Quảng Trị: Xem xét đầu tư hai nhà máy điện mặt trời khoảng 2.500 tỷ đồng tại xã Đông Trạch
Nguyễn Thuấn
21/05/2026, 16:28
Với tổng diện tích sử dụng đất hơn 170 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, hai nhà máy điện mặt trời tại xã Đông Trạch đang được tỉnh Quảng Trị thận trọng xem xét nhằm bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị
Lê Đức Tiến vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên
quan về chủ trương đầu tư hai dự án Nhà máy điện mặt trời Quảng Bình 1 và Nhà
máy điện mặt trời Quảng Bình 2 tại xã Đông Trạch, với tổng vốn đầu tư khoảng
2.500 tỷ đồng.
Tại buổi làm việc, đại diện Công
ty Cổ phần đầu tư năng lượng Vĩnh Hưng đã báo cáo đề xuất xây dựng Nhà máy điện
mặt trời Quảng Bình 1 tại xã Đông Trạch với diện tích sử dụng đất khoảng 92,9
ha, công suất phát điện 120 MW và tổng mức đầu tư 1.362 tỷ đồng.
Dự án dự kiến đầu tư các hạng mục
gồm khu vực lắp đặt hệ thống pin mặt trời, biến tần, trạm biến áp trên diện
tích khoảng 77,9 ha; khu vực nhà điều hành và sân trạm biến áp 35/220 kV khoảng
1,2 ha; khu vực hành chính, dịch vụ khoảng 0,5 ha cùng hệ thống giao thông nội
bộ, kho bãi, cây xanh và tuyến đường dây đấu nối khoảng 13,3 ha.
Trong khi đó, Nhà máy điện mặt trời
Quảng Bình 2 được đề xuất xây dựng cũng tại xã Đông Trạch với công suất 80 MW,
tổng vốn đầu tư 1.138 tỷ đồng và diện tích sử dụng đất khoảng 79,6 ha.
Theo phương án đấu nối, trạm biến
áp 220 kV của dự án sẽ được chuyển tiếp vào đường dây 220 kV mạch kép Đồng Hới
- Ba Đồn. Quy mô dự án gồm khu vực lắp đặt hệ thống pin mặt trời, biến tần, trạm
biến áp khoảng 59,54 ha; khu vực nhà điều hành và sân trạm biến áp khoảng 1,2
ha; khu vực hành chính, dịch vụ khoảng 0,5 ha và hạ tầng giao thông, kho bãi,
cây xanh cùng tuyến đường dây đấu nối khoảng 18,36 ha.
Tại cuộc họp, các sở, ngành đã tập
trung làm rõ nhiều nội dung liên quan đến phạm vi chồng lấn với các dự án khác,
ảnh hưởng đến tuyến đường thi công các dự án điện gió lân cận cũng như khả năng
giải tỏa công suất của hệ thống điện hiện hữu.
Các đại biểu cũng đề nghị chủ đầu
tư nghiên cứu, tính toán kỹ hiệu quả đầu tư nhằm bảo đảm tính khả thi của dự
án, hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai; đồng thời xem xét điều chỉnh vị
trí phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực xung quanh
và đánh giá toàn diện các tác động môi trường.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đánh giá cao sự quan tâm của nhà đầu
tư trong việc đề xuất hai dự án điện mặt trời, góp phần tăng nguồn năng lượng,
tạo thêm nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa
phương.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề nghị nhà đầu tư
tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể hơn về hiệu quả tài chính để làm cơ sở đánh
giá tính khả thi trước khi triển khai dự án.
Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp đánh giá khả năng giải tỏa công suất,
nghiên cứu phương án xử lý trong trường hợp hệ thống truyền tải chưa đáp ứng
yêu cầu.
Sở Công Thương Quảng Trị được giao chủ trì
rà soát hiện trạng hệ thống đường dây, trạm điện, làm việc với đơn vị truyền tải
điện để đánh giá khả năng giải tỏa công suất, từ đó xây dựng lộ trình đầu tư
phù hợp cho các dự án năng lượng trong thời gian tới.
