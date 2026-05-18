Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản tăng vọt, nhà đầu tư Nhật có thể ồ ạt rút vốn về nước

An Huy

18/05/2026, 07:57

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, dẫn tới lo ngại về khả năng các nhà đầu tư nước này sẽ rút vốn khỏi thị trường nước ngoài và quay trở lại đầu tư trong nước...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama - Ảnh: Bloomberg.

Theo tờ báo Financial Times, các ngân hàng đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng dòng tiền của nhà đầu tư Nhật Bản sẽ rút khỏi trái phiếu chính phủ Mỹ và quay trở lại với JGB, do sức hút từ việc lợi suất trái phiếu trong nước tăng lên mức cao nhất kể từ năm 1997.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức 2,73% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (15/5), mức cao nhất kể từ tháng 5/1997. Sự leo thang này của lợi suất diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư ngày càng tin rằng lạm phát gia tăng sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1% trong cuộc họp tháng 6 tới.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cũng đạt 4% lần đầu tiên kể từ khi JGB kỳ hạn này được phát hành vào năm 1999.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 5 năm và 20 năm đã đạt mức cao kỷ lục trong tuần vừa rồi. Lợi suất tăng đồng nghĩa với giá trái phiếu giảm.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cho biết lợi suất trái phiếu chính phủ đang tăng trên các thị trường trái phiếu lớn nhất thế giới. "Những diễn biến này đang tương tác với nhau và tạo ra hiệu ứng cộng hưởng”, bà nói.

Các nhà phân tích dự báo lợi suất trái phiếu Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng. Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi, người đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tháng 2 với lời hứa tăng chi tiêu chính phủ và giảm bớt lạm phát, hiện đang trợ cấp mạnh mẽ giá xăng dầu để giúp người dân vượt qua cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra.

Trong khi đó, giới chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng chính phủ của bà Takaichi sẽ buộc phải chuẩn bị một ngân sách bổ sung vào cuối năm nay, gây thêm áp lực giảm giá lên JGB.

Hàng thập kỷ lãi suất thấp ở Nhật Bản đã khuyến khích các nhà đầu tư lớn của nước này tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn bằng cách đầu tư ra nước ngoài. Các nhà đầu tư Nhật Bản hiện đang nắm giữ khoảng 1 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, những biến động lịch sử trên thị trường JGB đang khiến một số nhà quản lý tài sản đặt cược lớn rằng dòng tiền Nhật Bản ở nước ngoài sẽ được chuyển về nước. BOJ đã tăng lãi suất chính sách lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ là 0,75% vào tháng 12 năm ngoái, báo hiệu sự kết thúc của thời kỳ chính sách tiền tệ nới lỏng kéo dài. Kể từ đó, dòng tiền đã bắt đầu chảy về nước và xu hướng này đang được dự báo sẽ tăng tốc.

Ông Mark Dowding, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản BlueBay của Anh, nhận định: "Số vốn mới mà nhà đầu tư Nhật Bản đang có ý định triển khai sẽ không được đầu tư ra nước ngoài. Số tiền đó sẽ không đi vào trái phiếu doanh nghiệp Mỹ, cũng sẽ không đi vào trái phiếu chính phủ Mỹ, mà sẽ được rót vào các khoản đầu tư trong nước”.

Các nhà đầu tư đã đổ khoảng 700 triệu USD vào các quỹ trái phiếu chính phủ Nhật Bản trong tháng 3 năm nay - theo dữ liệu từ công ty EPFR, mức dòng tiền hàng tháng lớn nhất vào danh mục này từ trước đến nay. Dòng tiền vào tháng 4 là 86 triệu USD, phù hợp hơn với mức bình quân hàng tháng gần đây.

Ông Matt Smith, một nhà quản lý quỹ tại công ty Ruffer, cho biết: "Lợi suất dài hạn ở Nhật Bản đang tăng, và khung thể chế hiện nay là một sự mời gọi nhà đầu tư Nhật chuyển vốn về nước. Chúng tôi nghĩ rằng đồng yên sẽ tăng giá chậm, và sau đó, tốc độ tăng sẽ được đẩy nhanh”.

Ông Smith tiết lộ công ty của ông đang đầu cơ giá lên đồng yên. “Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa rủi ro chính của chúng tôi. Khi xảy ra hỗn loạn trên thị trường, đặc biệt nếu sự hỗn loạn tập trung vào thị trường tín dụng Mỹ, bạn sẽ thấy đồng yên mạnh lên vì khi đó, các nhà đầu tư Nhật Bản sẽ rút vốn về nước”, ông nói.

Các nhà phân tích cho biết ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư Nhật Bản vẫn chưa bị hấp dẫn bởi lợi suất JGB tăng. Thị trường JGB vẫn còn biến động, các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại về các chính sách mở rộng của chính phủ Takaichi, và xu hướng của thị trường là lợi suất tiếp tục tăng khi giá trái phiếu tiếp tục giảm. Các nhà phân tích thấy rằng lợi suất 3% của JGB kỳ hạn 10 năm là một mục tiêu thực tế cho cuối năm nay.

Trước đây, khi BOJ theo đuổi chính sách nới lỏng định lượng và kiểm soát đường cong lợi suất, cơ quan này chính là người mua lớn trên thị trường JGB. Khi BOJ rút lui khỏi vai trò này và thị trường trở lại với động lực cung cầu truyền thống hơn, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã trở nên biến động.

Kỳ vọng hiện nay là lạm phát ở Nhật sẽ dai dẳng trên mức mục tiêu 2% của BOJ, cùng với áp lực giá cả tăng thêm do chiến tranh ở Iran gây ra, sẽ dẫn tới việc BOJ tăng lãi suất chính sách lên 1% trong cuộc họp tháng 6.

Ông Abbas Keshvani, chiến lược gia vĩ mô châu Á tại công ty RBC Capital Markets, cho biết các nhà đầu tư Nhật Bản đã mua ròng 50 tỷ USD trái phiếu nước ngoài trong 12 tháng qua, dù lợi suất JGB tăng.

Theo ông Keshvani, vấn đề nằm ở chỗ Thủ tướng Takaichi đã làm rõ rằng bà ủng hộ chi tiêu tài khóa nhiều hơn, vì vậy mặc dù BOJ đang rút lui khỏi vai trò người mua JGB, lượng phát hành trái phiếu mới của Chính phủ Nhật có thể sẽ không giảm đáng kể.

“Động lực cung cầu hiện nay phản ánh triển vọng lợi suất cao hơn. Là một nhà đầu tư, nếu bạn biết rằng lợi suất sẽ tiếp tục tăng, rất khó để muốn mua những tài sản này ngay bây giờ”, ông nói.

