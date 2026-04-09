Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm thuế xăng dầu
Như Nguyệt
09/04/2026, 14:13
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp dụng từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.
Sáng nay, 9/4, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án
Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường,
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu
bay.
Theo tờ trình của Chính phủ, xung đột tại Trung Đông đã làm
cho giá năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt biến động mạnh, nguồn cung
xăng dầu bị gián đoạn, giá dầu thô thế giới có xu hướng tiếp tục tăng cao.
Các
tác động này đã ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và thị trường xăng dầu trong nước,
làm giá xăng dầu tăng cao trong thời gian ngắn, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt, thu nhập của người dân.
Trong thời gian vừa qua, để góp phần đa dạng hóa nguồn cung,
bình ổn giá xăng dầu trong nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sử
dụng nhiều công cụ về chính sách tài khóa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp cấp
bách áp dụng trong thời gian ngắn, trong khi tình hình xung đột ở Trung Đông vẫn
tiếp tục diễn biến khó lường và tác động trực tiếp đến thị trường xăng dầu
trong nước.
Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế
lạm phát, ổn định tâm lý và đời sống người dân cũng như doanh nghiệp, cần xây dựng
chính sách có thời hạn dài hơn để trình Quốc hội ban hành theo thẩm quyền. Bộ
Tài chính trình Chính phủ để trình Quốc hội sớm xem xét, thông qua dự án Nghị
quyết ngay tại đầu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định mức thuế bảo vệ môi trường,
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu
bay như sau: Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diezel,
nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut là 0 đồng/lít. Xăng, dầu diezel, nhiên liệu
bay, dầu hỏa và dầu mazut thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế
giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu
thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Thảo luận về nội dung này, các ý kiến đề nghị Chính phủ có
các giải pháp tổng thể, đồng bộ từ điều hành giá, minh bạch hóa các thành phần
cấu thành giá xăng dầu cơ sở đến bảo đảm chuỗi cung ứng.
Đồng thời, cần tăng cường
kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng; kiểm soát hóa đơn điện tử
minh bạch, chặt chẽ để xác nhận tính thực tế của các chi phí đầu vào của các
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tránh trục lợi chính sách... nhằm nâng cao hiệu
quả trong ban hành và thực hiện chính sách, bảo đảm thực hiện đúng các chủ
trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng
cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định
về mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối
với xăng dầu và nhiên liệu bay với mức thuế suất như đề xuất của Chính phủ, áp
dụng từ ngày 16/04/2026 đến hết ngày 30/06/2026.
Giao Chính phủ quyết định điều chỉnh, rút ngắn hoặc kéo dài
hiệu lực của Nghị quyết; cân nhắc bổ sung quy định trong trường hợp khẩn cấp và
giao Chính phủ điều chỉnh mức thuế tại Nghị quyết, báo cáo lại Quốc hội tại kỳ
họp gần nhất.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến
để hoàn thiện hồ sơ dự án Nghị quyết trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đặc biệt,
cần bổ sung các giải pháp tổng thể, đồng bộ về điều hành giá, minh bạch hóa các
thành phần cấu phần trong giá xăng dầu, đảm bảo chuỗi cung ứng, tăng cường kiểm
tra xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng và kiểm soát hóa đơn điện tử chặt chẽ.
Đồng thời, phải đảm bảo khả năng cân đối ngân sách trong phạm vi bội chi ngân
sách của năm 2026 đã được Quốc hội quyết định; xem xét trong tổng thể cùng với
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói chung như chính sách tài khóa, tiền tệ
và điều hành giá các mặt hàng Nhà nước quản lý để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm
phát, ổn định vĩ mô.
Ủy ban Thường vụ giao Ủy ban Kinh tế và Tài chính hoàn thiện
báo cáo thẩm tra trình Quốc hội theo quy định; giao Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ
nhiệm Văn phòng Quốc hội sắp xếp bố trí nội dung này vào chương trình Kỳ họp thứ
nhất.
