Thị trường vàng trang sức không thu hẹp mà đang phân hóa
Minh Nguyệt
09/04/2026, 13:12
Giữa bối cảnh giá vàng diễn biến khó lường, giới siêu giàu đổ xô đi tìm mua những món đồ cổ, hoặc "đầu tư" vào trang sức vàng nguyên chất, vàng đủ tuổi. Trong khi đó, thị trường đại chúng lại ưa chuộng những thiết kế trang sức vàng mỏng nhẹ, tinh tế và hiện đại…
Laopu, thương hiệu trang sức truyền thống của
Trung Quốc, gần đây đã ước tính lợi nhuận ròng lên tới 3,8 tỷ nhân dân tệ
(552,1 triệu USD) trong quý 1/2026, vượt mức 70% trong tổng lợi nhuận cả năm
2025. Mức tăng trưởng này đã vượt xa kỳ vọng của thị trường vào thời điểm ngành
hàng trang sức xa xỉ đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sau nhiều năm khó khăn.
Theo công ty tư vấn Frost & Sullivan, năm 2025,
Laopu đứng thứ hai về doanh thu hàng xa xỉ tại Trung Quốc, xếp giữa hai gã khổng
lồ toàn cầu LVMH và Hermès, trở thành thương hiệu Trung Quốc duy nhất trong top
5. Khách hàng của Laopu cũng ngày càng trùng lặp với khách hàng của năm ông lớn
hàng xa xỉ – Louis Vuitton, Hermès, Cartier, Bulgari và Tiffany & Co.
Báo cáo tài chính này nổi bật trong bối cảnh nhu cầu trang sức
vàng tại Trung Quốc đang giảm mạnh, với mức giảm 31% vào năm ngoái. Thống
kê của Hiệp hội Vàng Trung Quốc cho thấy năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều
năm nhu cầu vàng đầu tư vượt qua nhu cầu vàng trang sức tại đất nước tỷ dân. Tăng
trưởng kinh tế chậm lại, bất ổn địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng đã
làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng, củng cố sức hấp dẫn của vàng như một
tài sản trú ẩn an toàn.
Mặc dù doanh số trang sức vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ
năm 2009, chi tiêu cho thị trường này vẫn tăng 8%, đạt 28 tỷ Nhân dân tệ
(4 tỷ USD) năm 2025. Điều này cho thấy người tiêu dùng đã lựa chọn trang sức
vàng có giá trị cao hơn. Xu hướng
“số lượng giảm, giá trị tăng” này cho thấy một sự thay đổi cấu trúc tiềm ẩn: thị
trường trang sức vàng không hẳn là đang thu hẹp mà là đang phân hóa.
Một mặt, nhóm khách hàng giàu có chuyển hướng sang các mặt
hàng có giá trị cao, để trang sức cũng trở thành khoản đầu tư. Richemont, tập
đoàn sở hữu thương hiệu trang sức Cartier và Van Cleef & Arpels, báo cáo rằng doanh số bán hàng của họ đã tăng
trưởng trở lại tại Trung Quốc trong quý kết thúc ngày 31/12/2025. Van Cleef
& Arpels đã tăng giá các bộ sưu tập chủ lực của mình, còn Cartier thì ra mắt
một số bộ sưu tập cao cấp chọn lọc.
Tương tự, Luca de Meo, CEO của Kering, đã chỉ ra trong buổi
thuyết trình về lợi nhuận thường niên của tập đoàn vào tháng 2 vừa qua rằng
trang sức đặt làm riêng và trang sức cao cấp là “một lĩnh vực đầy tiềm năng”.
Ngay tháng 3, tập đoàn xa xỉ phẩm Pháp đã công bố thành lập Kering Jewelry, một
bộ phận mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức và định
vị nó như một lĩnh vực tăng trưởng trọng điểm trong bối cảnh hoạt động kém hiệu
quả của mảng thời trang và đồ da.
Với các thương hiệu trang sức nội địa, phân khúc cao cấp với
những thiết kế có chứa vàng 24 karat được xem là giữ giá tốt. Điều này đã tạo
điều kiện cho các thương hiệu tăng giá từ một đến hai chữ số mà vẫn giữ được sức
hấp dẫn. Đầu năm nay, Laopu đã tăng giá từ 20% đến 30% sau ba đợt tăng giá
trong năm 2025, khiến giá một số sản phẩm tăng hơn 50%. Jemper Jewelry, một
thương hiệu lâu đời khác, đã tăng giá các mẫu vòng tay 50 gram của mình
lên 46%, từ 14.170 USD lên 20.788 USD.
Mặt khác, các thiết kế trang sức mỏng nhẹ hơn, “ít vàng” hơn
theo phong cách hiện đại vẫn tiếp tục bán chạy tại các cửa hàng boutique, cho
thấy nhu cầu mạnh mẽ ở nhóm khách hàng
trẻ.
Chow Sang Sang CHJ Industry, một thương hiệu trang sức vàng hơn 80 năm, báo
cáo lợi nhuận ròng tăng 113% trong năm 2025 lên 220 triệu USD, nhờ doanh số các
sản phẩm trang sức vàng phong cách hiện đại. Một thương hiệu có vị thế tương tự
nhưng tập trung vào khách hàng Gen Z, thì ghi nhận doanh thu năm 2025 tăng 43%
lên 1,35 tỷ USD, với lợi nhuận ròng tăng 156%.
Không chỉ tại Trung Quốc, theo Hội đồng Vàng Thế giới, đồ
trang sức vàng với nhiều cải tiến về thiết kế đang ngày càng được ưa chuộng.
Theo khảo sát của Hội đồng này, hơn 60% các nhà kim hoàn trên thế giới có kế hoạch
mở rộng dòng sản phẩm trang sức vàng hiện đại, trong khi khoảng 55% có kế hoạch
tăng cường các sản phẩm trong phân khúc giá 300 – 725 USD.
Tại Mỹ, theo ghi nhận từ Business Insider, khoảng 25 – 30%
khách hàng trẻ đã quyết định tạm hoãn kế hoạch cầu hôn để chờ đợi thị trường
vàng hạ nhiệt. Ở cửa hàng của thương hiệu Ben Garelick (New York), giá trung
bình của một chiếc nhẫn đính hôn đã vọt lên mức 2.408 USD, đánh dấu mức tăng
trưởng tới 47% chỉ trong vòng một năm.
Trước áp lực chi phí, một xu hướng độc đáo đã xuất hiện: nấu
lại vàng cũ để làm nhẫn mới. Nhiều người trẻ bắt đầu tìm kiếm lại những món
trang sức kỷ niệm của cha mẹ, sau đó “tái chế” thành trang sức thiết kế hiện đại.
Các nhà bán lẻ tại New York cho biết lượng khách mang vàng cũ đến để chế tác lại
đã tăng từ 10 – 15%. Bên cạnh đó, thay vì ưu tiên vàng cao tuổi, khách hàng Gen
Z đã chuyển sang chọn nhẫn cưới làm từ vàng 10K hoặc các thiết kế thanh mảnh
hơn để giảm bớt gánh nặng ngân sách.
Không chỉ người tiêu dùng, các "ông lớn" trong
ngành trang sức cũng đang phải thay đổi chiến lược để thích nghi với xu hướng
phân hóa. Thương hiệu Pandora đã bắt đầu thử nghiệm các dòng sản phẩm mạ
platinum nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các kim loại quý đang biến động mạnh. Ngược
lại, tập đoàn LVMH tiết lộ rằng Tiffany & Co. đang dần chuyển dịch trọng
tâm từ bạc sang các dòng trang sức vàng cao cấp hơn.
Những điều chỉnh này cho thấy một diện mạo mới của ngành
công nghiệp trang sức. Trong khi các thương hiệu xa xỉ lâu đời có thể duy trì sức
mạnh định giá với những người mua giàu có sẵn sàng trả giá cao, thì các nhà chế
tác trang sức tầm trung có thể gia tăng sức cạnh tranh thông qua các thiết kế mỏng nhẹ, độc
đáo và nhiều lựa chọn hơn.
