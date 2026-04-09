Giá vàng trong nước giảm gấp 10 lần so với giá vàng thế giới

Mai Nhi

09/04/2026, 11:44

Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC bán ra giảm mạnh 2% so với giá chốt phiên 8/4. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,9% đến 2%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp giảm 0,2% của giá vàng thế giới…

Trong phiên sáng nay (9/4), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm giảm mạnh sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng lên ngưỡng cao 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (8/4).

Công ty SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng so với giá chốt phiên 8/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua vàng miếng ở mức 167,5 triệu và giá bán là 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 9/4, giá bán miếng SJC phổ biến neo ở mức 171,5 triệu đồng, giữ chênh lệch giá mua, bán vàng miếng ở mức cao là 4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ bằng một nửa. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch dao động từ 3,5 triệu – 4 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp ở khu vực phía Nam thấp hơn từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với các đơn vị phía Bắc.

Sau khi khi nhận tới 3 nhịp tặng, giảm đan xen, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 2,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 169,2 triệu – 171,2 triệu đồng (mua – bán).

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng tại đơn vị này niêm yết ở mức 166,5 triệu – 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên ngày 8/4.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 9/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu thế giảm khi mở cửa phiên sáng nay. Biên độ giảm trải rộng từ 1,5 triệu tới 3,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 167 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán), sụt 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu giảm phổ biến 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 2% so với phiên 8/4, còn vàng nhẫn giảm từ 0,9% đến 2%.

Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp điều chỉnh 0,2% tại thị trường thế giới, kéo chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt gần 12 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh, tương đương hơn 37%.

Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên 8/4, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 167,5 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá giao dịch 167,5 triệu – 171 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 8/4, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 3 doanh nghiệp đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. 

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9/4, DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4.

Mức giảm giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 9/4 so với 8/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng.

Cả hai doanh nghiệp trên đều niêm yết ở mức 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tương đương mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, đây là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng niêm yết giá giao dịch ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 157 triệu – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9/4, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ giảm nhẹ hơn 0,2% so với phiên hôm qua (8/4), lùi xuống mốc 4.715 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 20,14 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 9,64 – 20,14 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

12:03, 08/04/2026

Chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn 4 triệu đồng/lượng

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 38% kể từ mốc đỉnh 20/3

13:12, 07/04/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 38% kể từ mốc đỉnh 20/3

Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

11:20, 06/04/2026

Giá vàng nhẫn rơi thẳng, bên mua thiệt 8 triệu đồng/lượng trong tuần đầu tháng 4

Đọc thêm

Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới trần vốn ngoại ngành hàng không: Cần cân bằng bài toán hút vốn và lợi ích quốc gia

Nới giới hạn sở hữu nước ngoài trong ngành hàng không được kỳ vọng tháo gỡ rào cản vốn, song đi kèm là yêu cầu thận trọng trong bảo đảm quyền kiểm soát đối với lĩnh vực chiến lược...

Giá vàng suy yếu nhanh về vùng 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng suy yếu nhanh về vùng 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới thoái lui về vùng 4.700 USD/oz từ mức gần cao nhất 3 tuần trên 4.850 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/4), sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn...

Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 8/4, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031…

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Đằng sau việc Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt bán vàng

Các giao dịch bán vàng của Thổ Nhĩ Kỳ cũng thể hiện một sự thay đổi rộng lớn hơn trong cách quản lý dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

Thị trường

2

iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”

Kinh tế số

3

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”

Tiêu & Dùng

4

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Thế giới

5

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy