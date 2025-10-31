Quảng Trị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhiều điểm sạt lở nguy hiểm, phức tạp

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sau nhiều ngày mưa lớn, nhiều điểm sạt lở đã xuất hiện tại Quảng Trị, uy hiếp trực tiếp đến hàng chục hộ dân và trường học. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai biện pháp di dời, đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ cao...
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Quảng Trị, lũ trên các sông đang rút chậm, tình hình ngập lụt và sạt lở vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến 17 giờ ngày 30/10, toàn tỉnh hiện có hơn 1.200 nhà dân bị ngập, hơn 100ha hoa màu bị úng, 43 trường học bị ngập nước khiến hơn 10.600 học sinh phải tạm nghỉ học để bảo đảm an toàn.
Quảng Trị ghi nhận 21 điểm sạt lở tại các xã Đakrông, Kim Ngân, Lệ Thủy, Nam Hải Lăng, Hướng Hiệp… 15 điểm ngập lụt trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và 29 điểm ngập tại các tuyến đường liên xã, liên thôn. Một số tuyến giao thông bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Mưa lớn cũng làm ngập hơn 101ha hoa màu của người dân tại các xã Mỹ Thủy và Ái Tử; tại thôn Ra Ró (xã Tà Rụt), một vụ sạt lở đất đã vùi lấp 30 con dê và 1 con trâu của người dân, gây thiệt hại đáng kể về kinh tế.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ngày 30/10, Ủy ban nhân dân Quảng Trị đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hiện tượng sạt lở tại đồi Phòng Không (thôn Lâm Đồng) và khu tái định cư thôn Đạm Thủy (xã Tuyên Phú).
Khu vực đồi Phòng Không có địa hình đồi núi cao, dốc đứng, với chiều cao hơn 170m, điểm sạt lở chỉ cách khu dân cư khoảng 80m. Hiện khu vực này đang đe dọa trực tiếp đến 53 hộ dân và một trường học, trong đó 13 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao.
Khu tái định cư thôn Đạm Thủy được đầu tư sau bão, lũ năm 2020 nhằm bố trí chỗ ở an toàn cho người dân vùng sạt lở. Tuy nhiên, địa hình khu vực vẫn phức tạp, mái ta luy có nguy cơ trượt lở cao khi mưa lớn kéo dài, tiềm ẩn rủi ro trong mùa mưa lũ.
Trước tình hình này, Ủy ban nhân dân Quảng Trị yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tập trung: Sơ tán, di dời người dân và học sinh ở khu vực nguy hiểm khi có mưa lớn, lũ quét; Bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán, tập trung; Cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực sạt lở, ngập sâu; Khẩn trương xử lý, gia cố những vị trí có nguy cơ sạt lở cao, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và duy trì hoạt động sản xuất, sinh hoạt trên địa bàn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ...
Thành phố Huế chính thức thông báo cho học sinh trở lại trường từ ngày 31/10 tại những cơ sở đủ điều kiện. Tại nhiều địa phương miền Trung – Tây Nguyên, Chính quyền các tỉnh, thành phố đã đồng loạt triển khai các biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời chuẩn bị phương án khôi phục nhịp sống sau lũ...
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có cuộc gặp song phương với Nữ nam tước Jacqui Smith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Vương quốc Anh phụ trách kỹ năng...
Cơ sở hạ tầng của Bệnh viện Bạch Mai đã được xây dựng từ rất lâu, nhiều tòa nhà có niên đại gần 100 năm, xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng được yêu cầu phát triển chuyên môn, kỹ thuật cũng như nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Việc xây dựng Khoa Khám bệnh mới là rất cần thiết...
Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số - Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát hiện website giả mạo có địa chỉ datlichbhxh[.]com, có thể được sử dụng để thực hiện các hành vi giả mạo cán bộ Bảo hiểm xã hội để gửi đường dẫn của website yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: