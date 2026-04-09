Thị trường hạ nhiệt sau phiên tăng đột biến, cổ phiếu bất động sản nhỏ vẫn nóng

Sự mong manh trong thỏa thuận ngừng bắn Trung Đông khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng phiên hôm nay. Áp lực chốt lời ngắn hạn cũng là rào cản, dù thanh khoản sụt giảm mạnh cho thấy bên bán cũng không mạnh. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhỏ đang duy trì khả năng đi ngược dòng khá ấn tượng.

VN-Index đỏ khi mở cửa và càng về cuối phiên sáng càng yếu đi. Chốt phiên chỉ số đã giảm 1% tương đương -17,62 điểm. So với mức tăng hơn 79 điểm hôm qua, diễn biến này không có gì đặc biệt. Mặt khác, toàn sàn HoSE mới có 119 cổ phiếu giảm quá 1% trong khi hôm qua riêng nhóm tăng vượt 2% đã tới 208 mã. Nói cách khác, diễn biến giảm sáng nay là nhịp lùi bình thường sau phiên tăng nóng.

Mặc dù xung đột đi vào trạng thái “hòa hoãn” sau thỏa thuận ngừng bắn nhưng tình hình vẫn chưa hoàn toàn yên ắng. Các thị trường chứng khoán châu Á sáng nay cũng quay đầu giảm nhẹ trong khi giá dầu tương lai phục hồi. Sự hưng phấn ban đầu đã nhường chỗ cho tâm lý thận trọng và hoạt động chốt lời T+ cũng xuất hiện nhiều hơn.

Độ rộng chỉ số khá tiêu cực trong toàn thời gian của phiên sáng nay. Thời điểm tốt nhất cũng chỉ có 108 mã tăng/157 mã giảm và kết phiên đang là 88 mã tăng/216 mã giảm. Như vậy diễn biến điều chỉnh xuất hiện phổ biến.

Nhóm blue-chips không làm tốt nhiệm vụ điều tiết chỉ số, dù VN30-Index giảm nhẹ hơn VN-Index, mất 0,82%. Độ rộng nhóm này cũng rất tệ với 5 mã tăng/25 mã giảm. 19 cổ phiếu đang giảm trên 1%, bao gồm nhiều trụ rất lớn: VIC giảm 1,11%, VCB giảm 1,16%, BID giảm 1,93%, CTG giảm 1,55%, VPB giảm 1,63%, GAS giảm 1,63%.

Rất may những cổ phiếu giảm sâu nhất của rổ VN30 có vốn hóa hạn chế: DGC giảm 3,77%, VPL giảm 3,41%, VJC giảm 2,36%, GVR giảm 2,11%. Số tăng giá cũng tương tự, duy nhất TCB tăng 0,81% là thuộc nhóm trụ, còn lại là LPB tăng 1,47%, MSN tăng 0,64%, SSB tăng 0,59%, STB tăng 0,3%.

Diễn biến giá của các blue-chips cũng không thực sự tốt, độ rộng khá nhất cũng chỉ có 13 mã xanh. Toàn bộ 30 mã của rổ đều đã trượt giảm với mức độ khác nhau, trong đó 20 mã trượt từ 1% trở lên. VHM gây thất vọng lớn khi đầu phiên tăng mạnh 3,66% và cuối phiên lại giảm 0,41%. Ngay cả một số cổ phiếu còn xanh cũng thu hẹp biên độ đáng kể như TCB trượt giảm tới 2,06% so với giá đỉnh; MSN trượt -1,64%, STB trượt -1,49%... Thanh khoản rổ VN30 sáng nay sụt giảm mạnh hơn 46% so với sáng hôm qua, xác nhận dòng tiền mua đỡ giá cao đã suy yếu.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Trạng thái trượt giá này cũng là phổ biến, ngay cả với nhiều cổ phiếu giảm ngay từ sau khi mở cửa thì càng về cuối giảm càng nhiều hơn. VIX lao dốc tới 2,99% trong phiên và chốt phiên sáng giảm 1,38% so với tham chiếu, thanh khoản tới gần 544,8 tỷ đồng. EIB, VCI, VCK, HCM, VND cũng đều lao dốc rõ ràng, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã.

Về tổng thể, thanh khoản sàn HoSE giảm mạnh 32% so với sáng hôm qua và 44,7% tập trung ở nhóm cổ phiếu giảm sâu nhất từ 1% trở lên. Đây cũng là bằng chứng củng cố sức mua giá cao đã suy yếu, dù bên bán không thực sự mạnh nhưng vẫn đủ khả năng áp đảo.

Nhóm còn duy trì được sức tăng sáng nay tập trung chủ yếu vào midcap, bao gồm nhiều mã bất động sản, xây dựng. NVL tăng 5,08% khớp 1.088,3 tỷ đồng là đột biến đáng chú ý. Cổ phiếu này hứa hẹn mức thanh khoản cao kỷ lục kể từ tháng 4/2024. Kể từ đáy tháng 3/2026 NVL đã tăng hơn 57% nhờ số liệu lợi nhuận khả quan. DXG tăng 2,69%, CII tăng 1,06%, DIG tăng 1,73%, KBC tăng 1,49%, NLG tăng 1,53%, HDC tăng 2,38%, DXS tăng 3,85%, QCG tăng 4,07%, HQC tăng 1,14%, HHS tăng 1,09%... là các mã nổi bật của nhóm bất động sản.

Nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng nhẹ sáng nay, khoảng 115,8 tỷ đồng trên HoSE. Tuy nhiên không có mã nào quá đột biến, lớn nhất là HPG +97,3 tỷ, DGC +42,5 tỷ, TCX +40,4 tỷ. Phía bán ròng có VHM -96,8 tỷ, BID -64,3 tỷ, VNM -39,4 tỷ.