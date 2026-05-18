Quốc gia đầu tiên bao phí gói ChatGPT trả phí cho người dân

Hoài Thu

18/05/2026, 10:09

Theo thông báo của OpenAI, đây là lần đầu tiên công ty này ký thỏa thuận với một chính phủ quốc gia để cung cấp miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT cho người dân...

Ảnh minh họa - Ảnh: Canva

Theo trang tin Euronews, OpenAI - công ty công nghệ Mỹ đứng sau chatbot ChatGPT - vừa ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên với một chính phủ quốc gia. Theo thỏa thuận này, Chính phủ Malta sẽ cung cấp miễn phí ChatGPT Plus, gói trả phí của ChatGPT, cho người dân và cư dân đủ điều kiện trong 1 năm.

OpenAI tự giới thiệu là công ty nghiên cứu và triển khai AI, với sứ mệnh phát triển AI theo hướng mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Công ty này có trụ sở tại San Francisco, Mỹ và hiện vận hành nhiều sản phẩm AI, trong đó ChatGPT là công cụ được biết đến rộng rãi nhất.

Thỏa thuận trên được OpenAI và Chính phủ Malta công bố hôm thứ Bảy (16/5), nằm trong chương trình phổ cập kiến tức về AI toàn dân của Malta. Theo đó, công dân và cư dân đã đăng ký trong hệ thống định danh trực tuyến của Malta có thể nộp đơn nhận quyền truy cập miễn phí ChatGPT Plus sau khi hoàn thành khóa học trực tuyến miễn phí AI for All, do Đại học Malta phát triển.

Theo Cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta (MDIA), khóa học AI for All giúp người học hiểu AI là gì, công nghệ này có thể và không thể làm gì, cũng như cách sử dụng AI có trách nhiệm trong đời sống và công việc hàng ngày.

Giai đoạn đầu của chương trình cung cấp ChatGPT Plus sẽ bắt đầu trong tháng 5 dưới sự quản lý của MDIA. Cơ quan này cho biết chương trình sẽ được mở rộng khi có thêm người hoàn thành khóa học AI for All.

“Bằng cách kết hợp giáo dục với việc cung cấp quyền tiếp cận miễn phí những công cụ số tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi đang biến một khái niệm còn xa lạ thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình, học sinh, sinh viên và người lao động”, ông Silvio Schembri, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Dự án chiến lược Malta, cho biết.

Theo thông báo của OpenAI, đây là lần đầu tiên công ty này ký thỏa thuận với một chính phủ quốc gia để cung cấp miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT cho người dân.

“Malta đang đi đầu trong việc cho thấy chính phủ các nước có thể giúp người dân tận dụng AI để phục vụ học tập, công việc và đời sống hàng ngày”, ông George Osborne, người đứng đầu sáng kiến OpenAI for Countries của OpenAI, nhận xét.

Theo OpenAI, sáng kiến OpenAI for Countries của công ty được xây dựng nhằm hỗ trợ từng quốc gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) theo các ưu tiên riêng, thay vì áp dụng một mô hình chung cho tất cả.

Thỏa thuận giữa OpenAI và Chính phủ Malta được công bố trong bối cảnh ngày càng nhiều chính phủ tìm cách giúp người dân làm quen với AI, sử dụng công nghệ này tự tin hơn và ứng dụng vào học tập, công việc cũng như đời sống hàng ngày.

Trước đó, Anthropic công bố một dự án cho phép toàn bộ giáo viên tại Iceland sử dụng Claude, công cụ trợ lý AI của công ty, để hỗ trợ soạn giáo án, chuẩn bị tài liệu lớp học và xử lý công việc hành chính. Hồi tháng 2/2025, Chính phủ Anh cũng ký biên bản ghi nhớ với công ty Anthropic nhằm cải thiện cách người dân tiếp cận và sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

Vào tháng 9/2025, OpenAI công bố thỏa thuận hợp tác với Chính phủ Hy Lạp nhằm đưa công nghệ của công ty vào các trường trung học và doanh nghiệp khởi nghiệp trên toàn quốc.

Tăng tưởng doanh thu và người dùng của ChatGPT

14:28, 01/08/2025

Tăng tưởng doanh thu và người dùng của ChatGPT

Những quốc gia sử dụng ChatGPT nhiều nhất, Ấn Độ dẫn đầu

17:38, 19/08/2024

Những quốc gia sử dụng ChatGPT nhiều nhất, Ấn Độ dẫn đầu

ChatGPT tăng trưởng bùng nổ thế nào so với Google, YouTube và Facebook?

08:37, 29/05/2025

ChatGPT tăng trưởng bùng nổ thế nào so với Google, YouTube và Facebook?

Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm từ nay đến hết 2028

Cam kết mua 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm của Trung Quốc không bao gồm các thỏa thuận mua đậu tương đã đạt được vào mùa thu năm ngoái...

"Cơn ác mộng" logistics ở Vùng Vịnh do chiến tranh Iran

Một lượng hàng hóa quá lớn được chuyển hướng sang đường bộ không chỉ gây ra nguy cơ tắc nghẽn nghiêm trọng mà còn đẩy giá cước vận tải lên cao...

UAE giải thích lý do rời OPEC

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia...

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn, đặc biệt là chi phí cơ hội...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

