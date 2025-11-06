Quảng Trị: Phát triển hạ tầng tái định cư, bảo đảm an toàn dân cư vùng thiên tai

Trước tình hình sạt lở, lũ ống, lũ quét đe dọa nhiều khu dân cư, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo việc khảo sát, lựa chọn vị trí và đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư an toàn cho người dân...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo khẩn trương triển khai các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Tại xã Kim Điền, ông Hoàng Nam và đoàn công tác đã đến kiểm tra khu dân cư có nguy cơ sạt lở ở thôn Tăng Hóa. Hiện khu vực này có 15 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ cao cần phải di dời khẩn cấp. Đoàn đã khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cách nơi ở cũ khoảng 2 km, diện tích 1,1 ha.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Nam yêu cầu chính quyền xã Kim Điền rà soát kỹ quỹ đất, lựa chọn vị trí tái định cư phù hợp, bảo đảm nơi ở mới an toàn tuyệt đối, không nằm trong vùng ngập lụt hay sạt lở. Đồng thời, việc xây dựng phải hạn chế tối đa việc thay đổi địa hình, địa chất tự nhiên. Ông cũng nhấn mạnh cần sớm hoàn thiện quy hoạch khu tái định cư đồng bộ với quy hoạch chung của xã, hướng tới hình thành khu dân cư tập trung, thuận tiện đầu tư hạ tầng, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại xã Kim Điền

Tiếp đó, đoàn công tác làm việc tại xã Tân Thành – nơi đang triển khai dự án bố trí dân cư khẩn cấp do sạt lở, lũ ống, lũ quét tại khu vực đồng Hà Chanh, thôn Yên Vân. Theo lãnh đạo xã, khu vực dự kiến xây dựng dự án có diện tích khoảng 9,7 ha, đủ điều kiện bố trí cho 39 hộ với 161 nhân khẩu phải di dời.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án cụ thể, sớm triển khai xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng khu tái định cư. Trong đó cần ưu tiên giao thông nội khu, đồng thời bố trí các lô đất phù hợp với phong tục, tập quán của người dân. Ông Hoàng Nam lưu ý chính quyền xã phải tính toán kỹ phương án sinh kế lâu dài, bảo đảm điều kiện học tập, y tế để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi chuyển đến nơi ở mới.

Kiểm tra tại khu vực dự kiến xây dựng dự án bố trí dân cư khẩn cấp do sạt lở, lũ ống, lũ quét thôn Yên Vân, xã Tân Thành

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị cũng đến khảo sát tại xã Đồng Lê – nơi có hai thôn Thuận Tiến và Xuân Canh đang đối mặt với nguy cơ sạt lở cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 83 hộ dân. Chính quyền xã đã quy hoạch khu tái định cư rộng 3 ha tại thôn Tam Đa để bố trí cho các hộ dân này.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam đề nghị xã Đồng Lê tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương, sớm đồng thuận di dời, ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Ông yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể về bố trí quỹ đất, nguồn vốn và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các khu tái định cư vừa an toàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội.

Việc triển khai đồng bộ các dự án bố trí dân cư vùng thiên tai được xem là giải pháp cấp bách, giúp người dân Quảng Trị yên tâm sinh sống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đồng thời góp phần xây dựng các khu dân cư mới ổn định, phát triển bền vững.