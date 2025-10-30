Quảng Trị: Lực lượng cứu hộ giải cứu 6 người dân bị cô lập trong lũ dữ

Sau gần hai ngày bị cô lập trong rừng tràm, không còn lương thực, nước uống, 6 người dân ở Quảng Trị đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, khi nước lũ vẫn cuồn cuộn dâng cao...

Tối 29/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang cứu hộ thành công 6 người dân bị mắc kẹt nhiều giờ trong khu vực rừng tràm do nước lũ dâng nhanh và chảy xiết.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, người dân địa phương báo tin có nhóm 6 người ở xã Đakrông đi làm trong khu vực rừng tràm thuộc xã Hiếu Giang thì bị nước lũ dâng cao chia cắt, không thể trở về. Theo thông tin ban đầu, nhóm người này đã bị cô lập gần hai ngày, lương thực và nước uống đều cạn kiệt, sức khỏe suy yếu.

Ca nô chuyên dụng được huy động để đưa người dân ra khỏi vùng lũ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp Công an xã Hiếu Giang triển khai lực lượng, huy động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, địa hình khu vực bị chia cắt, nước lũ chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tham gia. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, đến khoảng 19 giờ 50 phút, toàn bộ 6 người dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.