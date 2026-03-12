Quảng Trị: Giải ngân đầu tư công mới đạt 3,85% kế hoạch

Mặc dù được giao kế hoạch vốn đầu tư công lớn trong năm 2026, nhưng tiến độ giải ngân tại Quảng Trị vẫn còn thấp, mới đạt 3,85% kế hoạch. Trước tình hình này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường trách nhiệm, đẩy nhanh triển khai các dự án...

Ngày 10/3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thúc đẩy tăng trưởng GRDP, đồng thời bàn các giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh được Hội đồng nhân dân tỉnh giao là 13.608 tỷ đồng. Trong hai tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 2.170 tỷ đồng, bằng hơn 17% dự toán Trung ương giao và gần 16% dự toán địa phương giao, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kịch bản tăng trưởng năm 2026, GRDP của tỉnh Quảng Trị dự kiến tăng 10,6%, tương ứng tăng thêm khoảng 6.490 tỷ đồng, từ 61.245 tỷ đồng năm 2025 lên 67.735 tỷ đồng. Trong đó, khu vực công nghiệp – xây dựng được xác định là động lực tăng trưởng chính, dự kiến tăng 19,29%, đóng góp 5,59 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh việc thúc đẩy tăng trưởng GRDP, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Do đó, các sở, ngành và địa phương cần triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, chủ động nắm bắt tình hình trong nước và quốc tế để có giải pháp điều hành phù hợp, linh hoạt và hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ thu ngân sách, ông Vinh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá cụ thể từng khoản thu, từng địa bàn và từng lĩnh vực; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, phân tích các yếu tố tăng, giảm để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành. Đồng thời, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế và tập trung thu hồi nợ thuế.

Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị Nguyễn Xuân Đạt báo cáo tình hình thực hiện và các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Đối với kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước, năm 2026 tỉnh Quảng Trị được Thủ tướng Chính phủ giao gần 4.687 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến ngày 6/3/2026, tổng số vốn giải ngân mới đạt gần 181 tỷ đồng, tương đương 3,85% kế hoạch, thấp so với yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, gần 3.429 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 kéo dài sang năm 2026 cũng tạo áp lực lớn đối với công tác giải ngân đầu tư công của tỉnh trong năm nay.

Trước thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; lấy kết quả giải ngân làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Các chủ đầu tư cần xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng, từng quý và từng dự án; tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, nghiệm thu và thanh toán. Đồng thời, thực hiện giải ngân ngay từ đầu năm, không để dồn khối lượng vào cuối năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các địa phương điều chỉnh kịch bản tăng trưởng phù hợp với mục tiêu chung của tỉnh; theo dõi tiến độ thực hiện theo từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 của tỉnh ở mức 10,6%.