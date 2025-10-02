Quảng Trị khởi động chuỗi dự án đô thị hơn 38.000 tỷ đồng

Tập đoàn Sun Group đầu tư vào 3 khu đô thị hiện đại tại Quảng Trị, đánh dấu bước ngoặt trong thu hút nguồn lực chiến lược, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị xanh, đa chức năng, gắn với du lịch và dịch vụ tại địa phương này...

Ngày 2/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ khởi động 3 dự án khu đô thị quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời, đánh dấu bước khởi sắc mới trong thu hút đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ và du lịch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động các dự án

3 dự án được khởi động đồng loạt gồm: Khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, diện tích hơn 276 ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, thuộc xã Nam Trạch và phường Đồng Thuận;

Khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới, rộng hơn 212 ha, mức đầu tư trên 11.900 tỷ đồng, nằm trên địa bàn phường Đồng Thuận và Đồng Hới, định hướng là hình mẫu đô thị sinh thái với hơn 60 ha dành cho không gian xanh, cảnh quan và mặt nước;

Khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, diện tích hơn 291 ha, tổng vốn gần 13.900 tỷ đồng, triển khai tại phường Đồng Hới và xã Quảng Ninh, hướng đến tổ hợp đô thị hiện đại, thương mại cao cấp, công viên chủ đề, dịch vụ văn hóa - giải trí gắn với mặt nước.

Tổng diện tích của 3 dự án gần 780 ha, trở thành nhóm dự án đô thị có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Trị. Với lợi thế về vị trí, kết nối hạ tầng và không gian sinh thái, các dự án được kỳ vọng mở ra chu kỳ phát triển mới cho tỉnh, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bất động sản chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group, nhấn mạnh: Việc triển khai đồng thời 3 dự án với tổng vốn hơn 38.000 tỷ đồng khẳng định cam kết lâu dài của Sun Group tại Quảng Trị, mở ra không gian phát triển đô thị hiện đại, đa chức năng, gắn với du lịch, dịch vụ và hạ tầng chiến lược.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong cho biết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (2025 - 2030) đã xác định mục tiêu chiến lược phát triển theo hướng “xanh, bền vững, toàn diện, hội nhập” với 4 trụ cột: Năng lượng – Logistics – Du lịch – Nông nghiệp xanh. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2045 trở thành địa phương phát triển khá, trung tâm năng lượng, logistics và điểm đến du lịch đặc sắc của cả nước.

"Để hiện thực hóa khát vọng đó, Quảng Trị cần những dự án động lực có tính dẫn dắt, thu hút các nhà đầu tư chiến lược “xứng tầm, dám nghĩ, dám làm”. Việc Sun Group triển khai 3 dự án lớn ngay trong thời điểm này là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm đồng hành của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư, thu hút “đại bàng về làm tổ”, kiến tạo Quảng Trị thành điểm đến hấp dẫn về đô thị, du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng và an cư", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong phát biểu tại buổi lễ

Ông Phong cũng cam kết tỉnh sẽ đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ tối đa để các dự án triển khai đúng kế hoạch, sớm đi vào hoạt động, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao đời sống Nhân dân. Đồng thời, bày tỏ mong muốn khi hoàn thành, các dự án sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hình thành diện mạo đô thị mới, thu hút đầu tư thứ cấp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

"Đây cũng là bước đi cụ thể hiện thực hóa khát vọng vươn lên của Quảng Trị trong giai đoạn mới, với tầm nhìn trở thành một trung tâm phát triển năng động, bền vững và hội nhập sâu rộng", lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh.