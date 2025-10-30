Thứ Năm, 30/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Quảng Trị: Lực lượng cứu hộ giải cứu 6 người dân bị cô lập trong lũ dữ

Nguyễn Thuấn

30/10/2025, 10:20

Sau gần hai ngày bị cô lập trong rừng tràm, không còn lương thực, nước uống, 6 người dân ở Quảng Trị đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, khi nước lũ vẫn cuồn cuộn dâng cao...

Cuộc giải cứu diễn ra khẩn trương để đưa 6 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cuộc giải cứu diễn ra khẩn trương để đưa 6 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tối 29/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang cứu hộ thành công 6 người dân bị mắc kẹt nhiều giờ trong khu vực rừng tràm do nước lũ dâng nhanh và chảy xiết.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, người dân địa phương báo tin có nhóm 6 người ở xã Đakrông đi làm trong khu vực rừng tràm thuộc xã Hiếu Giang thì bị nước lũ dâng cao chia cắt, không thể trở về. Theo thông tin ban đầu, nhóm người này đã bị cô lập gần hai ngày, lương thực và nước uống đều cạn kiệt, sức khỏe suy yếu.

Ca nô chuyên dụng được huy động để đưa người dân ra khỏi vùng lũ
Ca nô chuyên dụng được huy động để đưa người dân ra khỏi vùng lũ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp Công an xã Hiếu Giang triển khai lực lượng, huy động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, địa hình khu vực bị chia cắt, nước lũ chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tham gia. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, đến khoảng 19 giờ 50 phút, toàn bộ 6 người dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Toàn bộ 6 người dân được đưa về nơi an toàn, sức khỏe đã ổn định sau khi thoát khỏi rừng tràm ngập lũ và được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về nhà an toàn
Toàn bộ 6 người dân được đưa về nơi an toàn, sức khỏe đã ổn định sau khi thoát khỏi rừng tràm ngập lũ và được lực lượng chức năng hỗ trợ trở về nhà an toàn

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

09:52, 28/10/2025

Giải cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

07:18, 28/10/2025

[Video]: Khoảnh khắc “nghẹt thở” giải cứu 6 người mắc kẹt giữa lũ dữ ở Khe Cát

Từ khóa:

6 người dân bị mắc kẹt cứu hộ Quảng Trị cứu nạn cứu hộ nước lũ dâng cao xã Đakrông

Đọc thêm

Vụ án Hoàng Hường: Khởi tố thêm bị can vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Vụ án Hoàng Hường: Khởi tố thêm bị can vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường...

Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm học sinh Mường Lát phải ra suối tắm giặt

Thiếu nước sinh hoạt, hàng trăm học sinh Mường Lát phải ra suối tắm giặt

Hơn 20 ngày qua, thầy cô và 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát, Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lớn làm hư hỏng hệ thống cấp nước.

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo online tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo online tại Campuchia, bắt giữ 59 đối tượng người Việt

Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Nỗ lực tìm kiếm 3 người mất tích trong mưa lũ dữ ở Huế

Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Ứng phó với mưa lũ tại Miền Trung: Hỗ trợ khẩn 350 tỷ đồng, huy động tối đa lực lượng cứu hộ

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam đạt con số ấn tượng sau 5 năm phát triển tài chính toàn diện

Tài chính

2

Chứng khoán Mỹ đuối sức sau cuộc họp Fed, giá dầu tăng nhờ lạc quan về thương mại

Thế giới

3

Thời trang và khoa học “gặp gỡ” ở trang phục thông minh

Đẹp +

4

Hải Phòng triển khai áp dụng thí điểm mô hình thông quan tập trung

Tài chính

5

Chủ động ứng phó với phòng vệ thương mại: Tập trung vào 3 chiến lược cốt lõi

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy