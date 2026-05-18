Myanmar đề xuất án tù chung thân cho tội lừa đảo tiền điện tử

Myanmar vừa công bố dự thảo Luật chống lừa đảo trực tuyến nhằm mạnh tay trấn áp các đường dây lừa đảo trực tuyến, trong đó có những hoạt động liên quan đến tiền điện tử và các trung tâm lừa đảo đang hoạt động tại nước này.

Dự luật quy định phạt tù từ 10 năm đến chung thân đối với những người đứng sau các đường dây lừa đảo trực tuyến và các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, mức án cao nhất có thể là tử hình, đặc biệt liên quan đến các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới.

Theo đó, những tội phạm sử dụng bạo lực, tra tấn, bắt giữ, giam giữ trái phép hoặc có hành vi đối xử tàn nhẫn nhằm ép buộc người khác tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến có thể bị kết án tử hình.

Không chỉ siết mạnh chế tài, dự luật còn đề xuất thành lập một ủy ban chuyên trách nhằm điều phối hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống các mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới.

Theo CoinTelegraph, động thái trên diễn ra trong bối cảnh Myanmar trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế vì sự tồn tại của hàng loạt “đặc khu lừa đảo” hoạt động tại các khu vực xung đột. Nhiều tổ chức tội phạm mạng bị cáo buộc vận hành các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt, nơi nạn nhân bị buôn bán, cưỡng ép lao động và buộc tham gia các chiến dịch lừa đảo trực tuyến quy mô lớn nhắm vào người dùng trên toàn thế giới.

Các đường dây này thường triển khai nhiều hình thức tinh vi như lừa đảo đầu tư tiền điện tử, giả mạo sàn giao dịch tài chính, lừa đảo tình cảm hay mô hình “giết lợn” (pig butchering) nhằm chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Hồi tháng 1, truyền thông quốc tế cho biết Trung Quốc đã thi hành án tử hình đối với 11 người liên quan đến các đường dây lừa đảo hoạt động tại Myanmar, bị cáo buộc buôn bán và cưỡng ép công dân Trung Quốc tham gia các hoạt động phạm pháp.

Theo thông báo mới nhất của chính quyền Myanmar, quốc hội dự kiến họp vào tuần đầu tiên của tháng 6 tới và có thể đưa dự luật này ra xem xét. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những bộ luật có mức xử phạt nghiêm khắc nhất thế giới đối với tội phạm lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.

Theo báo cáo của hãng phân tích blockchain Chainalysis công bố đầu năm 2026, ước tính số tiền bị đánh cắp qua các vụ lừa đảo và gian lận tài sản mã hóa trong năm vừa qua đã chạm mốc 17 tỷ USD. Số tiền lừa đảo trung bình tăng 253% so với năm trước, từ 782 USD/vụ (năm 2024), lên 2.764 USD/vụ (năm 2025).

Đặc biệt, theo Chainalysis, lượng tiền lừa đảo tăng trưởng “phi mã”, lên tới 1.400% so với cùng kỳ năm trước qua các vụ lừa đảo mạo danh.