Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng
Kim Phong
09/04/2026, 12:06
Sự mong manh trong thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng phiên hôm nay. Áp lực chốt lời ngắn hạn cũng là rào cản, dù thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán cũng không mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang duy trì khả năng đi ngược dòng khá ấn tượng.
VN-Index đỏ khi mở cửa và càng về cuối phiên sáng càng yếu đi.
Chốt phiên chỉ số đã giảm 1% tương đương -17,62 điểm. So với mức tăng hơn 79 điểm
hôm qua, diễn biến này không có gì đặc biệt. Mặt khác, toàn sàn HoSE mới có 119
cổ phiếu giảm quá 1% trong khi hôm qua riêng nhóm tăng vượt 2% đã tới 208 mã. Nói
cách khác, diễn biến giảm sáng nay là nhịp lùi bình thường sau phiên tăng nóng.
Mặc dù xung đột đi vào trạng thái “hòa hoãn” sau thỏa thuận
ngừng bắn nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn yên ắng. Các thị trường chứng khoán
châu Á sáng nay cũng quay đầu giảm nhẹ trong khi giá dầu tương lai phục hồi. Sự
hưng phấn ban đầu đã nhường chỗ cho tâm lý thận trọng và hoạt động chốt lời T+
cũng xuất hiện nhiều hơn.
Độ rộng chỉ số khá tiêu cực trong toàn thời gian của phiên sáng
nay. Thời điểm tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/157 mã giảm và kết phiên đang là
88 mã tăng/216 mã giảm. Như vậy diễn biến điều chỉnh xuất hiện phổ biến.
Nhóm blue-chips không làm tốt nhiệm vụ điều tiết chỉ số, dù
VN30-Index giảm nhẹ hơn VN-Index, mất 0,82%. Độ rộng nhóm này cũng rất tệ với 5
mã tăng/25 mã giảm. 19 cổ phiếu đang giảm trên 1%, bao gồm nhiều trụ rất lớn: VIC
giảm 1,11%, VCB giảm 1,16%, BID giảm 1,93%, CTG giảm 1,55%, VPB giảm 1,63%, GAS
giảm 1,63%.
Rất may những cổ phiếu giảm sâu nhất của rổ VN30 có vốn hóa
hạn chế: DGC giảm 3,77%, VPL giảm 3,41%, VJC giảm 2,36%, GVR giảm 2,11%. Số tăng
giá cũng tương tự, duy nhất TCB tăng 0,81% là thuộc nhóm trụ, còn lại là LPB tăng
1,47%, MSN tăng 0,64%, SSB tăng 0,59%, STB tăng 0,3%.
Diễn biến giá của các blue-chips cũng không thực sự tốt, độ
rộng khá nhất cũng chỉ có 13 mã xanh. Toàn bộ 30 mã của rổ đều đã trượt giảm với
mức độ khác nhau, trong đó 20 mã trượt từ 1% trở lên. VHM gây thất vọng lớn khi
đầu phiên tăng mạnh 3,66% và cuối phiên lại giảm 0,41%. Ngay cả một số cổ phiếu
còn xanh cũng thu hẹp biên độ đáng kể như TCB trượt giảm tới 2,06% so với giá đỉnh;
MSN trượt -1,64%, STB trượt -1,49%... Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm mạnh
hơn 46% so với sáng hôm qua, xác nhận dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu.
Trạng thái trượt giá này cũng là phổ biến, ngay cả với nhiều
cổ phiếu giảm ngay từ sau khi mở cửa thì càng về cuối giảm càng nhiều hơn. VIX
lao dốc tới 2,99% trong phiên và chốt phiên sáng giảm 1,38% so với tham chiếu,
thanh khoản tới gần 544,8 tỷ đồng. EIB, VCI, VCK, HCM, VND cũng đều lao dốc rõ
ràng, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.
Về tổng thể, thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh 32% so với sáng
hôm qua và 44,7% tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên. Đây cũng
là bằng chứng củng cố sức mua giá cao đã suy yếu, dù bên bán không thực sự mạnh
nhưng vẫn đủ khả năng áp đảo.
Nhóm còn duy trì được sức tăng sáng nay tập trung chủ yếu vào
midcap, bao gồm nhiều mã bất động sản, xây dựng. NVL tăng 5,08% khớp 1.088,3 tỷ
đồng là đột biến đáng chú ý. Cổ phiếu này hứa hẹn mức thanh khoản cao kỷ lục kể
từ tháng 4/2024. Kể từ đáy tháng 3/2026 NVL đã tăng hơn 57% nhờ số liệu lợi nhuận
khả quan. DXG tăng 2,69%, CII tăng 1,06%, DIG tăng 1,73%, KBC tăng 1,49%, NLG tăng
1,53%, HDC tăng 2,38%, DXS tăng 3,85%, QCG tăng 4,07%, HQC tăng 1,14%, HHS tăng
1,09%... là các mã nổi bật của nhóm bất động sản.
Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng nhẹ sáng nay, khoảng
115,8 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên không có mã nào quá đột biến, lớn nhất là
HPG +97,3 tỷ, DGC +42,5 tỷ, TCX +40,4 tỷ. Phía bán ròng có VHM -96,8 tỷ, BID
-64,3 tỷ, VNM -39,4 tỷ.
Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng
Giới phân tích nhận định sự sụt giảm nguồn cung dầu và tình trạng gián đoạn ở eo biển Hormuz sẽ không sớm được giải quyết...
Quỹ ngoại PYN Elite lỗ nặng trong tháng 3
Quỹ PYN Elite giảm 9,6%, đây là hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm 2024 đến nay. Các cổ phiếu kém nhất trong danh mục của quỹ gồm FPT âm 19,6% với tỷ trọng 7,7% trong danh mục; YEG âm 20% và HVN âm 22,8% với tỷ trọng 5,5% trong danh mục.
Giá dầu khó ổn định dưới 90 USD/thùng, kịch bản nào cho VN-Index?
Chứng khoán KBSV cho rằng ngay cả trong kịch bản tích cực 2 bên sớm đạt được đồng thuận trên bàn đàm phán, giá dầu Brent vẫn khó giảm sâu và ổn định ở dưới mức 90 USD/thùng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: