Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn, đặc biệt là chi phí cơ hội...

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong tuần vừa rồi, khi triển vọng kết thúc cuộc chiến tranh ở Iran và mở cửa trở lại eo biển Hormuz trở nên xa vời hơn, dẫn tới giá dầu leo thang và khả năng lớn hơn cho những động thái tăng lãi suất của ngân hàng trung ương.

Trong phiên ngày thứ Sáu (15/5), giá vàng “bốc hơi” 2,4%, nâng tổng mức giảm của cả tuần lên 3,7%. Giá bạc giảm hơn 9% trong phiên ngày thứ Sáu và giảm 5,% trong cả tuần.

Kết thúc tuần, giá vàng giao ngay còn hơn 4.541 USD/oz và giá bạc giao ngay còn hơn 76 USD/oz.

Nói về nguyên nhân khiến giá kim loại quý lao dốc, nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM nhấn mạnh rằng kỳ vọng về lãi suất cao hơn lâu hơn đã tăng mạnh trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Dù triển vọng tăng của giá vàng và giá bạc trong dài hạn vẫn tích cực, giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn. Trong đó, trở ngại lớn nhất vẫn là chi phí cơ hội, vì áp lực lạm phát gia tăng buộc nhà đầu tư phải tính đến khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

“Với giá dầu neo ở mức ba con số và nỗi lo lạm phát hiện hữu ở khắp nơi, vàng khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực của các biến động trên thị trường. Các nhà giao dịch đang tính đến một cơ hội 65% Fed nâng lãi suất trong năm nay, nên khả năng đối với vàng đang nghiêng về giảm giá, nhất là khi tỷ giá đồng USD tăng lên”, ông Otunuga nhấn mạnh với trang tin kim loại quý Kitco News.

Nhà phân tích này cũng cho biết trên biểu đồ kỹ thuật hàng ngày, áp lực bán đang rất lớn, cho thấy mục tiêu của các nhà đầu cơ giá xuống đang là 4.500 USD/oz. Nếu mốc hỗ trợ này không được duy trì, giá vàng có thể sụt sâu hơn xuống 4.450 - 4.400 USD/oz. “Nếu giá tăng trở lại trên 4.600 USD/oz, ngưỡng kháng cự tiếp theo có thể sẽ là đường trung bình động đơn giản (SMA) của 50 ngày.

Tuần vừa rồi, chỉ số Dollar Index tăng 1,4%.

Cho tới gần đây, nhiều nhà phân tích vẫn xem những đợt điều chỉnh giá kim loại quý là cơ hội để mua, song tâm lý hiện tại trên thị trường cho thấy giờ là lúc chưa nên mua vào vì giá vẫn có thể giảm sâu hơn - theo quan điểm của các chuyên gia trao đổi với Kitco News.

“Tôi sẽ đợi vì xung lực giảm mới đang bắt đầu phát triển. Giá có thể biến động mạnh trong vài ngày tới đây”, nhà phân tích thị trường Fawad Razaqzada của trang FOREX.com nói. Theo ông Razaqzada, chừng nào cuộc khủng hoảng ở Trung Đông còn giữ giá dầu ở mức cao, lợi suất trái phiếu sẽ còn cao, phản ánh triển vọng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất.

Tuần vừa rồi, đặc biệt là trong phiên ngày thứ Sáu, các thị trường trái phiếu trên toàn cầu đã bán tháo dưới sức ép từ triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, dẫn tới lợi suất tăng mạnh.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng trong môi trường hiện nay, chủ tịch sắp nhậm chức của Fed, ông Kevin Warsh khó có thể cắt giảm lãi suất như mong muốn của Tổng thống Donald Trump. Tuần trước, ông Warsh đã được Thượng viện Mỹ phê chuẩn cho cương vị chủ tịch Fed và có thể nhậm chức trong vài ngày tới.

Tuy ông Warsh từng tuyên bố ông ủng hộ giảm lãi suất, áp lực lạm phát gia tăng khiến ông khó thuyết phục các nhà hoạch định chính sách trong Fed ủng hộ một quyết định như vậy. Số liệu thống kê công bố trong tuần vừa rồi đã cho thấy sự leo thang của giá cả đã lan rộng hơn trong nền kinh tế.

Giới chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng sẽ đến lúc lạm phát tăng gây áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế, dẫn tới tình trạng đình lạm (stagflation).

Giám đốc đầu tư (CIO) Naeem Aslam của công ty Zaye Capital Markets cho rằng dù việc tăng lãi suất sẽ không giải quyết được vấn đề lạm phát do cung đẩy, Fed vẫn có thể buộc phải tăng lãi suất để kiểm soát kỳ vọng lạm phát.

“Fed vẫn sẽ cần neo buộc kỳ vọng lạm phát và phản ứng với các dữ liệu nóng. Định giá của thị trường về khả năng tăng lãi suất trước phải là quá mức, mà hoàn toàn dựa trên dữ liệu thực tế. Một động thái tăng lãi suất của Fed trong ngắn hạn không nằm trong kịch bản chính của tôi, nhưng khả năng đã tăng lên”, ông Aslam nhấn mạnh, và cho biết ông sẽ chưa vội mua vàng ở thời điểm hiện nay.

“Giá vàng vẫn có thể giảm sâu hơn trong ngắn hạn nếu đồng USD tăng giá mạnh hơn. Tôi sẽ thận trọng mua để giảm bình quân giá, thay vì tất tay vào vàng. Triển vọng tăng giá trong dài hạn của vàng dựa trên những yếu tố mang tính cấu trúc như căng thẳng địa chính trị và phi đôla hóa vẫn còn nguyên vẹn”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong tuần này, do không có các số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố, giới phân tích cho rằng động lực chính tác động đến giá vàng vẫn sẽ là giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ - những yếu tố chịu sự chi phối của bất ổn địa chính trị ở Trung Đông.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (18/5), giá vàng và giá bạc chưa có nhiều biến động so với mức chốt của tuần trước.

Lúc 6h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,9 USD/oz so với mức đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, giao dịch ở mức hơn 4.540 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,5 USD/oz, đạt gần 76,6 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 144,3 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra).