công khai nhằm nâng cao chất
lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành
được xác định là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh.
Bên cạnh các chính sách về đất đai và thuế, thành phố phối hợp
với các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tín dụng xanh. Các
dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tài chính
phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.
Huế đang từng bước xây dựng mô hình phát triển dựa trên nền tảng di sản, đổi
mới sáng tạo và trách nhiệm với môi trường. Theo ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế
tuần hoàn không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh
thái, nâng cao chất lượng sống của người dân.
Thời gian tới, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính
sách và mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm hiện thực
hóa mục tiêu trở thành đô thị di sản xanh và trung tâm phát triển bền vững của
khu vực.
Huế tăng cường kết nối với Lào và Luxembourg thu hút đầu tư xanh
09:36, 25/01/2026
Đầu tư xanh từ khu vực tư nhân ở Việt Nam đạt hơn 160 triệu USD
Tài chính carbon tiếp sức bảo vệ rừng tự nhiên ở Quảng Trị
Hơn 347 tỷ đồng từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ đã được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng, góp phần ổn định diện tích rừng tự nhiên và nâng cao sinh kế cho người dân miền núi...
Làm chủ công nghệ là động lực then chốt tăng tốc chuyển dịch năng lượng bền vững
Chuyển dịch năng lượng Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt, với yêu cầu biến mục tiêu quy hoạch thành năng lực vận hành thực tế thông qua làm chủ công nghệ, hiện đại hóa lưới điện và tăng cường hợp tác phát triển hệ sinh thái năng lượng…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cấp mã, seri cho hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon
Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan duy nhất cấp và quản lý mã trong nước, số sê-ri cho hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon trên Hệ thống đăng ký quốc gia. Mã trong nước dùng để định danh duy nhất hạn ngạch phát thải hoặc tín chỉ carbon trên lãnh thổ Việt Nam, được lưu trữ dưới dạng dữ liệu điện tử và không được tái cấp sau khi đã hủy...
Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ
Ngoài ra, tấm pin năng lượng mặt trời từ Indonesia và Lào vào Mỹ có thể bị áp thuế quan từ 81-143%...
Quản lý môi trường chuyển từ “hậu kiểm thủ công” sang giám sát thời gian thực
Năm 2026 sẽ đặt nền móng cho phương thức quản lý môi trường mới: quản lý bằng dữ liệu thay vì hồ sơ; giám sát thông minh thay vì phản ứng thụ động; minh bạch hóa thay vì khép kín thông tin, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: