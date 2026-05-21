Đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến Huế

Một số đoạn tuyến của quốc lộ 1 sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông...

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Phạm vi Dự án gồm các tuyến: tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (Km0+000 - Km16+326 Quốc lộ 1) đi qua các xã Thạch Hà, Toàn Lưu và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Cẩm Bình của tỉnh Hà Tĩnh; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (Km560+830 - Km589+660 Quốc lộ 1) đi qua các xã Kỳ Văn, Kỳ Hoa và các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng (Km560+830 - Km586+970 Quốc lộ 1); tuyến tránh cầu Hiền Lương (Km729+820 - Km741+600 Quốc lộ 1) qua xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; cùng tuyến tránh TP. Huế (Km0+000 - Km35+873 Quốc lộ 1) qua phường Hương Trà, TP. Huế.

Theo đề xuất, các đoạn tuyến hiện có quy mô 2 làn xe sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, tuyến tránh TP. Hà Tĩnh và tuyến tránh cầu Hiền Lương được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh theo tiêu chuẩn đường cấp I với vận tốc thiết kế 120 km/h; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/h; còn tuyến tránh TP. Huế được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 9.960,27 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.667,18 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 6.401,65 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác khoảng 512,13 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.379,31 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện Dự án dự kiến sử dụng từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian triển khai từ năm 2026 - 2029, trong đó năm 2026 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027 - 2029 tổ chức thi công và hoàn thành Dự án.

Hiện nay, mạng lưới giao thông trục Bắc - Nam qua khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế cơ bản đã được đầu tư đồng bộ với sự hình thành của các tuyến cao tốc và đường ven biển, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các đoạn tuyến tránh đô thị hiện chỉ có quy mô 2 làn xe.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm khai thác, nhiều đoạn Quốc lộ 1 cũ đi qua đô thị đã được địa phương quy hoạch thành đường đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hạn chế xe tải, xe khách đi vào khu vực trung tâm để giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều này khiến các tuyến tránh trở thành những điểm nghẽn, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến tránh lên quy mô 4 làn xe được đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới.