2025: Nghệ An thu hút FDI đạt hơn 1 tỷ USD với 25 dự án mới

Kết thúc năm 2025, Nghệ An thu hút 25 dự án FDI với tổng vốn đăng ký vượt 1 tỷ USD, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026...

Chiều 7/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2025 và nhiệm vụ năm 2026.

KINH TẾ 2025 TĂNG TRƯỞNG KHÁ, TẠO ĐÀ CHO GIAI ĐOẠN MỚI

Theo UBND tỉnh Nghệ An, năm 2025 GRDP của tỉnh tăng 8,44%, xếp thứ 13 cả nước. Trong đó, công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi tăng tới 14,54%. Động lực này đến từ sự phục hồi rõ nét của công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là sau khi nhiều dự án FDI lớn đi vào hoạt động ổn định, đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp và tăng trưởng chung của tỉnh.

Cùng với công nghiệp, lĩnh vực tài chính – ngân sách ghi nhận kết quả nổi bật. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 29.211 tỷ đồng, vượt 64,8% dự toán, mức cao nhất từ trước đến nay của Nghệ An.

Toàn cảnh buổi họp báo

Hoạt động xuất khẩu cũng ghi nhận bước tiến mạnh mẽ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 đạt 4,5 tỷ USD, tăng 42,6% so với năm trước, hàng hóa của Nghệ An đã có mặt tại 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng với đó, thu hút vốn FDI vượt mốc 1 tỷ USD với 25 dự án cấp mới, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Về hạ tầng, nhiều công trình, dự án trọng điểm đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo dư địa phát triển cho giai đoạn tới, như tuyến đường ven biển Nghi Sơn – Cửa Lò, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An giai đoạn 2. Đồng thời, tỉnh cũng khởi công một số dự án hạ tầng lớn, có vai trò lan tỏa đối với phát triển kinh tế – xã hội trong trung và dài hạn.

HƯỚNG TỚI GRDP HAI CON SỐ, KÍCH HOẠT CÁC ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Năm 2026 được xác định là năm bản lề, mở đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2025, Nghệ An đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 10,5–11,5%, hướng tới tăng trưởng hai con số.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An Phan Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025

Để hiện thực hóa mục tiêu này, UBND tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh tập trung cụ thể hóa 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; đồng thời chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện đồng bộ các quy định, cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền địa phương. Trọng tâm là các cơ chế, chính sách mang tính kiến tạo, hỗ trợ, thúc đẩy phát triển, tháo gỡ những “nút thắt”, rào cản đang cản trở tăng trưởng trên các ngành, lĩnh vực.

Song song với đó, Nghệ An tiếp tục ưu tiên cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng trọng điểm; nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI; phát huy vai trò của khu vực kinh tế tư nhân; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, dựa trên khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên đã nêu câu hỏi, đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở, ngành làm rõ một số vấn đề được dư luận quan tâm, như việc xử lý các dự án hạ tầng giao thông “treo” kéo dài; công tác tuyển dụng giáo viên; việc thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã; quản lý khai thác khoáng sản trái phép; xác định thông tin liên quan đến dự án “Nuôi em”; cũng như chất lượng đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại họp báo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành, chia sẻ và ủng hộ tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng thời gian qua. Đồng thời đánh giá cao vai trò, đóng góp trí tuệ và trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và lan tỏa những kết quả tích cực của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong muốn đội ngũ nhà báo, phóng viên tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong năm 2026 – năm đầu triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, HĐND và các kế hoạch của UBND tỉnh, qua đó tạo sự thống nhất cao trong xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng tầm cỡ quốc gia.