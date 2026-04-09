Khối ngoại ồ ạt mở tài khoản chứng khoán tại Việt Nam, cá nhân trong nước cũng lập kỷ lục 4 năm

Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 3 vừa qua, nhà đầu tư trong nước mở mới 345.979 tài khoản chứng khoán. Đây là con số kỷ lục kể từ tháng 6/2022 đến nay.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân mở mới hơn 346 nghìn tài khoản chứng khoán. Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2026, nhà đầu tư trong nước đã sở hữu 12,61 triệu tài khoản chứng khoán. Theo chiến lược phát triển đến năm 2030, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản chứng khoán vào năm 2025 và 11 triệu vào năm 2030. Như vậy, Việt Nam đã vượt xa mục tiêu Chính phủ đặt ra cho năm 2030.

Bên cạnh nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài cũng mạnh tay mở tài khoản chứng khoán trong tháng 3 vừa qua. Số lượng tài khoản mới mở đạt 427 tài khoản. Tính đến cuối tháng 3/2026, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân nước ngoài là 45.956 tài khoản và nhà đầu tư tổ chức là 4.781 tài khoản.

VN-Index kết thúc tháng 3/2026 tại 1.674,49 điểm, giảm mạnh -205,84 điểm (-10,95%), đảo chiều xu hướng sau chuỗi 4 tháng tăng liên tiếp trước đó. Diễn biến giảm sâu này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản có sự gia tăng nhẹ so với tháng trước.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 27.357 tỷ đồng/phiên, tăng +5,93% so với tháng 2 và cao hơn +3,25% so với trung bình 5 tháng, cho thấy hoạt động giao dịch có phần sôi động hơn, chủ yếu phản ánh áp lực thoát vị thế trong nhịp điều chỉnh.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2913.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 4758.9 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VIC, STB, POW, VHM, BID, SHB, VCB, PLX, HPG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Bán lẻ. Top bán ròng có: VCK, VCI, VNM, DCM, GEL, DGW, MSN, PVT, MCH.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 17595.1 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 16413.3 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, DCM, VCK, MSN, VCI, VNM, DGW, KDH, GMD, PVT.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, FPT, STB, VHM, FUEVFVND, BID, POW, PLX, HPG.