Quảng Trị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, phức tạp

Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện tại Quảng Trị, uy hiếp trực tiếp đến hàng chục hộ dân và trường học. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp di dời, đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao...

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, lũ trên các sông đang rút chậm, tình hình ngập lụt và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến 17 giờ ngày 30/10, toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 nhà dân bị ngập, hơn 100ha hoa màu bị úng, 43 trường học bị ngập nước khiến hơn 10.600 học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Tại tỉnh Quảng Trị tình hình ngập lụt và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp

Quảng Trị ghi nhận 21 điểm sạt lở tại các xã Đakrông, Kim Ngân, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Hướng Hiệp… 15 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và 29 điểm ngập tại các tuyến đường liên xã, liên thôn. Một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đặt biển báo cấm qua lại các điểm ngập lụt để bảo đảm an toàn.

Mưa lớn cũng làm ngập hơn 101ha hoa màu của người dân tại các xã Mỹ Thủy và Ái Tử; tại thôn Ra Ró (xã Tà Rụt), một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 30 con dê và 1 con trâu của người dân, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.

Nhiều tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở cao, nguy hiểm do mưa lớn kéo dài.

Sạt lở taluy tại khu vực Km94+300, thôn Kê, xã A Lưới 1.

Sạt lở taluy âm tại khu vực Km96+750, thôn Kê, xã A Lưới 1

Sạt lở đất xảy ra tại xã A Lưới 2

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt và các lực lượng thu dọn khối lượng đất sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 30/10, Ủy ban nhân dân Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở tại đồi Phòng Không (thôn Lâm Đồng) và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú).

Khu vực đồi Phòng Không có địa hình đồi núi cao, dốc đứng, với chiều cao hơn 170m, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 80m. Hiện khu vực này đang đe dọa trực tiếp đến 53 hộ dân và một trường học, trong đó 13 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao.

Kiểm tra tình hình sạt lở gần khu dân cư

Khu tái định cư thôn Đạm Thủy được đầu tư sau bão, lũ năm 2020 nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở. Tuy nhiên, địa hình khu vực vẫn phức tạp, mái ta luy có nguy cơ trượt lở cao khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn rủi ro trong mùa mưa lũ.

Tỉnh Quảng Trị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với thực trạng sạt lở đất nghiêm trọng

Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân Quảng Trị yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tập trung: Sơ tán, di dời người dân và học sinh ở khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, lũ quét; Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán, tập trung; Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, ngập sâu; Khẩn trương xử lý, gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang hỗ trợ nhân dân khu vực nguy hiểm di dời đến nơi an toàn.

Các chiến sĩ biên phòng Quảng Trị giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn.