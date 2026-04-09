Quốc hội bàn mở rộng trợ giúp pháp lý, bổ sung nghĩa vụ công khai, minh bạch trên môi trường số

09/04/2026, 14:50

Quốc hội khóa XVI xem xét hai dự án luật sửa đổi về trợ giúp pháp lý và tiếp cận thông tin, tập trung mở rộng đối tượng thụ hưởng và bổ sung nghĩa vụ công khai, minh bạch trên môi trường số.

Các đại biểu nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Ảnh: VGP
Các đại biểu nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Ảnh: VGP

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết dự thảo Luật nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật năm 2017; bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, cải cách hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Dự thảo Luật bỏ điều kiện “có khó khăn về tài chính” đối với một số nhóm đối tượng, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ khi còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người khuyết tật. Đây là các nhóm có đặc thù về nhân thân hoặc chịu ảnh hưởng về thể chất, tinh thần.

Về người thực hiện trợ giúp pháp lý, dự thảo bổ sung quy định cấp lại thẻ đối với trợ giúp viên pháp lý khi chuyển công tác sang trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc địa phương khác. Đối với cộng tác viên trợ giúp pháp lý, dự thảo mở rộng đối tượng là người nghỉ hưu từng giữ ngạch chuyên viên trở lên, có ít nhất 5 năm làm công tác pháp luật tại cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; bổ sung viên chức có bằng cử nhân luật, có từ 5 năm kinh nghiệm pháp luật trở lên và được cơ quan quản lý đồng ý bằng văn bản.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày cho thấy Ủy ban cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi Luật Trợ giúp pháp lý nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý và khắc phục các vướng mắc trong thực tiễn. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định mở để bao quát các nhóm người được trợ giúp pháp lý theo các luật khác, bảo đảm tính đầy đủ và khả năng mở rộng khi điều kiện kinh tế – xã hội cho phép.

Đối với dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết việc sửa đổi nhằm tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của công dân; phù hợp với bối cảnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số và mô hình tổ chức bộ máy sau sắp xếp; bảo đảm tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Dự thảo Luật gồm 4 chương, 31 điều, sửa đổi các quy định về tên gọi, trách nhiệm của cơ quan cho phù hợp mô hình tổ chức mới; điều chỉnh phạm vi thông tin UBND cấp xã có trách nhiệm cung cấp; không quy định cứng cơ quan đầu mối cung cấp thông tin mà giao UBND cấp tỉnh, cấp xã xác định đơn vị đầu mối.

Báo cáo thẩm tra cơ bản tán thành dự thảo, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, tài chính, tài sản công; rà soát, bổ sung các thông tin bắt buộc công khai trên nền tảng số; làm rõ thông tin không được tiếp cận hoặc tiếp cận có điều kiện; và chỉnh lý theo hướng quy định nguyên tắc, giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

Quốc hội xem xét sửa đổi ba luật, đẩy mạnh phân quyền và cải cách thủ tục

Quốc hội xem xét "gói cơ chế mới" cho Thủ đô và xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế

Luật Tiếp cận thông tin Luật Trợ giúp pháp lý

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phân quyền mạnh đăng ký hộ tịch, thu hẹp giao dịch phải công chứng

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội Việt Nam nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, tập trung phân quyền, số hóa dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp dụng từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14/4 đến 17/4/2026.

Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung chương trình hành động thực hiện Kết luận 18, xử lý dự án tồn đọng, hoàn thiện Quy chế làm việc và kiện toàn các cơ quan chỉ đạo trọng tâm.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Một công ty chứng khoán hạ dự báo cả năm VN-Index đạt 1.950 điểm do lãi suất và lợi nhuận chậm lại

Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm

Thị trường vàng trang sức không thu hẹp mà đang phân hóa

Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

