Hải Phòng cho phép giãn tiến độ dự án vườn hoa chợ Tam Bạc

Nam Khánh

03/04/2026, 10:58

Dự án đầu tư xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ vốn đầu tư hơn 30 tỷ đồng được cho phép giãn tiến độ hoàn thành sang năm 2026…

Chợ Tam Bạc (chợ Đổ) cũ sau khi bị cháy đã được đầu tư thành công viên vườn hoa phục vụ dân cư khu vực.
Chợ Tam Bạc (chợ Đổ) cũ sau khi bị cháy đã được đầu tư thành công viên vườn hoa phục vụ dân cư khu vực.

Ngày 3/4, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép UBND phường Hồng Bàng được kéo dài thời gian hoàn thành dự án đầu xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ từ năm 2025 sang năm 2026 do một hộ dân chưa nhận đền bù giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tháng 4/2025, UBND quận Hồng Bàng (cũ) có quyết định phê duyệt dự án xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30,862 tỷ đồng với các hạng mục chính như xây dựng vườn hoa cây xanh trên nền chợ Tam Bạc cũ. Cải tạo, lát lại hè các tuyến đường Phan Bội Châu, Hoàng Ngân, lát lại một phần vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết, Lý Thường Kiệt bao quanh chợ Tam Bạc cũ. Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2023 - 2025.

Theo UBND phường Hồng Bàng, dự án xây dựng vườn hoa tại chợ Tam Bạc cũ phải thu hồi 35.045m2. Trong đó, ngoài diện tích chợ Tam Bạc cũ (do UBND phường Hồng Bàng đang quản lý), dự án phải thu hồi hơn 281m2 đất ở của một số hộ dân tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, một hộ dân thuộc diện thu hồi đất vẫn chưa chấp hành việc kiểm kê để lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, dự án bị chậm tiến độ, cần được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện (từ giai đoạn 2023 - 2025 sang giai đoạn 2023 - 2026).

Theo đánh giá từ sở Tài chính Hải Phòng, tính từ thời điểm phê duyệt dự án (tháng 4/2025) đến khi hoàn thành dự án (31/12/2025), dự án chỉ có 7 tháng triển khai các công việc như đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công nên chủ đầu tư khó có thể thực hiện hết các khối lượng công việc này. Hơn nữa, dự án không có sự thay đổi mục tiêu, địa điểm, tổng mức đầu tư mà chỉ thay đổi (kéo dài) thời gian thực hiện dự án.

Trong khi đó, dự án mới được bố trí vốn đầu tư công trong năm 2025, Luật Đầu tư công cho phép loại dự án này (dự án nhóm C) được bố trí vốn đầu tư công không quá 3 năm nên dự án vẫn thuộc đối tượng gia hạn thời gian thực hiện dự án, không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sở Tài chính đề nghị UBND TP. Hải Phòng nhất trí gia hạn thời hạn thực hiện dự án xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ.

Như Vneconomy đã thông tin, ngày 12/2/2023, chợ Tam Bạc, chợ đầu mối lớn về các ngành hàng vải, quần áo, giầy dép nằm giữa trung tâm thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã gây thiệt hại cho 428 hộ kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên tại chợ. Toàn bộ 2 tầng chợ kết cấu khung thép trên diện tích hơn 4.831m2 bị cháy, hư hỏng nặng nề.

Sau vụ cháy, Hải Phòng xác định diện tích chợ Tam Bạc cũ nhỏ, không đủ tiêu chí xây dựng lại chợ mới theo tiêu chí chợ hạng 1. Do đó, UBND TP. Hải Phòng quyết định di dời chợ Tam Bạc ra khu vực siêu thị Mega Market (cũng trên địa bàn phường Hồng Bàng). Trên nền chợ Tam Bạc cũ được đầu tư xây dựng vườn hoa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, chỉnh trang đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị của người dân.

Vì sao Hải Phòng không xây lại chợ Tam Bạc trên vị trí cũ?

16:24, 25/04/2023

Vì sao Hải Phòng không xây lại chợ Tam Bạc trên vị trí cũ?

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

10:14, 02/04/2026

Hải Phòng: Chấp thuận dự án Tổ hợp logistics thế hệ mới, mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

08:41, 26/03/2026

Hải Phòng trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn nhà đầu tư

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Trước việc nhiều hãng hàng không điều chỉnh kế hoạch khai thác, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an toàn, điều phối hợp lý hạ tầng và hỗ trợ hành khách tại các cảng hàng không...

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế

Siết chặt quản lý đấu thầu, kiên quyết dẹp bỏ cơ chế "xin - cho" và lợi ích nhóm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/04/2026 yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu...

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng yêu cầu nâng tầm hội nhập quốc tế, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh hội nhập quốc tế phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, đồng thời yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả đối ngoại trong bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp...

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

1

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

2

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

3

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Kinh tế số

4

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

Chứng khoán

5

Cục Hàng không yêu cầu chủ động phương án khai thác, ứng phó điều chỉnh lịch bay

Đầu tư

