Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Theo trang tin Euronews, OpenAI - công ty công nghệ Mỹ đứng sau chatbot ChatGPT - vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên với một chính phủ quốc gia. Theo thỏa thuận này, Chính phủ Malta sẽ cung cấp miễn phí ChatGPT Plus, gói trả phí của ChatGPT, cho người dân và cư dân đủ điều kiện trong 1 năm.

OpenAI tự giới thiệu là công ty nghiên cứu và triển khai AI, với sứ mệnh phát triển AI theo hướng mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Công ty này có trụ sở tại San Francisco, Mỹ và hiện vận hành nhiều sản phẩm AI, trong đó ChatGPT là công cụ được biết đến rộng rãi nhất.

Thỏa thuận trên được OpenAI và Chính phủ Malta công bố hôm thứ Bảy (16/5), nằm trong chương trình phổ cập kiến tức về AI toàn dân của Malta. Theo đó, công dân và cư dân đã đăng ký trong hệ thống định danh trực tuyến của Malta có thể nộp đơn nhận quyền truy cập miễn phí ChatGPT Plus sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến miễn phí AI for All, do Đại học Malta phát triển.

Theo Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta (MDIA), khóa học AI for All giúp người học hiểu AI là gì, công nghệ này có thể và không thể làm gì, cũng như cách sử dụng AI có trách nhiệm trong đời sống và công việc hàng ngày.

Giai đoạn đầu của chương trình cung cấp ChatGPT Plus sẽ bắt đầu trong tháng 5 dưới sự quản lý của MDIA. Cơ quan này cho biết chương trình sẽ được mở rộng khi có thêm người hoàn thành khóa học AI for All.

“Bằng cách kết hợp giáo dục với việc cung cấp quyền tiếp cận miễn phí những công cụ số tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi đang biến một khái niệm còn xa lạ thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình, học sinh, sinh viên và người lao động”, ông Silvio Schembri, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Dự án chiến lược Malta, cho biết.

Theo thông báo của OpenAI, đây là lần đầu tiên công ty này ký thỏa thuận với một chính phủ quốc gia để cung cấp miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT cho người dân.

“Malta đang đi đầu trong việc cho thấy chính phủ các nước có thể giúp người dân tận dụng AI để phục vụ học tập, công việc và đời sống hàng ngày”, ông George Osborne, người đứng đầu sáng kiến OpenAI for Countries của OpenAI, nhận xét.

Theo OpenAI, sáng kiến OpenAI for Countries của công ty được xây dựng nhằm hỗ trợ từng quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo các ưu tiên riêng, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả.

Thỏa thuận giữa OpenAI và Chính phủ Malta được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều chính phủ tìm cách giúp người dân làm quen với AI, sử dụng công nghệ này tự tin hơn và ứng dụng vào học tập, công việc cũng như đời sống hàng ngày.

Trước đó, Anthropic công bố một dự án cho phép toàn bộ giáo viên tại Iceland sử dụng Claude, công cụ trợ lý AI của công ty, để hỗ trợ soạn giáo án, chuẩn bị tài liệu lớp học và xử lý công việc hành chính. Hồi tháng 2/2025, Chính phủ Anh cũng ký biên bản ghi nhớ với công ty Anthropic nhằm cải thiện cách người dân tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

Vào tháng 9/2025, OpenAI công bố thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Hy Lạp nhằm đưa công nghệ của công ty vào các trường trung học và doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc.