Giá vàng trong nước giảm gấp 10 lần so với giá vàng thế giới

Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC bán ra giảm mạnh 2% so với giá chốt phiên 8/4. Giá vàng nhẫn tăng từ 0,9% đến 2%, tuỳ thương hiệu. Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp giảm 0,2% của giá vàng thế giới…

Trong phiên sáng nay (9/4), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm giảm mạnh sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng lên ngưỡng cao 4 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (8/4).

Công ty SJC giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng so với giá chốt phiên 8/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, Công ty SJC vẫn duy trì ổn định giá mua vàng miếng ở mức 167,5 triệu và giá bán là 171,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 9/4, giá bán miếng SJC phổ biến neo ở mức 171,5 triệu đồng, giữ chênh lệch giá mua, bán vàng miếng ở mức cao là 4 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ bằng một nửa. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch dao động từ 3,5 triệu – 4 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp ở khu vực phía Nam thấp hơn từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng so với các đơn vị phía Bắc.

Sau khi khi nhận tới 3 nhịp tặng, giảm đan xen, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm 2,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 169,2 triệu – 171,2 triệu đồng (mua – bán).

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng tại đơn vị này niêm yết ở mức 166,5 triệu – 170,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên ngày 8/4.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 9/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng nằm trong xu thế giảm khi mở cửa phiên sáng nay. Biên độ giảm trải rộng từ 1,5 triệu tới 3,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 167 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán), sụt 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong phiên sáng 9/4, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu giảm phổ biến 3,5 triệu đồng/lượng, tương đương 2% so với phiên 8/4, còn vàng nhẫn giảm từ 0,9% đến 2%. Mức giảm này gấp 10 lần so với nhịp điều chỉnh 0,2% tại thị trường thế giới, kéo chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới sụt gần 12 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh, tương đương hơn 37%.

Sau khi tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán trong phiên 8/4, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 167,5 triệu – 171 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Mức giá giao dịch 167,5 triệu – 171 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 8/4, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,5 triệu đồng/lượng và 3 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là 3 doanh nghiệp đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 9/4, DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4.

Mức giảm giá vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 9/4 so với 8/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 3,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng.

Cả hai doanh nghiệp trên đều niêm yết ở mức 167,5 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, tương đương mức chênh lệch giá mua, bán là 4 triệu đồng/lượng.

Tại Ngọc Thẩm, đây là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường nhưng niêm yết giá giao dịch ở mức thấp nhất so với mặt bằng chung.

Tính đến 10 giờ 30 phút, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 157 triệu – 161 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 8/4.