Đề xuất đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến Quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến Huế

21/05/2026, 16:35

Một số đoạn tuyến của quốc lộ 1 sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông...

Một số đoạn tuyến của quốc lộ 1 từ Hà Tĩnh đến TP. Huế dự kiến sẽ được mở rộng lên 4 làn xe.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 1 qua địa bàn các tỉnh từ Hà Tĩnh đến TP. Huế.

Phạm vi Dự án gồm các tuyến: tuyến tránh TP. Hà Tĩnh (Km0+000 - Km16+326 Quốc lộ 1) đi qua các xã Thạch Hà, Toàn Lưu và các phường Thành Sen, Hà Huy Tập, Cẩm Bình của tỉnh Hà Tĩnh; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (Km560+830 - Km589+660 Quốc lộ 1) đi qua các xã Kỳ Văn, Kỳ Hoa và các phường Sông Trí, Vũng Áng, Hoành Sơn; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng (Km560+830 - Km586+970 Quốc lộ 1); tuyến tránh cầu Hiền Lương (Km729+820 - Km741+600 Quốc lộ 1) qua xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị; cùng tuyến tránh TP. Huế (Km0+000 - Km35+873 Quốc lộ 1) qua phường Hương Trà, TP. Huế.

Theo đề xuất, các đoạn tuyến hiện có quy mô 2 làn xe sẽ cơ bản được nâng cấp, mở rộng lên 4 làn xe và bố trí dải phân cách giữa nhằm tăng năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, tuyến tránh TP. Hà Tĩnh và tuyến tránh cầu Hiền Lương được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h; tuyến tránh thị xã Kỳ Anh theo tiêu chuẩn đường cấp I với vận tốc thiết kế 120 km/h; tuyến qua khu kinh tế Vũng Áng theo tiêu chuẩn đường phố chính thứ yếu, vận tốc thiết kế 60 km/h; còn tuyến tránh TP. Huế được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án khoảng 9.960,27 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 1.667,18 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 6.401,65 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư và các chi phí khác khoảng 512,13 tỷ đồng; chi phí dự phòng khoảng 1.379,31 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện Dự án dự kiến sử dụng từ ngân sách Nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian triển khai từ năm 2026 - 2029, trong đó năm 2026 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng; giai đoạn 2027 - 2029 tổ chức thi công và hoàn thành Dự án.

Hiện nay, mạng lưới giao thông trục Bắc - Nam qua khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế cơ bản đã được đầu tư đồng bộ với sự hình thành của các tuyến cao tốc và đường ven biển, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện trên tuyến vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các đoạn tuyến tránh đô thị hiện chỉ có quy mô 2 làn xe.

Bên cạnh đó, sau nhiều năm khai thác, nhiều đoạn Quốc lộ 1 cũ đi qua đô thị đã được địa phương quy hoạch thành đường đô thị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời hạn chế xe tải, xe khách đi vào khu vực trung tâm để giảm nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều này khiến các tuyến tránh trở thành những điểm nghẽn, thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng các đoạn tuyến tránh lên quy mô 4 làn xe được đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa ngày càng tăng, nâng cao năng lực khai thác, bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ định hướng phát triển hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Bô Xây dựng yêu cầu Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B và Quốc lộ 14E

Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh dự án đường phía tây quốc lộ 13 nối Chơn Thành - Hoa Lư

Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D nối Đà Nẵng với Lào: Nhu cầu cấp bách và thách thức lớn

Công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhiều đoạn tuyến chưa thể bàn giao thi công đang trở thành “nút thắt” lớn đối với hai dự án đường kết nối Cảng hàng không Thọ Xuân có tổng vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm khó khăn, không để dự án kéo dài, đội vốn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa phê duyệt phương án tuyến và vị trí công trình dự án metro Bến Thành - Cần Giờ. Tuyến metro đi qua vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ nhưng không đi vào vùng lõi, nhằm hạn chế tác động đến hệ sinh thái khu vực...

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, tuyến cao tốc Việt Trì - Hòa Bình có chiều dài khoảng 55 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030...

Mức thu phí được đề xuất dao động từ 900 - 1.300 đồng/km đối với các tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, tính theo quãng đường phương tiện thực tế lưu thông và áp dụng hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC)...

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và nhu cầu đi lại ngày càng gia tăng, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phát triển các mô hình giao thông thông minh được kỳ vọng sẽ mở ra những giải pháp di chuyển an toàn, hiệu quả và bền vững hơn cho người dân Việt Nam trong tương lai...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

