Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam
Nguyễn Thuấn
03/04/2026, 15:51
Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm đang góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối và mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục vẫn là “nút thắt” cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa đi kiểm
tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự
án giao thông tại khu vực phía Nam của tỉnh. Đây là khu vực được xác định giữ
vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, phát triển các đô thị và khu kinh tế
động lực.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra, nghe báo cáo
và cho ý kiến đối với nhiều dự án trọng điểm như: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát
triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2); Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng
với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); Dự án hạ tầng và
giao thông đô thị khu vực phường Quảng Trị; Dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu
cầu; Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (giai đoạn 1); cùng tuyến đường
kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các
dự án giao thông tại khu vực phía Nam đang được các chủ đầu tư và nhà thầu tập
trung triển khai đồng bộ. Nhiều hạng mục đã đạt tiến độ tích cực, một số công
trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.
Đáng chú ý, các dự án có quy mô lớn, mang tính kết nối vùng
đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Những công trình này đóng vai trò liên kết
các khu vực động lực, các trục giao thông chính với khu dân cư, đô thị, từ đó
nâng cao năng lực vận tải và khả năng lưu thông hàng hóa.
Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ
giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics mà còn tạo điều kiện
thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là một
trong những yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa
phương trong giai đoạn tới.
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự
án vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Theo đó, các vấn đề chủ yếu tập
trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn
thiện thủ tục đầu tư và bố trí tái định cư.
Một số vị trí còn tồn tại vướng mắc cục bộ về mặt bằng đã ảnh
hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công cũng như việc giải ngân nguồn vốn. Đây là
thực trạng phổ biến ở nhiều dự án hạ tầng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng
bộ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.
Trước tình hình đó, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang
phối hợp chặt chẽ với địa phương để tập trung tháo gỡ khó khăn. Công tác giải
phóng mặt bằng được đẩy nhanh, các thủ tục liên quan được rà soát, hoàn thiện;
đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công linh hoạt nhằm bảo đảm
tiến độ và chất lượng công trình.
Để khắc phục các tồn tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát toàn bộ khối lượng thực hiện, cập nhật tiến
độ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp
với các đơn vị, địa phương liên quan nhằm thống nhất lộ trình, thời gian bàn
giao mặt bằng và quản lý chặt chẽ tiến độ triển khai.
Các chủ đầu tư, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu chủ động
điều chỉnh kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng lộ trình giải
ngân phù hợp với tiến độ. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để bảo
đảm các mốc thời gian theo kế hoạch đề ra.
Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...
Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…
Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...
Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: