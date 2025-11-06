Quảng Trị tăng tốc phục hồi sau thiên tai, phấn đấu tăng trưởng trên 8% năm 2025

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 06/11/2025
Nguyễn Thuấn
06/11/2025, 10:40
Dù chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 và mưa lũ ngập sâu, Quảng Trị vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với sản xuất công nghiệp, bán lẻ và du lịch đều tăng mạnh.
Sáng 5/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2025. Tại phiên họp, báo cáo của các ngành cho thấy, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025, kinh tế Quảng Trị tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định ở hầu hết các lĩnh vực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 11,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 15,4%; lượng khách du lịch đạt 505.000 lượt, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng thu ngân sách Nhà nước 10 tháng qua của Quảng Trị ước đạt hơn 11.470 tỷ đồng, vượt 2,8% dự toán Trung ương và đạt 96,5% kế hoạch địa phương. Cùng với đó, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 167 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 95.665 tỷ đồng; 4 dự án FDI được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 197 triệu USD.
Sau ảnh hưởng của bão số 12 và mưa lũ kéo dài, các cấp, ngành trong tỉnh đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, thông tuyến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất. Một số dự án trọng điểm được tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công.
Bên cạnh kết quả tích cực, Quảng Trị vẫn đối diện nhiều khó khăn, như tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trái phép vẫn xảy ra. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập, nhất là ở cấp xã, vẫn còn lúng túng trong triển khai nhiệm vụ.
Đáng chú ý, ảnh hưởng nặng nề của bão số 12 cùng mưa lớn diện rộng đã khiến nhiều vùng bị ngập sâu, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân, trong khi bão số 13 được dự báo có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn trong những ngày tới.
Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều kiến nghị về các lĩnh vực trọng tâm như: phân cấp nghiệm thu công trình, biên chế giáo dục, quản lý tài sản công, sắp xếp trụ sở dôi dư, công tác bổ nhiệm cán bộ và giải pháp khắc phục hạ tầng giao thông hư hỏng sau mưa lũ.
Các địa phương cũng kiến nghị các sở, ngành sớm phối hợp kiểm tra, xử lý tình trạng sạt lở tại một số tuyến đường trọng yếu, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, đề xuất các biện pháp linh hoạt trong phân cấp thu chi ngân sách, hỗ trợ phục hồi sản xuất, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính sau sáp nhập.
Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam nhấn mạnh: Hai tháng cuối năm 2025 là giai đoạn bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để bứt tốc, hoàn thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đạt từ 8% trở lên. Để đạt mục tiêu này, các sở, ngành, đơn vị, xã, phường, đặc khu phải quyết liệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, đồng bộ giữa phục hồi sau thiên tai và phát triển sản xuất, bảo đảm quốc phòng – an ninh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả bão số 12, chủ động ứng phó với bão số 13, xem đây là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Cùng với đó, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn trong các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả điều hành ngân sách, xúc tiến đầu tư, phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và bảo đảm an sinh cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Với tinh thần “tăng tốc về đích”, Quảng Trị đang nỗ lực vừa khắc phục hậu quả thiên tai, vừa tạo động lực mới cho tăng trưởng, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2025, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.
