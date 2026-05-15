Thứ Sáu, 15/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

Thực thi sở hữu trí tuệ thúc đẩy đầu tư R&D, đổi mới sáng tạo ngành dược

Minh Hà

15/05/2026, 15:54

Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong ngành dược không chỉ khuyến khích đổi mới sáng tạo mà còn đảm bảo các nhà phát minh có thể thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)…

Thực thi sở hữu trí tuệ thúc đẩy đầu tư R&D, đổi mới sáng tạo ngành dược - Ảnh minh họa.
Thực thi sở hữu trí tuệ thúc đẩy đầu tư R&D, đổi mới sáng tạo ngành dược - Ảnh minh họa.

Tại thị trường Việt Nam, ngành dược có mức tăng trưởng ổn định 6-8% hằng năm (trong đó tăng trưởng trị giá sản xuất trong nước đạt 12-15%/năm), ước tính đạt 8 tỷ USD năm 2025 và nằm trong tốp đầu khu vực về tỷ lệ tăng trưởng. Việt Nam phấn đấu tầm nhìn 2045 ngành dược đóng góp trên 20 tỷ USD cho GDP thì cần những chính sách, cơ chế khuyến khích tăng trưởng.

Tại buổi gặp mặt truyền thông ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Pharma Group, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong ngành dược phẩm. Sở hữu trí tuệ không chỉ khuyến khích đổi mới sáng tạo mà còn đảm bảo các nhà phát minh có thể thu hồi vốn đầu tư và tái đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Nhằm thực hiện hóa các định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW13 và Nghị quyết 66-NQ/TW14, Việt Nam cần chú trọng xây dựng môi trường thu hút và duy trì các đầu tư bền vững giúp đáp ứng yêu cầu phát triển và vai trò ngành dược lên tầm cao mới, thúc đẩy tiềm lực đổi mới sáng tạo toàn diện, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thuốc giá trị cao hài hòa định hướng phát triển ngành của Việt Nam với với các cam kết quốc tế.

Theo bà Thủy, để thực hiện hóa các định hướng phát triển, Việt Nam cần chú trọng xây dựng môi trường thu hút và duy trì các đầu tư bền vững. Điều này bao gồm việc phát triển các chính sách khuyến khích đầu tư với các ưu đãi ở mức cao nhất cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong các hoạt động thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, việc tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thông qua hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cũng là một yếu tố then chốt để bảo vệ những dự án đầu tư phát triển, nghiên cứu có tính rủi ro cao.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Pharma Group (người ngồi ở giữa) trao đổi với báo chí về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cơ hội và thách thức cho ngành dược tại Việt Nam, ngày 14/5.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Giám đốc Pharma Group (người ngồi ở giữa) trao đổi với báo chí về thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cơ hội và thách thức cho ngành dược tại Việt Nam, ngày 14/5.

Theo các chuyên gia, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng và cơ hội để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo y tế trong khu vực, với các hoạt động kiểm nghiệm, thử nghiệm lâm sàng, R&D, chuyển giao kiến thức, công nghệ, từ đó tăng cường khả năng kiến tạo một ngành dược phát triển sôi động dựa trên đổi mới sáng tạo và tạo ra hiệu ứng lan tỏa đến các ngành khác, hoàn thành các mục tiêu kinh tế;

Đồng thời, Việt Nam cần tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp thông qua hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và triển khai hiệu quả quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và quy định về bảo hộ dữ liệu lâm sàng (Regulatory Data Protection);

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm xây dựng hệ thống toàn diện, bao gồm thử nghiệm lâm sàng, chuyển giao công nghệ và các hoạt động đòi hỏi tri thức chuyên môn cao, Việt Nam cần có các cơ chế, chính sách khuyến khích, dựa trên lợi thế hiện có của Việt Nam và nhà đầu tư. Việc triển khai cần tận dụng hành lang pháp lý hiện có cùng với việc tham vấn các bên liên quan là hoạt động mấu chốt để đảm bảo các chính sách khả thi trong thực thi và hấp dẫn, thuận lợi cho nhà đầu tư.

Theo Sách Trắng 2026, Việt Nam đang nỗ lực cải cách tài chính y tế nhằm đảm bảo bền vững tài chính cho hệ thống y tế, đáp ứng các yêu cầu về phòng bệnh và điều trị trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, để đạt được mức chi y tế từ nguồn chính phủ trong nước (GGHE-D) trên 5% GDP, Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để đầu tư trong y tế. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, tuổi thọ tăng cao nhưng phải chịu trung bình gần 10 năm sống trong bệnh tật. Áp lực này đòi hỏi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải được cải thiện, đồng thời giảm tỷ lệ chi tiền túi (OOP) của người dân, hiện đang chiếm 39,1% tổng chi thường xuyên cho y tế.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa

14:10, 12/05/2026

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là để thúc đẩy tiêu dùng văn hóa

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

16:22, 06/05/2026

Quyền sở hữu trí tuệ: Từ “điểm nóng” vi phạm đến chiến dịch hành động toàn diện

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chính thức có hiệu lực

09:13, 01/04/2026

Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chính thức có hiệu lực

Từ khóa:

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ ngành dược Việt Nam nghiên cứu và phát triển (R&D) Tăng trưởng ngành dược thử nghiệm lâm sàng

Đọc thêm

Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ khởi công GO! Phổ Yên

Central Retail Việt Nam tổ chức Lễ khởi công GO! Phổ Yên

Ngày 15/5/2026, tại phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên, tập đoàn Central Retail Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi công Trung tâm thương mại GO! Phổ Yên - thành viên thứ 46 trong chuỗi trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Central Retail tại Việt Nam.

Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là

Đông Nam Á thành điểm đến mới của ngành thiết bị giặt là

Không còn là ngành dịch vụ vận hành nhỏ lẻ, thị trường giặt là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi xu hướng tự động hóa và dịch chuyển chuỗi cung ứng tạo thêm lực đẩy cho dòng vốn đầu tư...

“Danh hiệu” bằng cấp được các nhà tuyển dụng quốc tế săn đón

“Danh hiệu” bằng cấp được các nhà tuyển dụng quốc tế săn đón

Trong thế giới của các tập đoàn Fortune 500, năng lực của ứng viên thường được nhận diện thông qua những “tín hiệu” mang tính bảo chứng. Giữa hàng nghìn hồ sơ có nền tảng tương đồng, đâu là yếu tố giúp một ứng viên nổi bật và vượt qua các vòng sàng lọc khắt khe của những doanh nghiệp tỷ USD?

LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp chuyển đổi xanh

LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp chuyển đổi xanh

Công ty Cổ phần trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) góp mặt trong danh sách Top 10 Doanh nghiệp FDI Tiên phong Chuyển đổi xanh 2025 – 2026 tại chương trình Rồng Vàng 2026.

Áp lực tồn kho và đường nhập lậu đang gây áp lực lớn lên ngành mía đường

Áp lực tồn kho và đường nhập lậu đang gây áp lực lớn lên ngành mía đường

Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, tính đến giữa tháng 5/2026, ngành đường Việt Nam cơ bản hoàn tất vụ ép niên vụ 2025-2026. Lũy kế đến ngày 30/4/2026. toàn ngành đã ép khoảng 11,106 triệu tấn mía, sản xuất được khoảng 1,06 triệu tấn đường các loại. Đây là nguồn cung lớn trong bối cảnh thị trường tiêu thụ chậm, khiến áp lực tồn kho và cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phát động và công bố chuỗi sự kiện quan trọng của ngành Công Thương

Thị trường

2

Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ

Tiêu điểm

3

Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội

Kinh tế xanh

4

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Tiêu điểm

5

TP.Hồ Chí Minh đầu tư gần 3.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến kênh ô nhiễm

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy