Thứ Năm, 09/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Minh Hà

09/04/2026, 13:37

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sáng 9/4, Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi công bố kế hoạch năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025…

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi công bố kế hoạch năm 2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, sáng 9/4.

Năm 2025, Kafi đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế 458 tỷ đồng, doanh thu đạt 2.842 tỷ đồng, tăng 197% so với năm 2025, cho thấy sự mở rộng nhanh chóng về quy mô hoạt động. Tổng tài sản của Kafi cũng tăng 63%, đạt 26.131 tỷ đồng, nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của mảng bán lẻ và các dịch vụ đầu tư công nghệ.

Cụ thể, mảng bán lẻ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính khi số lượng tài khoản đạt 265.000, tăng hơn 11 lần. Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 10.720 tỷ đồng, tăng 101%, trong khi giá trị giao dịch khách hàng đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 76%. Thanh khoản khách hàng tăng mạnh trên toàn hệ thống. Ở góc độ an toàn tài chính, tỷ lệ vốn khả dụng đạt 444%, ROE đạt 5,8%, tạo nền tảng ổn định cho giai đoạn mở rộng tiếp theo.

Ngoài ra, Kafi đẩy mạnh chiến lược phát triển theo hướng nền tảng đầu tư công nghệ với hệ sinh thái sản phẩm ngày càng hoàn thiện, bao gồm: Kafi X – siêu ứng dụng đầu tư, trái phiếu K-Bond, Smart Portfolio, các sản phẩm phái sinh, chứng quyền và các giải pháp đầu tư theo mục tiêu. Đáng chú ý, công ty từng bước tích hợp AI vào hoạt động đầu tư, từ phân tích dữ liệu đến hỗ trợ ra quyết định, hướng tới nâng cao hiệu quả và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng Giám đốc Kafi, cho biết: Trọng tâm trong giai đoạn tới, Kafi phát triển các sản phẩm đầu tư theo mục tiêu, giúp nhà đầu tư cá nhân hóa hành trình tài chính của mình, từ tích lũy, bảo toàn đến tăng trưởng tài sản. Trong đó, công nghệ và AI sẽ là yếu tố cốt lõi để hiện thực hóa chiến lược này.

“Với chiến lược phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và định hướng quản lý tài sản, Kafi đang dần xây dựng nền tảng tăng trưởng dài hạn, đồng thời từng bước hoàn thiện các điều kiện cần thiết về quy mô, quản trị và năng lực tài chính để hướng đến mục tiêu IPO trong giai đoạn tới”, đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi cho hay.

Năm 2026, Kafi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm 2025. Tổng tài sản dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 34%, tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động.

Dịp này, Kafi trình cổ đông phương án phát hành 125 triệu cổ phiếu ra công chúng, tương đương khoảng 16,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn vốn huy động dự kiến được phân bổ 70% cho hoạt động cho vay ký quỹ và 30% cho hoạt động tự doanh. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận. Bên cạnh đó, Kafi cũng có kế hoạch phát hành khoảng 3,75 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với mục tiêu giữ chân nhân sự và tăng cường nguồn lực phát triển dài hạn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy