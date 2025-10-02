Quảng Trị khởi động chuỗi dự án đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Nguyễn Thuấn
02/10/2025, 21:47
Tập đoàn Sun Group đầu tư vào 3 khu đô thị hiện đại tại Quảng Trị, đánh dấu bước ngoặt trong thu hút nguồn lực chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, đa chức năng, gắn với du lịch và dịch vụ tại địa phương này...
Ngày 2/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án khu đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời, đánh dấu bước khởi sắc mới trong thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ và du lịch.
3 dự án được khởi động đồng loạt gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, diện tích hơn 276 ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, thuộc xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận;
Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới, rộng hơn 212 ha, mức đầu tư trên 11.900 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Đồng Thuận và Đồng Hới, định hướng là hình mẫu đô thị sinh thái với hơn 60 ha dành cho không gian xanh, cảnh quan và mặt nước;
Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, diện tích hơn 291 ha, tổng vốn gần 13.900 tỷ đồng, triển khai tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, hướng đến tổ hợp đô thị hiện đại, thương mại cao cấp, công viên chủ đề, dịch vụ văn hóa - giải trí gắn với mặt nước.
Tổng diện tích của 3 dự án gần 780 ha, trở thành nhóm dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Với lợi thế về vị trí, kết nối hạ tầng và không gian sinh thái, các dự án được kỳ vọng mở ra chu kỳ phát triển mới cho tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bất động sản chất lượng cao.
Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, nhấn mạnh: Việc triển khai đồng thời 3 dự án với tổng vốn hơn 38.000 tỷ đồng khẳng định cam kết lâu dài của Sun Group tại Quảng Trị, mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, đa chức năng, gắn với du lịch, dịch vụ và hạ tầng chiến lược.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025 - 2030) đã xác định mục tiêu chiến lược phát triển theo hướng “xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập” với 4 trụ cột: Năng lượng – Logistics – Du lịch – Nông nghiệp xanh. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành địa phương phát triển khá, trung tâm năng lượng, logistics và điểm đến du lịch đặc sắc của cả nước.
"Để hiện thực hóa khát vọng đó, Quảng Trị cần những dự án động lực có tính dẫn dắt, thu hút các nhà đầu tư chiến lược “xứng tầm, dám nghĩ, dám làm”. Việc Sun Group triển khai 3 dự án lớn ngay trong thời điểm này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm đồng hành của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút “đại bàng về làm tổ”, kiến tạo Quảng Trị thành điểm đến hấp dẫn về đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng và an cư", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định.
Ông Phong cũng cam kết tỉnh sẽ đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ tối đa để các dự án triển khai đúng kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn khi hoàn thành, các dự án sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành diện mạo đô thị mới, thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
"Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Quảng Trị trong giai đoạn mới, với tầm nhìn trở thành một trung tâm phát triển năng động, bền vững và hội nhập sâu rộng", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.
9 tháng đầu năm 2025, lượng giao dịch bất động sản chỉ tăng nhẹ, trong khi giá sơ cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đi lên. Đặc biệt, bước sang quý 3/2025, thị trường trở nên sôi động hơn với loạt dự án mở bán…
Tuyến vành đai từ lâu đã được xem là “chìa khóa” mở lối cho sự phát triển phồn vinh của đô thị và thị trường bất động sản. Tiếp nối thành công này, Vành đai 4 TP.HCM - dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hơn 120.000 tỷ đồng - được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ cho bất động sản khu vực. Nằm ngay mặt tiền Vành đai 4, The Oasis Riverside nổi bật như một điểm đến an cư và đầu tư đầy tiềm năng.
Thành phố Cần Thơ đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ trở thành hạt nhân, đi đầu về phát triển đô thị thông minh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thuộc nhóm các thành phố tiên phong của cả nước về chuyển đổi số, trong đó, các tiêu chí về hạ tầng số và chính quyền số đều tăng trưởng tích cực…
TP.HCM sẽ tiến hành kiểm định lại 186 chung cư cũ nhằm đánh giá chính xác mức độ an toàn, qua đó, xác định công trình nào cần phá dỡ và công trình nào vẫn có thể tiếp tục sử dụng…
Trên dải đất ven biển phía Đông mới được sáp nhập vào tỉnh Đắk Lắk, một biểu tượng tiên phong đang hình thành, mang khát vọng định hình phong cách sống hiện đại và đầy cảm hứng. Với một bệ phóng sẵn có, hứa hẹn tái định hình bản đồ nghỉ dưỡng, đưa vùng đất này trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: