Thứ Hai, 18/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

UAE giải thích lý do rời OPEC

Bình Minh

18/05/2026, 08:48

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia...

Một cơ sở dầu khí của UAE - Ảnh: Bloomberg.
Một cơ sở dầu khí của UAE - Ảnh: Bloomberg.

Quyết định rời khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và liên minh OPEC+ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) hoàn toàn dựa trên chiến lược kinh tế của nước này và không liên quan gì đến yếu tố chính trị - Bộ trưởng Bộ Năng lượng UAE, ông Suhail Mohamed Al Mazrouei, cho biết vào cuối tuần vừa rồi.

“Quyết định này được đưa ra sau một cuộc đánh giá toàn diện chính sách sản xuất dầu và năng lực sản xuất dầu trong tương lai của quốc gia, và hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia của UAE, trách nhiệm của UAE với tư cách một nhà cung ứng năng lượng đáng tin cậy, và cam kết không có gì lay chuyển được của UAE trong việc duy trì sự ổn định của thị trường”, ông Mazrouei viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào hôm thứ Bảy.

Đầu tháng này, UAE đã gây chấn động khi tuyên bố sẽ rút khỏi OPEC, tổ chức quốc gia Vùng Vịnh này là một thành viên từ năm 1967, thậm chí từ trước khi UAE được thành lập.

“Quyết định này hoàn toàn không dựa trên các cân nhắc chính trị, hay phản ánh bất kỳ sự chia rẽ nào giữa UAE và các đối tác”, ông Mazrouei viết trong bài đăng.

Việc UAE rút khỏi OPEC “phản ánh một lựa chọn mang tính chủ quyền và chiến lược, xuất phát từ tầm nhìn kinh tế dài hạn, sự thay đổi về năng lực của UAE trong lĩnh vực năng lượng và cam kết chắc chắn của UAE với an ninh năng lượng toàn cầu”, vị Bộ trưởng cho hay.

Trước khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra, UAE có sản lượng dầu đạt hơn 3 triệu thùng/ngày, cơ bản phù hợp với hạn ngạch trong OPEC+. Nước này đã đặt mục tiêu đạt công suất sản lượng 4,9 triệu thùng dầu mỗi ngày. Hiện tại, do ảnh hưởng của chiến tranh, UAE đang sản xuất khoảng 1,8-2,1 triệu thùng dầu mỗi ngày.

UAE được đánh giá là thành viên có ảnh hưởng lớn thứ hai trong OPEC, chỉ sau Saudi Arabia. Cùng với Saudi Arabia, Nước này là một trong số ít các thành viên có công suất dự trữ đủ lớn để có thể gây ảnh hưởng lên giá dầu và ứng phó với các cú sốc nguồn cung - theo trao đổi của nhà phân tích cấp cao Jorge Leon của công ty Rystad Energy với hãng tin CNBC sau khi UAE công bố quyết định rút khỏi OPEC.

Công suất dự trữ ở đây là năng lực sản xuất dầu chưa được dùng tới và có thể nhanh chóng được huy động để ứng phó với một cuộc khủng hoảng lớn. Saudi Arabia và UEA chiếm phần lớn tổng công suất dự trữ về khai thác dầu của thế giới là hơn 4 triệu thùng mỗi ngày, nhờ đó có ảnh hưởng đặc biệt lớn trong những giai đoạn căng thẳng nguồn cung trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Do tác động của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã tăng 74% từ đầu năm tới hết tuần vừa rồi, đóng cửa tuần ở mức hơn 109 USD/thùng.

Trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, giá dầu thô tiếp tục leo thang vào đầu giờ giao dịch sáng nay (18/5) tại thị trường châu Á.

Lúc hơn 8h theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao sau tăng hơn 1,6% so với đóng cửa tuần trước, đạt hơn 111 USD/thùng. Giá dầu WTI tăng hơn 1,8%, đạt hơn 107 USD/thùng.

Hôm thứ Sáu, UAE tuyên bố đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường ống dẫn đầu Đông-Tây mới dẫn tới cảng Fujairah của nước này để tăng công suất xuất khẩu dầu và giảm bớt sự phụ thuộc vào tuyến đường đi qua eo biển Hormuz.

Theo dự kiến, tuyến đường ống mới này sẽ đi vào hoạt động vào năm 2027 và sẽ tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE.

Việc thúc đẩy xây dựng đường ống mới diễn ra trong lúc dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz gần như tê liệt do sự phong tỏa cùng lúc của cả Mỹ và Iran. Chưa kể, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hạ tầng dầu khí của UAE cũng khiến nước này gặp khó khăn trong việc khôi phục sản lượng khai thác dầu về mức bình thường.

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

19:04, 04/05/2026

Vừa ra khỏi OPEC, UAE công bố kế hoạch tăng mạnh sản lượng dầu

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

09:28, 29/04/2026

Cú sốc UAE rút khỏi OPEC: Liên minh dầu lửa đối mặt thiệt hại lớn đến mức nào?

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

14:55, 18/03/2026

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Từ khóa:

giá dầu opec thế giới uae

Đọc thêm

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Giới chuyên gia cho rằng thị trường kim loại quý đang đối mặt với nhiều trở ngại lớn trong ngắn hạn, đặc biệt là chi phí cơ hội...

Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu

Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu

Trong khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi như một trụ cột quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đang tìm cách kìm hãm lĩnh vực này tại Mỹ bằng hàng loạt biện pháp hạn chế dự án và ưu tiên mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch…

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Khai phóng nguồn lực đầu tư từ đa dạng hóa nguồn vốn huy động

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều vấn đề lớn đang đặt ra đối với mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam, về cơ hội và khả năng thu hút thành công nguồn vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới trong các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên.

Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng

Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng

Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

Thế giới

2

PC1 giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính quý 1/2026

Doanh nghiệp niêm yết

3

PDR muốn huy động gần 2000 tỷ, thâu tóm dự án ven sông Hàn

Doanh nghiệp niêm yết

4

VN-Index tiếp tục phân hóa, chờ đợi xu hướng mới

Chứng khoán

5

Cao tốc TP.HCM - Chơn Thành: Đòn bẩy tái định vị bất động sản Bắc TP.HCM

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy