Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sáng 9/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi công bố kế hoạch năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025…

Năm 2025, Kafi đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 458 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 197% so với năm 2025, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng về quy mô hoạt động. Tổng tài sản của Kafi cũng tăng 63%, đạt 26.131 tỷ đồng, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mảng bán lẻ và các dịch vụ đầu tư công nghệ.

Cụ thể, mảng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi số lượng tài khoản đạt 265.000, tăng hơn 11 lần. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%, trong khi giá trị giao dịch khách hàng đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 76%. Thanh khoản khách hàng tăng mạnh trên toàn hệ thống. Ở góc độ an toàn tài chính, tỷ lệ vốn khả dụng đạt 444%, ROE đạt 5,8%, tạo nền tảng ổn định cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Ngoài ra, Kafi đẩy mạnh chiến lược phát triển theo hướng nền tảng đầu tư công nghệ với hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện, bao gồm: Kafi X – siêu ứng dụng đầu tư, trái phiếu K-Bond, Smart Portfolio, các sản phẩm phái sinh, chứng quyền và các giải pháp đầu tư theo mục tiêu. Đáng chú ý, công ty từng bước tích hợp AI vào hoạt động đầu tư, từ phân tích dữ liệu đến hỗ trợ ra quyết định, hướng tới nâng cao hiệu quả và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Kafi, cho biết: Trọng tâm trong giai đoạn tới, Kafi phát triển các sản phẩm đầu tư theo mục tiêu, giúp nhà đầu tư cá nhân hóa hành trình tài chính của mình, từ tích lũy, bảo toàn đến tăng trưởng tài sản. Trong đó, công nghệ và AI sẽ là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa chiến lược này.

“Với chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và định hướng quản lý tài sản, Kafi đang dần xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn, đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết về quy mô, quản trị và năng lực tài chính để hướng đến mục tiêu IPO trong giai đoạn tới”, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi cho hay.

Năm 2026, Kafi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 34%, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Dịp này, Kafi trình cổ đông phương án phát hành 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương khoảng 16,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ 70% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho hoạt động tự doanh. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Bên cạnh đó, Kafi cũng có kế hoạch phát hành khoảng 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với mục tiêu giữ chân nhân sự và tăng cường nguồn lực phát triển dài hạn.