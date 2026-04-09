Trang chủ Tiêu điểm

Phân quyền mạnh đăng ký hộ tịch, thu hẹp giao dịch phải công chứng

Dũng Hiếu

09/04/2026, 14:27

Tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 9/4, Quốc hội Việt Nam nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, tập trung phân quyền, số hóa dữ liệu và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự phiên họp. Ảnh: TTXVN
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dự phiên họp. Ảnh: TTXVN

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, trình bày Tờ trình dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi). Dự thảo Luật gồm 4 chương, 30 điều, giảm 3 chương và 47 điều so với Luật năm 2014; giao UBND cấp xã đăng ký tất cả sự kiện, thông tin hộ tịch, không phụ thuộc nơi cư trú hay địa giới hành chính.

Dự thảo quy định chủ yếu sử dụng dữ liệu điện tử trong quản lý hộ tịch; riêng đăng ký kết hôn sử dụng đồng thời sổ điện tử và sổ giấy. Cơ sở dữ liệu hộ tịch được xác định là cơ sở dữ liệu quốc gia, do Bộ Tư pháp quản lý, bảo đảm lưu trữ đầy đủ, cập nhật và chia sẻ thông tin.

Dữ liệu hộ tịch điện tử có giá trị pháp lý như giấy tờ hộ tịch giấy khi thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch. Nhiều quy định về thẩm quyền, trình tự của UBND cấp huyện được lược bỏ nhằm cắt giảm thủ tục.

Báo cáo thẩm tra do đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, trình bày cho biết Ủy ban cơ bản tán thành dự thảo theo hướng khẳng định thông tin khai sinh là thông tin hộ tịch gốc; yêu cầu phối hợp điều chỉnh khi có sai khác giữa các hồ sơ, cơ sở dữ liệu.

Dự thảo phân quyền toàn bộ thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã; cấp tỉnh và trung ương thực hiện quản lý. Ủy ban đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định về đăng ký khai sinh, khai tử chủ động; bổ sung xử lý mâu thuẫn dữ liệu, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bố trí nguồn lực hạ tầng công nghệ.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, Tờ trình nêu trọng tâm là phân quyền quản lý nhà nước về công chứng phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng; cho phép sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ trong hồ sơ; đơn giản hóa thủ tục.

Dự thảo thu hẹp phạm vi giao dịch phải công chứng, tập trung vào các giao dịch bất động sản giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân với tổ chức không kinh doanh bất động sản, di chúc của người bị hạn chế thể chất hoặc không biết chữ và các giao dịch quan trọng khác; trường hợp luật chuyên ngành không yêu cầu công chứng thì thực hiện theo luật chuyên ngành.

Báo cáo thẩm tra tán thành việc mở rộng phạm vi công chứng giao dịch bất động sản không phụ thuộc địa giới hành chính và giao Chính phủ xây dựng lộ trình thực hiện. Đồng thời, Ủy ban đề nghị chỉnh lý tiêu chí giao dịch phải công chứng theo hướng khái quát, tránh chồng chéo, bảo đảm đồng bộ, khả thi; thực hiện chủ trương thu hẹp giao dịch bắt buộc, tăng công chứng tự nguyện, giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

WB dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Việt Nam có thể đạt 6,3%

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 lên 6,3%, tăng nhẹ so với mức dự báo 6,1% vào tháng 10/2025…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp dụng từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ 14/4 đến 17/4/2026.

Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

Thường trực Chính phủ bàn chương trình hành động giai đoạn 2026–2030 và tháo gỡ các dự án tồn đọng

Thường trực Chính phủ và Thường trực Đảng ủy Chính phủ họp phiên đầu tiên sau kiện toàn nhiệm kỳ 2026–2031, tập trung chương trình hành động thực hiện Kết luận 18, xử lý dự án tồn đọng, hoàn thiện Quy chế làm việc và kiện toàn các cơ quan chỉ đạo trọng tâm.

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

Mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV

Kết luận Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV dành cho báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm nhấn mạnh yêu cầu mỗi sản phẩm báo chí, xuất bản, văn hóa, khoa học phải thấm đẫm tinh thần Nghị quyết, gắn với thực tiễn và phục vụ nhân dân.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

1

Kafi tăng tốc IPO, mục tiêu lợi nhuận 1.050 tỷ đồng, phát hành 125 triệu cổ phiếu năm 2026

Doanh nghiệp niêm yết

2

Một công ty chứng khoán hạ dự báo cả năm VN-Index đạt 1.950 điểm do lãi suất và lợi nhuận chậm lại

Chứng khoán

3

Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm

Chứng khoán

4

Thị trường vàng trang sức không thu hẹp mà đang phân hóa

Đẹp +

5

Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng

Chứng khoán

