Hải Phòng cho phép giãn tiến độ dự án vườn hoa chợ Tam Bạc

Ngày 3/4, thông tin từ UBND TP Hải Phòng cho biết thành phố vừa có văn bản đồng ý chủ trương cho phép UBND phường Hồng Bàng được kéo dài thời gian hoàn thành dự án đầu xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ từ năm 2025 sang năm 2026 do một hộ dân chưa nhận đền bù giải phóng mặt bằng.

Trước đó, tháng 4/2025, UBND quận Hồng Bàng (cũ) có quyết định phê duyệt dự án xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30,862 tỷ đồng với các hạng mục chính như xây dựng vườn hoa cây xanh trên nền chợ Tam Bạc cũ. Cải tạo, lát lại hè các tuyến đường Phan Bội Châu, Hoàng Ngân, lát lại một phần vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết, Lý Thường Kiệt bao quanh chợ Tam Bạc cũ. Thời gian thực hiện dự án là giai đoạn 2023 - 2025.

Theo UBND phường Hồng Bàng, dự án xây dựng vườn hoa tại chợ Tam Bạc cũ phải thu hồi 35.045m2. Trong đó, ngoài diện tích chợ Tam Bạc cũ (do UBND phường Hồng Bàng đang quản lý), dự án phải thu hồi hơn 281m2 đất ở của một số hộ dân tại khu vực này. Tuy nhiên, đến nay, một hộ dân thuộc diện thu hồi đất vẫn chưa chấp hành việc kiểm kê để lập phương án đền bù, giải phóng mặt bằng. Bởi vậy, dự án bị chậm tiến độ, cần được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện (từ giai đoạn 2023 - 2025 sang giai đoạn 2023 - 2026).

Theo đánh giá từ sở Tài chính Hải Phòng, tính từ thời điểm phê duyệt dự án (tháng 4/2025) đến khi hoàn thành dự án (31/12/2025), dự án chỉ có 7 tháng triển khai các công việc như đền bù, giải phóng mặt bằng, thi công nên chủ đầu tư khó có thể thực hiện hết các khối lượng công việc này. Hơn nữa, dự án không có sự thay đổi mục tiêu, địa điểm, tổng mức đầu tư mà chỉ thay đổi (kéo dài) thời gian thực hiện dự án.

Trong khi đó, dự án mới được bố trí vốn đầu tư công trong năm 2025, Luật Đầu tư công cho phép loại dự án này (dự án nhóm C) được bố trí vốn đầu tư công không quá 3 năm nên dự án vẫn thuộc đối tượng gia hạn thời gian thực hiện dự án, không phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư. Sở Tài chính đề nghị UBND TP. Hải Phòng nhất trí gia hạn thời hạn thực hiện dự án xây dựng vườn hoa tại khu vực chợ Tam Bạc cũ.

Như Vneconomy đã thông tin, ngày 12/2/2023, chợ Tam Bạc, chợ đầu mối lớn về các ngành hàng vải, quần áo, giầy dép nằm giữa trung tâm thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã gây thiệt hại cho 428 hộ kinh doanh thường xuyên và 187 hộ kinh doanh không thường xuyên tại chợ. Toàn bộ 2 tầng chợ kết cấu khung thép trên diện tích hơn 4.831m2 bị cháy, hư hỏng nặng nề.

Sau vụ cháy, Hải Phòng xác định diện tích chợ Tam Bạc cũ nhỏ, không đủ tiêu chí xây dựng lại chợ mới theo tiêu chí chợ hạng 1. Do đó, UBND TP. Hải Phòng quyết định di dời chợ Tam Bạc ra khu vực siêu thị Mega Market (cũng trên địa bàn phường Hồng Bàng). Trên nền chợ Tam Bạc cũ được đầu tư xây dựng vườn hoa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, chỉnh trang đô thị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị của người dân.