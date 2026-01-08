Thanh Hóa tập trung tháo gỡ vướng mắc các dự án công nghiệp trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu làm rõ nguyên nhân chưa lựa chọn được nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hoàn thiện và khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn, coi đây là động lực quan trọng cho tăng trưởng sản xuất và thu hút vốn đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh vừa chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn; đầu tư giai đoạn 2 của Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; và tiến độ thực hiện các khu công nghiệp trên địa bàn. Hội nghị tập trung rà soát những điểm nghẽn về thủ tục, lựa chọn nhà đầu tư và giải pháp thúc đẩy tiến độ trong thời gian tới.

LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN, XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN KHẢ THI

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn nằm trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư ngành điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2025–2030. Đồng thời, dự án thuộc danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng theo Quyết định số 2634/QĐ-TTg ngày 02/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Với vai trò là nguồn điện nền, dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực Bắc Trung Bộ và phục vụ nhu cầu điện cho các khu sản xuất công nghiệp quy mô lớn tại Thanh Hóa.

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá báo cáo tại hội nghị.

Về thủ tục đầu tư, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 92/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 11/3/2024. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức đấu thầu vào tháng 4/2025 theo hình thức đấu thầu hạn chế trong số các nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm hợp lệ. Tuy nhiên, quá trình tổ chức đấu thầu không có nhà đầu tư tham gia, buộc Ban phải ban hành Quyết định số 296/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 18/7/2025 về việc hủy thầu.

Sau khi hủy thầu, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã có Tờ trình số 2585/TTr-BQLKKTNS&KCN ngày 16/8/2025 báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến về phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Trong đó, Ban đề xuất UBND tỉnh xem xét chủ trương lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Luật Đấu thầu, nhằm tháo gỡ khó khăn và sớm khởi động lại quá trình triển khai dự án.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu, kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp báo cáo làm rõ nguyên nhân việc chưa lựa chọn được nhà đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn. Việc đánh giá phải đi vào thực chất, chỉ rõ các yếu tố liên quan đến cơ chế, chính sách, điều kiện thị trường năng lượng, yêu cầu kỹ thuật cũng như sức hấp dẫn của dự án đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: trên cơ sở phân tích nguyên nhân, Ban cần tham mưu xây dựng phương án chi tiết về đầu tư và giải pháp lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới. Phương án phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng thời tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Đấu thầu và các quy định liên quan đến các dự án quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quá trình tham mưu phải tính đến sự đồng bộ với hạ tầng năng lượng hiện có tại Khu kinh tế Nghi Sơn, khả năng kết nối lưới điện, hệ thống cung ứng khí hóa lỏng và yêu cầu bảo vệ môi trường. Đây là những yếu tố then chốt quyết định hiệu quả lâu dài của dự án và mức độ sẵn sàng tham gia của các nhà đầu tư chiến lược.

ĐẨY NHANH HOÀN THIỆN, LẤP ĐẦY CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

Đối với việc phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: việc hoàn thành và khai thác hiệu quả các khu này có tác động và ý nghĩa rất lớn đối với thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy sản xuất công nghiệp của địa phương. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt, tiến độ đầu tư hạ tầng và chất lượng dịch vụ của các khu công nghiệp là yếu tố quyết định.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và hạ tầng kỹ thuật. Việc chậm trễ ở bất kỳ khâu nào cũng có thể làm lỡ cơ hội thu hút các dự án lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Song song với đó, các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được phê duyệt; đồng thời tăng cường công tác kêu gọi vốn đầu tư để sớm lấp đầy các khu đã hoàn thành. Việc lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp phải gắn với định hướng phát triển bền vững, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng lưu ý, trong quá trình vận hành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường. Việc giám sát, kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm, đồng thời chủ động phối hợp với doanh nghiệp, nhà máy để tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thông qua hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương cụ thể hóa các chỉ đạo bằng kế hoạch, lộ trình và nhiệm vụ rõ ràng, nhằm sớm tháo gỡ điểm nghẽn của các dự án trọng điểm, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới.