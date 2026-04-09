Chuyên mục

Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng

Kim Phong

09/04/2026, 12:06

Sự mong manh trong thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng phiên hôm nay. Áp lực chốt lời ngắn hạn cũng là rào cản, dù thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán cũng không mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang duy trì khả năng đi ngược dòng khá ấn tượng.

Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang có lực cầu khá tốt.
Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang có lực cầu khá tốt.

VN-Index đỏ khi mở cửa và càng về cuối phiên sáng càng yếu đi. Chốt phiên chỉ số đã giảm 1% tương đương -17,62 điểm. So với mức tăng hơn 79 điểm hôm qua, diễn biến này không có gì đặc biệt. Mặt khác, toàn sàn HoSE mới có 119 cổ phiếu giảm quá 1% trong khi hôm qua riêng nhóm tăng vượt 2% đã tới 208 mã. Nói cách khác, diễn biến giảm sáng nay là nhịp lùi bình thường sau phiên tăng nóng.

Mặc dù xung đột đi vào trạng thái “hòa hoãn” sau thỏa thuận ngừng bắn nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn yên ắng. Các thị trường chứng khoán châu Á sáng nay cũng quay đầu giảm nhẹ trong khi giá dầu tương lai phục hồi. Sự hưng phấn ban đầu đã nhường chỗ cho tâm lý thận trọng và hoạt động chốt lời T+ cũng xuất hiện nhiều hơn.

Độ rộng chỉ số khá tiêu cực trong toàn thời gian của phiên sáng nay. Thời điểm tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/157 mã giảm và kết phiên đang là 88 mã tăng/216 mã giảm. Như vậy diễn biến điều chỉnh xuất hiện phổ biến.

Nhóm blue-chips không làm tốt nhiệm vụ điều tiết chỉ số, dù VN30-Index giảm nhẹ hơn VN-Index, mất 0,82%. Độ rộng nhóm này cũng rất tệ với 5 mã tăng/25 mã giảm. 19 cổ phiếu đang giảm trên 1%, bao gồm nhiều trụ rất lớn: VIC giảm 1,11%, VCB giảm 1,16%, BID giảm 1,93%, CTG giảm 1,55%, VPB giảm 1,63%, GAS giảm 1,63%.

Rất may những cổ phiếu giảm sâu nhất của rổ VN30 có vốn hóa hạn chế: DGC giảm 3,77%, VPL giảm 3,41%, VJC giảm 2,36%, GVR giảm 2,11%. Số tăng giá cũng tương tự, duy nhất TCB tăng 0,81% là thuộc nhóm trụ, còn lại là LPB tăng 1,47%, MSN tăng 0,64%, SSB tăng 0,59%, STB tăng 0,3%.

Diễn biến giá của các blue-chips cũng không thực sự tốt, độ rộng khá nhất cũng chỉ có 13 mã xanh. Toàn bộ 30 mã của rổ đều đã trượt giảm với mức độ khác nhau, trong đó 20 mã trượt từ 1% trở lên. VHM gây thất vọng lớn khi đầu phiên tăng mạnh 3,66% và cuối phiên lại giảm 0,41%. Ngay cả một số cổ phiếu còn xanh cũng thu hẹp biên độ đáng kể như TCB trượt giảm tới 2,06% so với giá đỉnh; MSN trượt -1,64%, STB trượt -1,49%... Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm mạnh hơn 46% so với sáng hôm qua, xác nhận dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trạng thái trượt giá này cũng là phổ biến, ngay cả với nhiều cổ phiếu giảm ngay từ sau khi mở cửa thì càng về cuối giảm càng nhiều hơn. VIX lao dốc tới 2,99% trong phiên và chốt phiên sáng giảm 1,38% so với tham chiếu, thanh khoản tới gần 544,8 tỷ đồng. EIB, VCI, VCK, HCM, VND cũng đều lao dốc rõ ràng, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Về tổng thể, thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh 32% so với sáng hôm qua và 44,7% tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên. Đây cũng là bằng chứng củng cố sức mua giá cao đã suy yếu, dù bên bán không thực sự mạnh nhưng vẫn đủ khả năng áp đảo.

Nhóm còn duy trì được sức tăng sáng nay tập trung chủ yếu vào midcap, bao gồm nhiều mã bất động sản, xây dựng. NVL tăng 5,08% khớp 1.088,3 tỷ đồng là đột biến đáng chú ý. Cổ phiếu này hứa hẹn mức thanh khoản cao kỷ lục kể từ tháng 4/2024. Kể từ đáy tháng 3/2026 NVL đã tăng hơn 57% nhờ số liệu lợi nhuận khả quan. DXG tăng 2,69%, CII tăng 1,06%, DIG tăng 1,73%, KBC tăng 1,49%, NLG tăng 1,53%, HDC tăng 2,38%, DXS tăng 3,85%, QCG tăng 4,07%, HQC tăng 1,14%, HHS tăng 1,09%... là các mã nổi bật của nhóm bất động sản.

Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng nhẹ sáng nay, khoảng 115,8 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên không có mã nào quá đột biến, lớn nhất là HPG +97,3 tỷ, DGC +42,5 tỷ, TCX +40,4 tỷ. Phía bán ròng có VHM -96,8 tỷ, BID -64,3 tỷ, VNM -39,4 tỷ.

Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

Đồng USD lao dốc khi vai trò “hầm trú ẩn” suy yếu

Khi căng thẳng ở Vùng Vịnh xuống thang, vị thế kênh đầu tư an toàn của USD cũng suy yếu...

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...

Quỹ ngoại PYN Elite lỗ nặng trong tháng 3

Quỹ ngoại PYN Elite lỗ nặng trong tháng 3

Quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục.

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?

Chứng khoán KBSV cho rằng ngay cả trong kịch bản tích cực 2 bên sớm đạt được đồng thuận trên bàn đàm phán, giá dầu Brent vẫn khó giảm sâu và ổn định ở dưới mức 90 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ bùng nổ nhờ tin ngừng bắn, giá dầu lao dốc 16%

Chứng khoán Mỹ bùng nổ nhờ tin ngừng bắn, giá dầu lao dốc 16%

Nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall phấn khởi khi giá dầu thô WTI giao sau tại thị trường New York giảm hơn 16%, cú sụt mạnh nhất 6 năm...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất
Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

iPhone gập đầu tiên có thể mang tên "iPhone Ultra"

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng "kinh tế thú cưng"

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

