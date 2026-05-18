UAE giải thích lý do rời OPEC

Quyết định rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và liên minh OPEC+ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hoàn toàn dựa trên chiến lược kinh tế của nước này và không liên quan gì đến yếu tố chính trị - Bộ trưởng Bộ Năng lượng UAE, ông Suhail Mohamed Al Mazrouei, cho biết vào cuối tuần vừa rồi.

“Quyết định này được đưa ra sau một cuộc đánh giá toàn diện chính sách sản xuất dầu và năng lực sản xuất dầu trong tương lai của quốc gia, và hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia của UAE, trách nhiệm của UAE với tư cách một nhà cung ứng năng lượng đáng tin cậy, và cam kết không có gì lay chuyển được của UAE trong việc duy trì sự ổn định của thị trường”, ông Mazrouei viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào hôm thứ Bảy.

Đầu tháng này, UAE đã gây chấn động khi tuyên bố sẽ rút khỏi OPEC, tổ chức mà quốc gia Vùng Vịnh này là một thành viên từ năm 1967, thậm chí từ trước khi UAE được thành lập.

“Quyết định này hoàn toàn không dựa trên các cân nhắc chính trị, hay phản ánh bất kỳ sự chia rẽ nào giữa UAE và các đối tác”, ông Mazrouei viết trong bài đăng.

Việc UAE rút khỏi OPEC “phản ánh một lựa chọn mang tính chủ quyền và chiến lược, xuất phát từ tầm nhìn kinh tế dài hạn, sự thay đổi về năng lực của UAE trong lĩnh vực năng lượng và cam kết chắc chắn của UAE với an ninh năng lượng toàn cầu”, vị Bộ trưởng cho hay.

Trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, UAE có sản lượng dầu đạt hơn 3 triệu thùng/ngày, cơ bản phù hợp với hạn ngạch trong OPEC+. Nước này đã đặt mục tiêu đạt công suất sản lượng 4,9 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hiện tại, do ảnh hưởng của chiến tranh, UAE đang sản xuất khoảng 1,8-2,1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia. Cùng với Saudi Arabia, Nước này là một trong số ít các thành viên có công suất dự trữ đủ lớn để có thể gây ảnh hưởng lên giá dầu và ứng phó với các cú sốc nguồn cung - theo trao đổi của nhà phân tích cấp cao Jorge Leon của công ty Rystad Energy với hãng tin CNBC sau khi UAE công bố quyết định rút khỏi OPEC.

Công suất dự trữ ở đây là năng lực sản xuất dầu chưa được dùng tới và có thể nhanh chóng được huy động để ứng phó với một cuộc khủng hoảng lớn. Saudi Arabia và UEA chiếm phần lớn tổng công suất dự trữ về khai thác dầu của thế giới là hơn 4 triệu thùng mỗi ngày, nhờ đó có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong những giai đoạn căng thẳng nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng 74% từ đầu năm tới hết tuần vừa rồi, đóng cửa tuần ở mức hơn 109 USD/thùng.

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, giá dầu thô tiếp tục leo thang vào đầu giờ giao dịch sáng nay (18/5) tại thị trường châu Á.

Lúc hơn 8h theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau tăng hơn 1,6% so với đóng cửa tuần trước, đạt hơn 111 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng hơn 1,8%, đạt hơn 107 USD/thùng.

Hôm thứ Sáu, UAE tuyên bố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn đầu Đông-Tây mới dẫn tới cảng Fujairah của nước này để tăng công suất xuất khẩu dầu và giảm bớt sự phụ thuộc vào tuyến đường đi qua eo biển Hormuz.

Theo dự kiến, tuyến đường ống mới này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và sẽ tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE.

Việc thúc đẩy xây dựng đường ống mới diễn ra trong lúc dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz gần như tê liệt do sự phong tỏa cùng lúc của cả Mỹ và Iran. Chưa kể, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hạ tầng dầu khí của UAE cũng khiến nước này gặp khó khăn trong việc khôi phục sản lượng khai thác dầu về mức bình thường.