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Đồng Nai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số

Thanh Thủy

11/06/2026, 16:06

Đến cuối tháng 5/2026, Đồng Nai chi hơn 168 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương khoảng 10,2% dự toán. Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân còn thấp, địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy giải ngân và hỗ trợ chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế số...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đồng Nai đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và hành chính số hiện đại của vùng Đông Nam Bộ, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2025 - 2030.

Đến năm 2030, kinh tế số đóng góp trên 30% GRDP; năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp trên 55% tăng trưởng kinh tế; 100% sở, ban, ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, địa phương phấn đấu thu hút ít nhất một tập đoàn công nghệ lớn đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, tự động hóa và năng lượng xanh; nâng tỷ lệ chi cho nghiên cứu và phát triển (R&D) lên mức 1% GDP, trong đó nguồn vốn từ khu vực xã hội chiếm từ 40 - 70%; hoàn thành và đưa vào hoạt động Khu công nghệ số tập trung Long Thành cùng Khu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo gắn với đô thị sân bay Long Thành.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, cùng với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực và triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, Đồng Nai đang tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, đến ngày 30/5/2026, tổng chi ngân sách cho lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn đạt khoảng 168,4 tỷ đồng, tương đương gần 10,2% dự toán được giao. Trong đó, chi thường xuyên đạt gần 34 tỷ đồng, bằng 4,7% dự toán; chi đầu tư công giải ngân khoảng 134,5 tỷ đồng, đạt gần 14,4% kế hoạch vốn.

Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai thời gian qua đã tổ chức các lớp tập huấn về quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho toàn bộ phường, xã trên địa bàn, trong đó chú trọng nội dung lập dự toán ngân sách cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, địa phương vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai và giải ngân vốn đầu tư công cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỷ lệ giải ngân hiện vẫn thấp hơn mặt bằng chung của cả nước.

Tại buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về tình hình giải ngân vốn đầu tư công cho lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số đầu tháng 6/2026, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn, yêu các đơn vị rà soát, báo cáo cụ thể tiến độ giải ngân tại từng cơ quan, đặc biệt đối với các trường hợp đề xuất điều chỉnh nguồn vốn đầu tư.

Theo đó, các đơn vị cần chủ động cân đối nguồn vốn bảo đảm đúng quy định, đồng thời tập trung nâng cao trách nhiệm và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, tại hội nghị giao ban với ban chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thuộc Ban Chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP. Đồng Nai, ông Phạm Văn Trinh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, dự án năm 2026, Sở đề nghị các sở, ban, ngành, xã và phường thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về báo cáo tiến độ giải ngân và kiểm điểm trách nhiệm đối với công tác giải ngân kinh phí.

Theo ông Trinh, các đơn vị cần xác định giải ngân vốn cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện và chế độ báo cáo.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực trong công tác điều phối, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện; chủ động rà soát danh mục nhiệm vụ, đề án, đánh giá tiến độ triển khai, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính thực hiện điều chuyển kinh phí phù hợp với khả năng giải ngân của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, tổng hợp, báo cáo các trường hợp hoàn trả ngân sách do không triển khai theo kế hoạch ban đầu, làm rõ nguyên nhân để phục vụ công tác kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời đề nghị bí thư cấp ủy, trưởng ban chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các xã, phường tăng cường theo dõi, chỉ đạo và đưa chỉ tiêu giải ngân vào nhóm nội dung ưu tiên trong hoạt động của ban chỉ đạo.

Chiều 10/6/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Đồng Nai tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp triển khai hỗ trợ cửa hàng, hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ chuyển đổi số trên địa bàn.

Theo đó, kế hoạch phối hợp này tập trung triển khai các nội dung hỗ trợ trọng tâm, gồm: khảo sát, đánh giá “sức khỏe số”; tư vấn chuyên sâu; tập huấn, đào tạo kỹ năng số; hỗ trợ miễn phí hạ tầng và công cụ quản trị; cấp trang thông tin kinh doanh (website); hướng dẫn kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử; kết nối tiêu thụ sản phẩm…

Chiến dịch phối hợp được thí điểm triển khai trong năm 2026, kéo dài 180 ngày đêm và được xác định rõ ràng theo tiến độ 5 giai đoạn cụ thể. Theo đó, tháng 6/2026 là giai đoạn chuẩn bị; tháng 7/2026 là giai đoạn triển khai đợt 1; tháng 8/2026 là giai đoạn sơ kết đợt 1; từ tháng 7 đến tháng 10/2026 là giai đoạn tăng tốc; tháng 11 và tháng 12/2026 là giai đoạn tổng kết chương trình phối hợp.

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Từ khóa:

chuyển đổi số Đầu tư công đổi mới sáng tạo Đồng Nai Giải ngân vốn đầu tư công hỗ trợ chuyển đổi số khoa học công nghệ tốc độ giải ngân

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