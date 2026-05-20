Trang chủ Chính sách

Thanh Hóa: Chuyển giao hơn 300 trụ sở công dôi dư cho 72 xã, phường quản lý và sử dụng

Nguyễn Thuấn

20/05/2026, 11:10

Không để tài sản công tiếp tục bị bỏ hoang sau sáp nhập, tỉnh Thanh Hóa đã chuyển giao hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư cho 72 xã, phường tiếp nhận quản lý và xây dựng phương án sử dụng phù hợp.

Các địa phương tại Thanh Hóa được giao tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất công dôi dư

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác và xử lý theo quy định, nhằm tránh tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực công.

Theo quyết định, các tài sản được chuyển giao gồm nhiều loại hình như trụ sở UBND xã cũ, đất làm việc, trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở của các sở, ngành và nhiều cơ sở dôi dư sau quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Tổng cộng có hơn 300 cơ sở nhà, đất được bàn giao cho 72 xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp nhận quản lý, sử dụng và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có tài sản chuyển giao và đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu tài sản, nội dung báo cáo và công tác thẩm định.

Các địa phương tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, bảo quản và xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị tiếp nhận cũng phải chi trả các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản nếu phát sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu xử lý tài sản công theo quy định tại khoản 7, Điều 37, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, bảo đảm việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Theo thống kê, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tỉnh Thanh Hóa dôi dư gần 500 trụ sở và cơ sở nhà, đất công. Dù địa phương đã triển khai nhiều phương án sắp xếp, chuyển giao và tái sử dụng, song thực tế vẫn còn không ít cơ sở bỏ không trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực công và ảnh hưởng mỹ quan.

Các địa phương tập trung, quyết liệt triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2026…

Trong thông tin gửi báo chí về dự án Trục đại lội cảnh quan sông Hồng (ngày 19/5), UBND TP. Hà Nội cam kết việc bố trí tái định cư cho các hộ dân sẽ được Thành phố thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết ở Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Thành phố xác định công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách…

Sau hợp nhất, Bộ Xây dựng đã rà soát 451 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, với tổng thời gian giải quyết khoảng 4.750 ngày và chi phí tuân thủ hơn 12.753 tỷ đồng. Qua đó, cắt giảm 56 thủ tục, đơn giản hóa 241 thủ tục. Đáng chú ý, tổng thời gian giải quyết thủ tục giảm 1.691 ngày, trong khi chi phí tuân thủ giảm gần 4.000 tỷ đồng…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất sửa đổi Luật Đất đai theo hướng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và khơi thông nguồn lực đất đai...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

