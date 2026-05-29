Hà Tĩnh khơi thông động lực phát triển kinh tế tư nhân
Nguyễn Thuấn
29/05/2026, 15:45
Với mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh đang xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thông qua cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.
Ngày 29/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Diễn đàn phát triển
kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề “Phát triển kinh tế tư nhân -
Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng
tạo”.
Diễn đàn là dịp để tỉnh Hà Tĩnh đối thoại trực tiếp với cộng
đồng doanh nghiệp, nhận diện những điểm nghẽn trong môi trường đầu tư kinh
doanh, đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát
triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.
KINH TẾ TƯ NHÂN ĐÓNG GÓP LỚN CHO TĂNG TRƯỞNG
Tại diễn đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định cho
biết, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,78%, nằm trong nhóm 10 địa
phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt
hơn 61.000 tỷ đồng, thu ngân sách vượt 21.000 tỷ đồng. Đặc biệt, quý I/2026,
tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh đạt 12,42%, đứng đầu cả nước.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, địa phương hiện có hơn
1.500 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 700.000 tỷ đồng. Riêng năm 2025, tỉnh
chấp thuận chủ trương đầu tư cho 54 dự án trong nước với tổng vốn gần 128.000 tỷ
đồng, tương đương khoảng 5 tỷ USD. Trong quý I/2026, Hà Tĩnh tiếp tục thu hút
thêm 14 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD.
Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận nhiều
tín hiệu tích cực. Trong năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thành lập
mới gần 2.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 20.000 tỷ đồng. Hiện nay,
Hà Tĩnh có gần 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Khu vực kinh tế tư nhân đang đóng vai trò ngày càng quan trọng
đối với tăng trưởng kinh tế địa phương khi đóng góp khoảng 60% GRDP, 65% thu
ngân sách và tạo việc làm cho khoảng 98.000 lao động.
Lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng từng bước chuyển
biến rõ nét với gần 30 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được hình thành. Chỉ số
đổi mới sáng tạo cấp tỉnh của Hà Tĩnh hiện đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, môi trường đầu
tư kinh doanh của tỉnh vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Chỉ số cải cách
hành chính (PAR Index) năm 2025 xếp thứ 19/34 cả nước, chỉ số hài lòng của người
dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) đứng thứ 24/34 cả
nước.
Theo đánh giá của tỉnh, hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp, khởi
nghiệp đổi mới sáng tạo vẫn còn thiếu đồng bộ; phần lớn doanh nghiệp trên địa
bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực quản trị, tài chính, công nghệ và khả
năng cạnh tranh còn hạn chế.
Theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, địa phương đặt mục tiêu phấn đấu
hoàn thành tăng trưởng từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng
cho phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN, TĂNG KẾT NỐI CHO DOANH NGHIỆP
Tại diễn đàn, ông Nguyễn Như Kiên - Phó Chủ tịch Hội Doanh
nhân trẻ Việt Nam đánh giá Hà Tĩnh có nhiều lợi thế chiến lược của khu vực Bắc
Trung Bộ với Khu kinh tế Vũng Áng, cảng biển nước sâu cùng tiềm năng phát triển
công nghiệp, logistics, kinh tế biển và kết nối giao thương.
Tuy nhiên, để các lợi thế này chuyển hóa thành tăng trưởng
thực tế, Hà Tĩnh cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, cải thiện thủ tục
hành chính, duy trì chính sách ổn định và tăng cường sự đồng hành giữa chính
quyền với doanh nghiệp.
“Cộng đồng doanh nhân trẻ Việt Nam không chỉ mong muốn tìm
kiếm cơ hội đầu tư tại Hà Tĩnh mà còn kỳ vọng kết nối thêm nguồn lực về vốn,
công nghệ, quản trị và thị trường đến với địa phương”, ông Nguyễn Như Kiên chia
sẻ.
Trong khuôn khổ diễn đàn, các chuyên gia, doanh nghiệp và
nhà quản lý đã tập trung phân tích xu hướng phát triển kinh tế tư nhân trong
giai đoạn mới; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cho
doanh nghiệp.
Nhiều ý kiến cho rằng Hà Tĩnh cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ
môi trường đầu tư kinh doanh; cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ;
tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến đất đai, mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu
tư, đấu thầu, thuế, phí và tiếp cận tín dụng.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất tỉnh tăng cường liên
kết giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI và các
trung tâm logistics, khu công nghiệp trên địa bàn nhằm giúp doanh nghiệp địa
phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Một số ý kiến cũng kiến nghị Hà Tĩnh có cơ chế hỗ trợ doanh
nghiệp trẻ chuyển đổi số; hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo; tăng cường tư vấn pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn ưu
đãi.
Điểm nhấn của diễn đàn là phiên đối thoại mở giữa lãnh đạo tỉnh,
các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, nhiều doanh nghiệp trong và
ngoài tỉnh đã đặt câu hỏi, kiến nghị liên quan đến định hướng phát triển, cải
cách thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn lực và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nâng
cao năng lực cạnh tranh.
Trực tiếp trao đổi tại diễn đàn, lãnh đạo các sở, ngành của
Hà Tĩnh đã giải đáp nhiều nội dung doanh nghiệp quan tâm; đồng thời thông tin
thêm về các giải pháp của tỉnh trong hỗ trợ sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó
khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, tiếp cận chính sách và cải cách thủ tục
hành chính.
Phát biểu tại phiên đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh
Phan Thiên Định khẳng định, tỉnh luôn lắng nghe và sẵn sàng đồng hành cùng
doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả điều
hành và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, những kiến nghị, đề xuất của
doanh nghiệp tại diễn đàn sẽ được tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để cụ thể hóa thành
các giải pháp phù hợp trong thời gian tới.
Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số
trong giai đoạn tới, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp
tục phát huy tinh thần đổi mới, năng động, mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh,
đồng hành cùng tỉnh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị - cung ứng
TP.Hồ Chí Minh: Xây dựng chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị - cung ứng
60 năm Hugaco: Kiên định với chiến lược phát triển bền vững
Thực thi sở hữu trí tuệ thúc đẩy đầu tư R&D, đổi mới sáng tạo ngành dược
Sự kiện "Meet Australia 2026" sắp diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh
Quảng Trị: Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng
