Trang chủ Địa phương

Hải Phòng đề xuất đưa 2 dự án ra khỏi Chương trình công viên vườn hoa

Nam Khánh - Đỗ Hoàng

28/02/2026, 09:24

Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng được đề xuất giãn tiến độ hoàn thành đến năm 2026, còn 2 dự án vườn hoa Ngọc Sơn và Đầm Ngọc được đề xuất đưa ra khỏi Chương trình…

Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An) đã cơ bản hoàn thành.
Vườn hoa Hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An) đã cơ bản hoàn thành.

Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 có một số dự án vướng mắc trong đầu tư xây dựng chưa thể hoàn thành đúng hạn.

Do thời hạn thực hiện Chương trình đã hết nên cơ quan chức năng đề nghị UBND TP. Hải Phòng cho giãn tiến độ hoàn thành sang năm 2026, đồng thời, đưa 2 dự án là vườn hoa Ngọc Sơn và Đầm Ngọc ra khỏi Chương trình.

NHIỀU DỰ ÁN CHẬM TIẾN ĐỘ

Chương trình đầu tư xây dựng các công viên, vườn hoa, cây xanh trên địa bàn các quận giai đoạn 2021 – 2025 đã được HĐND TP. Hải Phòng thông qua tại Nghị quyết số 06/NQ-HĐND (ngày 12/4/2022) gồm 62 công viên với tổng diện tích 70 ha, tổng mức đầu tư 2.631 tỷ đồng.

Tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND (ngày 19/7/2024) về điều chỉnh chủ trương đầu tư, Chương trình có quy mô đầu tư xây dựng 33 công viên, vườn hoa giai đoạn 2021 - 2025 với tổng diện tích 44,73 ha, tổng mức đầu tư 1.060,374 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2022, có 8 công viên, vườn hoa đã hoàn thành với diện tích 6,09 ha. Giai đoạn 2023 - 2025, đầu tư xây dựng 25 công viên, vườn hoa với tổng diện tích khoảng 38,65 ha. Tính đến hết năm 2025, trong 25 dự án công viên, vườn hoa triển khai giai đoạn 2023 - 2025, đã có thêm 11 dự án hoàn thành, còn 14 dự án đang triển khai gồm 7 dự án đang thi công, 3 dự án chưa thi công, 3 dự án chưa được phê duyệt, 1 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Các dự án đang thi công (7 dự án) gồm dải cây xanh cách ly thuộc khu đường sắt Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn phường Sở Dầu (nay thuộc phường Hồng Bàng), công viên xung quanh Nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm (nay thuộc phường An Biên), vườn hoa tại phường Đằng Hải (nay thuộc phường Hải An), vườn hoa tại Tổ dân phố số 3 phường Hoà Nghĩa (nay thuộc phường Dương Kinh), vườn hoa phường Nam Sơn (nay thuộc phường Kiến An), vườn hoa Hồ Hạnh Phúc phường Trần Thành Ngọ (nay thuộc phường Kiến An), công viên Đầm Vuông phường Hải Sơn (nay thuộc phường Đồ Sơn). Các dự án thi công chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng cao và khan hiếm nguồn cung, gây khó khăn cho nhà thầu thi công.

Các dự án chưa thi công (3 dự án) gồm vườn hoa khu vực ngõ 47 Lê Lai phường Máy Chai (nay thuộc phường Ngô Quyền), vườn hoa Thành Tô (nay thuộc phường Hải An), vườn hoa tại khu vực đường vòng cầu Niệm (nay thuộc phường An Biên).

Các dự án này vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, 2 dự án vườn hoa Thành Tô, vườn hoa đường vòng cầu Niệm phải thực hiện thủ tục cưỡng chế. Còn dự án vườn hoa khu vực ngõ 47 Lê Lai dự kiến phát sinh tăng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 29,4 tỷ đồng.

Các dự án chưa phê duyệt dự án (3 dự án) gồm vườn hoa Cam Lộ 9 phường Hùng Vương (nay thuộc phường Hồng Bàng), vườn hoa phường Ngọc Xuyên (nay là phường Đồ Sơn), vườn hoa Đầm Ngọc phường Ngọc Xuyên (nay là phường Đồ Sơn).

Đối với các dự án này, các chủ đầu tư vườn hoa Cam Lộ 9, vườn hoa phường Ngọc Xuyên đang thực hiện bước chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư vườn hoa Đầm Ngọc thực hiện thủ tục thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Ngoài ra, dự án vườn hoa phường Ngọc Sơn (nay thuộc phường Phù Liễn) chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Như vậy, 14 công viên, vườn hoa đang triển khai phải kéo dài thời gian do có nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng, các dự án không thể hoàn thành trong giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2023 - 2025 thành giai đoạn 2023 - 2026 nhằm tạo hành lang pháp lý để các dự án thuộc Chương trình tiếp tục triển khai nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, tránh phát sinh dự án treo.

ĐƯA 2 DỰ ÁN RA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH

Ngoài việc đề xuất giãn tiến độ hoàn thành các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng còn đề xuất UBND TP. Hải Phòng đưa 2 dự án vườn hoa Đầm Ngọc (phường Đồ Sơn), vườn hoa Ngọc Sơn (phường Phù Liễn) ra khỏi Chương trình.

Đối với dự án vườn hoa Đầm Ngọc, do dự án có vị trí nằm trong khu đất 5ha được quy hoạch là đất cây xanh, hồ điều hoà Đầm Ngọc (đã được quy hoạch đồng bộ các nội dung thoát nước, cảnh quan đô thị theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt), trong khi vườn hoa Đầm Ngọc chỉ có quy mô 1ha (tổng mức đầu tư được bố trí là 23,1 tỷ đồng), 4ha còn lại là khu đất trống có địa hình trũng, không có hệ thống thoát nước, chưa được đầu tư xây dựng. Việc đầu tư manh mún không đáp ứng các tiêu chí thoát nước, mỹ quan đô thị.

Theo đề xuất của sở Xây dựng, sau khi dự án được đưa ra khỏi Chương trình, chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án khu vực Đồ Sơn) có trách nhiệm đề xuất tách dự án vườn hoa Đầm Ngọc với quy mô tổng thể 5ha để triển khai thành dự án độc lập.

Dự án vườn hoa Ngọc Sơn quy mô 1,2ha tổng mức đầu tư được bố trí 44,63 tỷ đồng đang dừng ở bước thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Xung quanh khu vực không có hệ thống thoát nước thải mà nước thải đổ ra hồ Ngọc Sơn gây ô nhiễm. Mặt khác, sau khi tổ chức khảo sát, tính toán, cơ quan chức năng xác định với tổng mức đầu tư dự án 44,63 tỷ đồng sẽ không đủ bố trí các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (bao gồm cả hệ thống thoát nước thải) để đảm bảo tính đồng bộ của vườn hoa.

Ngoài ra, Hải Phòng đang thực hiện dự án phát triển bền vững khu vực Đông Nam thành phố thích ứng biến đổi khí hậu, trong đó, có hạng mục trạm xử lý nước thải Quán Trữ (công suất giai đoạn 1 là 20.000 m3/ ngày). Việc đấu nối hệ thống nước thải cho khu dân cư xung quanh vườn hoa Ngọc Sơn với trạm xử lý nước thải Quán Trữ phụ thuộc vào dự án phát triển bền vững khu vực Đông Nam thành phố thích ứng biến đổi khí hậu, mà dự án này trong năm 2026 chưa thể hoàn thành.

Do đó, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Kiến An đề xuất đưa dự án vườn hoa phường Ngọc Sơn ra khỏi Chương trình. Nguồn vốn dự kiến bố trí cho dự án này là 44,63 tỷ đồng sẽ được xem xét bố trí làm chi phí dự phòng cho ác dự án đang được triển khai nếu có phát sinh trong quá trình thực hiện nhằm phát huy hiệu quả đầu tư của Chương trình.

Sở Xây dựng cho rằng việc đề xuất đưa 2 dự án ra khỏi Chương trình là có cơ sở xem xét chấp thuận vì chỉ giảm nội dung đầu tư chứ không làm thay đổi mục tiêu của Chương trình, không làm vượt mức vốn đầu tư công so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. Số tiền giảm từ 2 dự án là 67,73 tỷ đồng đảm bảo khả năng bù trừ phần phát sinh tổng mức đầu tư 29,4 tỷ đồng của dự án vườn hoa ngõ 47 Lê Lai, phần còn lại bố trí làm chi phí dự phòng cho các dự án đang triển khai nếu có phát sinh trong quá trình thực hiện.

YÊU CẦU LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM

Trước đó, ngày 7/2/2026, Văn phòng UBND TP. Hải Phòng cho văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân về Chương trình đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, cây xanh. Theo đó, ông Quân giao UBND phường An Biên kiểm tra, rà soát đối với dự án công viên xung quanh nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm, thực hiện các quy định xử phạt vi phạm hợp đồng đối với nhà thầu theo quy định.

Tại dự án vườn hoa ngõ 47 Lê Lai, giao UBND phường Ngô Quyền rà soát, lãm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra việc tăng chi phí giải phóng mặt bằng làm tăng tổng mức đầu tư dự án. Đối với dự án vườn hoa Đầm Ngọc, vườn hoa Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng giao UBND các phường Đồ Sơn, Kiến An rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc đề xuất dừng thực hiện, đưa ra khỏi Chương trình.

Hải Phòng: Giảm hơn 1.300 tỷ đồng đầu tư công Chương trình xây dựng công viên vườn hoa

14:30, 07/12/2024

Hải Phòng: Giảm hơn 1.300 tỷ đồng đầu tư công Chương trình xây dựng công viên vườn hoa

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

17:53, 12/11/2025

Chương trình xây dựng 25 công viên ở Hải Phòng khó cán đích

Hải Phòng chuyển mục đích hơn 21ha đất trồng lúa để xây dựng 5 công viên tại An Dương

10:35, 09/11/2024

Hải Phòng chuyển mục đích hơn 21ha đất trồng lúa để xây dựng 5 công viên tại An Dương

Chương trình đầu tư công viên Hải Phòng dự án vườn hoa Đầm Ngọc dự án vườn hoa Ngọc Sơn giải phóng mặt bằng giãn tiến độ hoàn thành dự án vướng mắc trong đầu tư xây dựng

Huế sàng lọc dự án theo tiêu chí công nghệ sạch và phát triển xanh

Huế sàng lọc dự án theo tiêu chí công nghệ sạch và phát triển xanh

Định hướng đến năm 2030, Huế sẽ ưu tiên thu hút các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, tạo giá trị gia tăng cao, đồng thời loại bỏ những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm, hướng tới mô hình tăng trưởng bền vững...

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Nghệ An: Từ cao tốc đến cảng biển, các dự án trọng điểm chạy đua với thời gian

Từ đường bộ cao tốc, cảng biển đến các dự án đô thị và năng lượng, Nghệ An đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Áp lực về thời gian đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó công tác bồi thường, tái định cư được xác định là khâu then chốt.

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Cà Mau: Đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đề xuất đầu tư hơn 5.400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng đoạn Năm Căn - Đất Mũi dài gần 58,5 km, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao năng lực khai thác tuyến...

Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn

Thanh Hóa: Triển khai thi công tuyến đường dài gần 12km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn

Tuyến đường dài 11,74 km nối ngã ba Voi với Sầm Sơn chính thức được ra quân thi công đầu năm Bính Ngọ 2026, kỳ vọng giảm áp lực cho Quốc lộ 47, Đại lộ Nam Sông Mã và mở rộng không gian phát triển đô thị ven biển Thanh Hóa.

Từ di sản đến kinh tế biển, Huế xây dựng cấu trúc phát triển 6 vùng chức năng

Từ di sản đến kinh tế biển, Huế xây dựng cấu trúc phát triển 6 vùng chức năng

Với cách tiếp cận mới trong tổ chức không gian, Huế định hình 6 phân vùng từ di sản, trung tâm đô thị đến kinh tế biển và sinh thái rừng. Mục tiêu là tạo động lực tăng trưởng dài hạn, đồng thời bảo đảm phát triển bền vững và gìn giữ bản sắc đặc trưng.

1

Thanh Hóa đưa vào vận hành máy xạ trị ung thư hiện đại

Y tế

2

Hà Nội: Giảm tàu qua cầu Long Biên, dừng tàu hàng khu phố cà phê đường tàu

Đầu tư

3

Rà soát phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt

Dân sinh

4

Rà soát tư cách công ty đại chúng đối với các doanh nghiệp nhà nước niêm yết

Chứng khoán

5

Biến động giá năng lượng ở châu Âu sau 4 năm chiến tranh Nga - Ukraine

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy