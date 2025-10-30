Quảng Trị: Lực lượng cứu hộ giải cứu 6 người dân bị cô lập trong lũ dữ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 30/10/2025
Nguyễn Thuấn
30/10/2025, 10:20
Sau gần hai ngày bị cô lập trong rừng tràm, không còn lương thực, nước uống, 6 người dân ở Quảng Trị đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, khi nước lũ vẫn cuồn cuộn dâng cao...
Tối 29/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hiếu Giang cứu hộ thành công 6 người dân bị mắc kẹt nhiều giờ trong khu vực rừng tràm do nước lũ dâng nhanh và chảy xiết.
Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, người dân địa phương báo tin có nhóm 6 người ở xã Đakrông đi làm trong khu vực rừng tràm thuộc xã Hiếu Giang thì bị nước lũ dâng cao chia cắt, không thể trở về. Theo thông tin ban đầu, nhóm người này đã bị cô lập gần hai ngày, lương thực và nước uống đều cạn kiệt, sức khỏe suy yếu.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 6 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp Công an xã Hiếu Giang triển khai lực lượng, huy động 2 xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng 22 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, địa hình khu vực bị chia cắt, nước lũ chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu người gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng tham gia. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, đến khoảng 19 giờ 50 phút, toàn bộ 6 người dân đã được đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường...
Hơn 20 ngày qua, thầy cô và 245 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú trung học cơ sở Mường Lát (xã Mường Lát, Thanh Hóa) phải đối diện với tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng sau đợt mưa lũ lớn làm hư hỏng hệ thống cấp nước.
Công an đã bắt giữ 59 đối tượng gồm 44 nam và 15 nữ đều là người Việt Nam khi nhóm này đang phạm tội tại khu vực đồi Bokor, tỉnh Kampot (Campuchia). Ước tính số tiền cả nhóm chiếm đoạt khoảng trên 300 tỷ đồng...
Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Huế tiếp tục huy động nhiều phương tiện, nhân lực để tìm kiếm các nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi trên địa bàn, trong điều kiện thời tiết vẫn mưa lớn, nước chảy xiết...
Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ những ngày qua tại Bắc Trung Bộ gây thiệt hại nghiêm trọng: 16 người chết và mất tích; hơn 127.000 nhà dân bị ngập; 81 xã, phường bị ngập, nhiều nơi cô lập. Nông nghiệp thiệt hại nặng với hàng nghìn ha hoa màu và vật nuôi bị cuốn trôi…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: