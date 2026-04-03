Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Nam

Nguyễn Thuấn

03/04/2026, 15:51

Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm đang góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng kết nối và mở rộng dư địa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, những vướng mắc về mặt bằng, thủ tục vẫn là “nút thắt” cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú kiểm tra công trình đoạn tuyến tránh Hồ Khe Mước , thuộc dự án BIIG 2

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa đi kiểm tra thực địa và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình triển khai các dự án giao thông tại khu vực phía Nam của tỉnh. Đây là khu vực được xác định giữ vai trò quan trọng trong kết nối liên vùng, phát triển các đô thị và khu kinh tế động lực.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra, nghe báo cáo và cho ý kiến đối với nhiều dự án trọng điểm như: Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị (BIIG2); Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM); Dự án hạ tầng và giao thông đô thị khu vực phường Quảng Trị; Dự án cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu; Dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (giai đoạn 1); cùng tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các dự án giao thông tại khu vực phía Nam đang được các chủ đầu tư và nhà thầu tập trung triển khai đồng bộ. Nhiều hạng mục đã đạt tiến độ tích cực, một số công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Đáng chú ý, các dự án có quy mô lớn, mang tính kết nối vùng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Những công trình này đóng vai trò liên kết các khu vực động lực, các trục giao thông chính với khu dân cư, đô thị, từ đó nâng cao năng lực vận tải và khả năng lưu thông hàng hóa.

Đoàn kiểm tra Dự án đường hai đầu cầu Dây văng Sông Hiếu (giai đoạn 1)

Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics mà còn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là một trong những yếu tố then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai các dự án vẫn còn tồn tại không ít khó khăn, vướng mắc. Theo đó, các vấn đề chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện thủ tục đầu tư và bố trí tái định cư.

Một số vị trí còn tồn tại vướng mắc cục bộ về mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công cũng như việc giải ngân nguồn vốn. Đây là thực trạng phổ biến ở nhiều dự án hạ tầng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, ngành và chính quyền địa phương.

Trước tình hình đó, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đang phối hợp chặt chẽ với địa phương để tập trung tháo gỡ khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh, các thủ tục liên quan được rà soát, hoàn thiện; đồng thời tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công linh hoạt nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Để khắc phục các tồn tại, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh rà soát toàn bộ khối lượng thực hiện, cập nhật tiến độ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nhằm thống nhất lộ trình, thời gian bàn giao mặt bằng và quản lý chặt chẽ tiến độ triển khai.

Các chủ đầu tư, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu chủ động điều chỉnh kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng lộ trình giải ngân phù hợp với tiến độ. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường để bảo đảm các mốc thời gian theo kế hoạch đề ra.

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng giải phóng mặt bằng quảng trị tăng trưởng kinh tế xã hội tiến độ thi công

Dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy quy mô gần 24.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn then chốt. Công tác giải phóng mặt bằng được tăng tốc nhằm kịp khởi công trước ngày 19/5/2026...

Liên danh REE, HFIC và VinaCapital vừa đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây dựng tòa tháp tài chính 99 tầng tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được kỳ vọng trở thành biểu tượng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam…

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy