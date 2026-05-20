Thanh Hóa: Chuyển giao hơn 300 trụ sở công dôi dư cho 72 xã, phường quản lý và sử dụng

Không để tài sản công tiếp tục bị bỏ hoang sau sáp nhập, tỉnh Thanh Hóa đã chuyển giao hàng trăm cơ sở nhà, đất dôi dư cho 72 xã, phường tiếp nhận quản lý và xây dựng phương án sử dụng phù hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cho UBND các xã, phường quản lý, khai thác và xử lý theo quy định, nhằm tránh tình trạng bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực công.

Theo quyết định, các tài sản được chuyển giao gồm nhiều loại hình như trụ sở UBND xã cũ, đất làm việc, trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở của các sở, ngành và nhiều cơ sở dôi dư sau quá trình sáp nhập, tinh gọn bộ máy.

Tổng cộng có hơn 300 cơ sở nhà, đất được bàn giao cho 72 xã, phường trên địa bàn tỉnh tiếp nhận quản lý, sử dụng và xây dựng phương án khai thác phù hợp.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị có tài sản chuyển giao và đơn vị tiếp nhận chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tính chính xác của thông tin, số liệu tài sản, nội dung báo cáo và công tác thẩm định.

Các địa phương tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, bảo quản và xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích, đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các đơn vị tiếp nhận cũng phải chi trả các chi phí liên quan đến quá trình bàn giao, tiếp nhận tài sản nếu phát sinh.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tham mưu xử lý tài sản công theo quy định tại khoản 7, Điều 37, Nghị định số 186/2025/NĐ-CP, bảo đảm việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Theo thống kê, sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, tỉnh Thanh Hóa dôi dư gần 500 trụ sở và cơ sở nhà, đất công. Dù địa phương đã triển khai nhiều phương án sắp xếp, chuyển giao và tái sử dụng, song thực tế vẫn còn không ít cơ sở bỏ không trong thời gian dài, gây lãng phí nguồn lực công và ảnh hưởng mỹ quan.