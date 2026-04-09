Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm

09/04/2026, 13:33

Trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 345.979 tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục kể từ tháng 6/2022 đến nay.

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 345.979 tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục kể từ tháng 6/2022 đến nay.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 346 nghìn tài khoản chứng khoán. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2026, nhà đầu tư trong nước đã sở hữu 12,61 triệu tài khoản chứng khoán. Theo chiến lược phát triển đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản chứng khoán vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030. Như vậy, Việt Nam đã vượt xa mục tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2030.

Bên cạnh nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng mạnh tay mở tài khoản chứng khoán trong tháng 3 vừa qua. Số lượng tài khoản mới mở đạt 427 tài khoản. Tính đến cuối tháng 3/2026, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 45.956 tài khoản và nhà đầu tư tổ chức là 4.781 tài khoản.

VN-Index kết thúc tháng 3/2026 tại 1.674,49 điểm, giảm mạnh -205,84 điểm (-10,95%), đảo chiều xu hướng sau chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp trước đó. Diễn biến giảm sâu này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản có sự gia tăng nhẹ so với tháng trước.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 27.357 tỷ đồng/phiên, tăng +5,93% so với tháng 2 và cao hơn +3,25% so với trung bình 5 tháng, cho thấy hoạt động giao dịch có phần sôi động hơn, chủ yếu phản ánh áp lực thoát vị thế trong nhịp điều chỉnh.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2913.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 4758.9 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, STB, POW, VHM, BID, SHB, VCB, PLX, HPG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: VCK, VCI, VNM, DCM, GEL, DGW, MSN, PVT, MCH.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 17595.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 16413.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, DCM, VCK, MSN, VCI, VNM, DGW, KDH, GMD, PVT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, STB, VHM, FUEVFVND, BID, POW, PLX, HPG.

Sự mong manh trong thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng phiên hôm nay. Áp lực chốt lời ngắn hạn cũng là rào cản, dù thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán cũng không mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang duy trì khả năng đi ngược dòng khá ấn tượng.

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục.

Chứng khoán KBSV cho rằng ngay cả trong kịch bản tích cực 2 bên sớm đạt được đồng thuận trên bàn đàm phán, giá dầu Brent vẫn khó giảm sâu và ổn định ở dưới mức 90 USD/thùng.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

