60 năm Hugaco: Kiên định với chiến lược phát triển bền vững

Từ một xí nghiệp nhỏ trong khói lửa chiến tranh, Tổng Công ty May Hưng Yên đã vươn mình trở thành "cánh chim đầu đàn" của ngành dệt may tỉnh nhà và là một trong những đơn vị có hiệu quả kinh doanh, thu nhập dẫn đầu Tập đoàn Dệt May Việt Nam...

Ngày 18/5/2026, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tổng Công ty May Hưng Yên (Hugaco) tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (19/5/1966 – 19/5/2026). Đây là cột mốc lịch sử quan trọng, khẳng định bản lĩnh, ý chí và tinh thần sáng tạo không ngừng của các thế hệ người lao động May Hưng Yên trên hành trình sáu thập kỷ xây dựng và trưởng thành.

BƯỚC CHUYỂN MÌNH THỜI ĐỔI MỚI

Cách đây tròn 60 năm, ngày 19/5/1966, đúng vào dịp kỷ niệm ngày sinh lần thứ 76 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xí nghiệp May Hưng Yên (tiền thân của Tổng Công ty) được thành lập tại Ấp Dâu, Hiến Nam, thị xã Hưng Yên.

Sự ra đời của xí nghiệp mang theo sứ mệnh lịch sử: phân tán lực lượng sản xuất để tiếp tục phát triển kinh tế, mở rộng xuất khẩu, tăng cường liên kết với các nước Xã hội chủ nghĩa, đồng thời duy trì sản xuất chống lại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Trong suốt giai đoạn 1966 – 1975, công nhân xí nghiệp phải tổ chức sản xuất trong điều kiện sơ tán vô cùng gian khổ. Với tinh thần “mỗi người làm việc bằng hai”, “tất cả cho tiền tuyến”, những người thợ may đã ngày nghỉ, đêm làm, vừa may hàng xuất khẩu vừa kịp thời may quân trang gửi ra chiến trường, góp phần vào sự nghiệp thống nhất đất nước.

TS. Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng Yên, chia sẻ tại buổi lễ.

Bước ra khỏi chiến tranh, giai đoạn 1976 – 1986, trong bối cảnh nền kinh tế bị tàn phá, thiết bị lạc hậu và cơ chế quản lý quan liêu bao cấp. Thế nhưng, bằng sự nhạy bén, May Hưng Yên đã chủ động tham gia sản xuất hàng gia công cho Liên Xô theo Hiệp định 19 tháng Năm để đổi lấy hàng hóa, cải thiện đời sống người lao động, đồng thời tích lũy vốn xây dựng trường mầm non và đào tạo tay nghề cho tương lai.

Đứng trước bước ngoặt Đại hội VI của Đảng (1986) và cuộc khủng hoảng chính trị tại Đông Âu khiến thị trường truyền thống bị mất, May Hưng Yên đã thể hiện tinh thần chủ động “tự cứu mình trước khi trời cứu”. Công ty đã mạnh dạn đưa hàng trăm lao động vào miền Nam học tập để mở rộng thị trường sang các nước tư bản, mở thêm cơ sở tại trục Quốc lộ 5 (Mỹ Hào) nhằm tiếp cận nhanh với khách hàng Tây Âu và Nhật Bản.

Tận dụng tốt thời cơ Việt Nam ký Hiệp định thương mại với Mỹ (2001) và gia nhập WTO (2007), trong 20 năm (1986 - 2005), Công ty đã mở thêm 5 nhà máy mới, tăng giá trị sản xuất công nghiệp lên 2,5 lần và tạo việc làm cho gần 4.000 lao động.

Giai đoạn 2005 – 2025 đánh dấu bước ngoặt khi công ty thực hiện cổ phần hóa, nâng cấp thành Tổng Công ty May Hưng Yên. Trong giai đoạn đầy biến động này, doanh nghiệp đã kiên cường vượt qua đại dịch Covid-19 và khủng hoảng kinh tế toàn cầu để giữ vững đội ngũ, tăng trưởng ổn định với doanh thu năm 2025 tăng 11% so với 2021. Riêng tại công ty mẹ, doanh thu năm 2025 đạt ấn tượng 790 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 25 tỷ đồng.

May Hưng Yên không chọn đi đầu về các phương thức kinh doanh mạo hiểm, nhưng lại luôn làm tốt nhất và kiên định nhất chiến lược phát triển bền vững. Đến nay, doanh nghiệp đã tạo dựng một hệ sinh thái gồm 13 nhà máy trong và ngoài tỉnh, tạo việc làm cho xấp xỉ 15.000 lao động với thu nhập ổn định. May Hưng Yên luôn nằm trong top 3 đơn vị trả lương cao nhất Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Tại lễ kỷ niệm, bà Phạm Thị Phương Hoa, Tổng Giám đốc Tổng công ty, cho biết thu nhập bình quân của người lao động hiện tại đạt 13,4 triệu đồng/tháng và dự kiến năm 2026 sẽ vượt mốc 14 triệu đồng/người/tháng, mức chia cổ tức cho cổ đông duy trì từ 20 – 40%.

KHÁT VỌNG XANH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên, đã biểu dương những thành tựu xuất sắc của May Hưng Yên, đồng thời khẳng định tỉnh luôn cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách để doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Ông cũng đề nghị Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa và triển khai hiệu quả chiến lược "sản xuất xanh" để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên trao Cờ thi đua Chính phủ cho đại diện lãnh đạo Tổng công ty May Hưng Yên.

Hướng tới tương lai, TS. Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty May Hưng Yên, khẳng định: "May Hưng Yên sẽ kiên định chiến lược "là một nhà sản xuất xuất sắc, tin cậy, cung cấp giải pháp may và thời trang xanh".

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, doanh nghiệp cam kết tăng trưởng năng suất và tiền lương trên 10%/năm, phấn đấu đạt mốc thu nhập 18 triệu đồng/người/tháng vào năm 2029 (sớm hơn chiến lược 1 năm).

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, May Hưng yên sẽ tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trên nền tảng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số toàn diện, đầu tư chiều sâu, phát triển sản phẩm xanh và bền vững. Đồng thời, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa đổi mới và mở rộng thị trường với các sản phẩm có giá trị riêng biệt.

Tầm nhìn đến năm 2045, Hugaco hướng tới trở thành một trong những công ty may có giá trị gia tăng lớn, năng lực cạnh tranh cao và là đối tác tin cậy, không thể thiếu trong chuỗi dệt may toàn cầu, là cổ phiếu đáng quan tâm để đầu tư. Hành trình 60 năm đã khép lại với niềm tự hào sâu sắc, mở ra một chương mới đầy khát vọng để May Hưng Yên tiếp tục "Kết mạch tự hào - chuyển mình vươn xa".