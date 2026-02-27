Huế sàng lọc dự án theo tiêu chí công nghệ sạch và phát triển xanh

Định hướng đến năm 2030, Huế sẽ ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời loại bỏ những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững...

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Huế xác định lựa chọn dự án đầu tư dựa trên nhiều tiêu chí quan trọng như công nghệ, môi trường và hiệu quả kinh tế – xã hội. Thành phố không chạy theo số lượng mà chú trọng chất lượng, trong đó ưu tiên các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi sản xuất – kinh doanh.

ĐỊNH HƯỚNG KINH TẾ TUẦN HOÀN, NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Các dự án có tác động tích cực đến môi trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên được khuyến khích triển khai. Trong đó, các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, phát triển đô thị xanh, quản lý chất thải, du lịch sinh thái ven biển gắn với bảo tồn cảnh quan là những hướng đi được ưu tiên. Ngược lại, những dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường sẽ không được xem xét tiếp nhận.

Cùng với phát triển công nghiệp và dịch vụ xanh, Huế hướng tới hình thành các chuỗi giá trị xanh thông qua tái chế, tái sử dụng nguyên liệu và quản lý chất thải theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các dự án phải bảo đảm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Huế định hướng phát triển theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng mới. Nhiều chính sách hỗ trợ đã được ban hành để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và chuyển đổi số trong sản xuất.

Huế ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Cụ thể, với các cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao có thể được hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn hoặc cơ sở sản xuất giống vật nuôi được hỗ trợ từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng.

Những mô hình chăn nuôi hữu cơ, cơ sở giết mổ gia cầm công nghệ cao, thân thiện môi trường cũng được hưởng chính sách hỗ trợ đáng kể. Đối với các dự án ứng dụng công nghệ tuần hoàn hoặc chuyển đổi số, mức hỗ trợ có thể được tăng thêm.

Thành phố cũng đồng thời khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ và VietGAP, nhằm hình thành chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất đến thị trường.

Hiện nay, thành phố Huế có khoảng 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khu vực doanh nghiệp này đóng góp gần 40% vào tổng thu ngân sách địa phương và tạo ra việc làm cho khoảng 120.000 lao động.

Doanh nghiệp được coi là trung tâm của quá trình phát triển, vì vậy nhiều giải pháp đồng hành đã được triển khai, bao gồm cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền số, tăng cường đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư.

TĂNG CƯỜNG ƯU ĐÃI, CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ

Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực kinh tế xanh, Huế đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tập trung vào ưu đãi đầu tư, phát triển nông nghiệp và khuyến khích xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Nhiều dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc đặt tại địa bàn ưu đãi được xem xét miễn tiền thuê đất trong suốt thời gian thuê. Thành phố cũng tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng, giao thông, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị quỹ đất sạch để sẵn sàng kêu gọi đầu tư.

Từ ưu đãi đất đai đến tín dụng xanh, Huế mở đường cho nhà đầu tư chiến lược

Công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, quy trình xử lý hồ sơ được minh bạch hóa, thông tin được công khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuyển đổi số trong quản lý, điều hành được xác định là giải pháp quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Bên cạnh các chính sách về đất đai và thuế, thành phố phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn và tín dụng xanh. Các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn có thêm cơ hội tiếp cận nguồn tài chính phù hợp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bền vững.

Huế đang từng bước xây dựng mô hình phát triển dựa trên nền tảng di sản, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với môi trường. Theo ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn góp phần bảo tồn hệ sinh thái, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và mở rộng hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị di sản xanh và trung tâm phát triển bền vững của khu vực.